Türkiye’de kesintisiz elektrik üretiminin anahtarı rüzgar enerjisi

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Tam Boyutta Gör Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, bugün yayınladığı “Yerli kömür, baz yük sağlamaktan uzak” başlıklı raporunda Türkiye'de yerli kömürlü termik santrallerin sürekli elektrik üretebilme potansiyelini analiz etti. Rapor, Türkiye’nin yerli kömüre dayalı santrallerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu sürekli elektrik talebini karşımada yetersiz kaldığını ve rüzgar enerjisinin bu talebi karşılayabileceğini bildiriyor.

Yerli kömür Türkiye'ye yetmiyor

Tam Boyutta Gör Son on yılda kömürden elektrik üretimi iki katına ulaşırken, 2023 yılında 118 TWh’lik kömür kaynaklı elektrik üretimi Türkiye tarihinin en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte Ember, Türkiye’deki yerli kömür rezervlerinin büyük bir kısmının düşük enerji potansiyeli ve yüksek nem içerdiği için termik santrallerde üretim verimlerinin düşük olduğunu söylüyor. Türkiye, kendi kömürleriyle istediği seviyede elektrik üretmek için ithal kömür kıyasla daha fazla birim kömür yakıyor. Bu da daha fazla emisyon salınımına neden oluyor.

Aktarılanlara göre Türkiye’nin baz yük olarak adlandırılabilecek sürekli elektrik talebinin yaklaşık 20 GWh olduğu tahmin ediliyor. Yerli kömüre dayalı santraller gösterdikleri düşük elektrik üretim performansı ile bu talebin karşılamasında yetersiz kaldığına da dikkat çekiliyor.

Çözüm rüzgar enerjisinde

Tam Boyutta Gör Yerli kömürün kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 48 olarak gerçekleşirken ithal kömür ve rüzgarda bu oran yüzde 71 ve yüzde 34 olarak hesaplandı. Yerli kömürde 4 GW’tan fazla kurulu gücün yüzde 50 kapasite faktörü altında çalıştığı görüldü. Bazı yerli kömür santrallerinde bu oranın yüzde 16’ya kadar düştüğü görülürken rüzgar santrallerinin kömürlü santralleri geride bıraktığı görüldü. Analizde, rüzgar santrallerinin yaklaşık beşte birinin yüzde 40'tan fazla kapasite kullanım oranıyla çalıştığının hesaplandığı, en düşük orana sahip 10 santralin tamamını ise yerli kömür santrallerinin oluşturduğu aktarıldı. Dolayısıyla yerli kömür termik santralleri, rüzgar türbinlerine kıyasla daha düşük performansa sahip.

Tam Boyutta Gör Diğer bir ifadeyle, incelenen 10,4 GW yerli kömür kurulu gücünün yalnızca 5,4 GW’lık kısmının elektrik üretebilir durumda olduğu görüldü. Ayrıca kömüre dayalı santrallerde yaşanan arızaların yıllık ortalama 22 TWh üretim kaybına yol açtığı belirlendi.

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Türkiye’nin yenilenebilir temiz enerji dönüşümünüzü hızlandırması ve kömür gibi fosil yakıtlı elektrik üretimini terk etmesi gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2023 yılında yapılan güneş ve karasal rüzgar tesislerinin yüzde 96’sı yeni kömür ve doğalgaz santrali kurulumundan daha az maliyetli durumda. Bununla birlikte Türkiye'de lisans süresi 2069'a kadar devam eden kömür santrali mevcut. Türkiye’nin net sıfır hedefleri için her geçen gün zaman daralırken kömürün elektrik üretimindeki payı artmaya devam ediyor.

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