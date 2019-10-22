Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Alternatif aramıyoruz"

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Alman üretici Volkswagen’in Suriye’deki operasyon nedeniyle Türkiye yatırımını askıya alması geçtiğimiz günlerde basının gündemine oturmuştu. Bugün Volkswagen’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"Alternatif arayışı içinde değiliz"

Volkswagen’den yapılan açıklamada, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif arayışı içinde bulunulmadığı belirtildi. Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.”

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Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu. Bu gelişmenin ardından yatırıma kesin gözüyle bakılırken, Suriye’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından yeni fabrika yatırımının ertelendiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler ışığında Volkswagen yönetim kurulunda Türkiye için oylama yapılamayacağı ifade edilmişti.

Fabrika yatırımına yeni ülkeler talip oldu

Volkswagen’in Türkiye yatırımını askıya alması Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’ı harekete geçirdi. Bulgaristan yeni fabrika için daha önce sunduğu teşvik teklifini iki katına çıkarırken, diğer iki ülke de yatırıma talip olduklarını açıkladı. Volkswagen’in vereceği karar şimdiye dek belirsizliğini koruyordu. Fakat bugün yapılan açıklamayla şirketin bir alternatif aramadığı net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyeye-alternatif-uretim-yeri-aramiyoruz/1622473