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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Alternatif aramıyoruz"

    Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye yatırımını erteleme kararı alan Volkswagen'den yeni bir açıklama geldi. Şirket, Türkiye'ye alternatif aramadıklarını belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den Türkiye açıklaması:
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    Alman üretici Volkswagen’in Suriye’deki operasyon nedeniyle Türkiye yatırımını askıya alması geçtiğimiz günlerde basının gündemine oturmuştu. Bugün Volkswagen’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

    "Alternatif arayışı içinde değiliz"

    Volkswagen’den yapılan açıklamada, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif arayışı içinde bulunulmadığı belirtildi. Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.

    Ayrıca Bkz. "2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu"

    Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu. Bu gelişmenin ardından yatırıma kesin gözüyle bakılırken, Suriye’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından yeni fabrika yatırımının ertelendiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler ışığında Volkswagen yönetim kurulunda Türkiye için oylama yapılamayacağı ifade edilmişti.

    Fabrika yatırımına yeni ülkeler talip oldu

    Volkswagen’in Türkiye yatırımını askıya alması Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’ı harekete geçirdi. Bulgaristan yeni fabrika için daha önce sunduğu teşvik teklifini iki katına çıkarırken, diğer iki ülke de yatırıma talip olduklarını açıkladı. Volkswagen’in vereceği karar şimdiye dek belirsizliğini koruyordu. Fakat bugün yapılan açıklamayla şirketin bir alternatif aramadığı net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyeye-alternatif-uretim-yeri-aramiyoruz/1622473 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    YuRYTR 37 dk. en beğenilen
    Kendi ülkerinde iyi gözükmek için yapıılmış bir hareketti bence harekat bitince devam edeceklerdir.
    Yanıtla +7
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    Tendürek 20 dk.
    Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

    İster gel, ister gelme, istersen git Himalayalara aç fabrikayı. Başlarım sizin ekonomik tehditlerinize.
    Yanıtla +4
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    Tendürek 20 dk.
    Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

    İster gel, ister gelme, istersen git Himalayalara aç fabrikayı. Başlarım sizin ekonomik tehditlerinize.
    Yanıtla +4
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    404NotFounD 37 dk.
    Coğrafi, beşeri, ekonomik açılardan baktığınızda Türkiye den daha uygun bir ülke bulamazlar eğer bu yatırımı yapacaklarsa, yok vazgeçeceklerse bilemem.
    Yanıtla +2
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    YuRYTR 37 dk. en beğenilen
    Kendi ülkerinde iyi gözükmek için yapıılmış bir hareketti bence harekat bitince devam edeceklerdir.
    Yanıtla +7
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    sioux 41 dk.
    vw niye alternatif arasın ya? bedavaya fabrika kuracak.



    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MustafaC53 1 dk. sioux
    aynen kardeşim bedavaya. vw ile Türkiye arasında imzalanan ön protokolü okudum geçen gün, bende Bartına bi fabrika açıyorum bedavaya, 2 ay sonra sende gel kurdale keseriz.
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    Rachsuchtig 52 dk.
    Ortalik sakinlesin diye bekliyorlar.
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