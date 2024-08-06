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    Türkiye’de kesintisiz elektrik üretiminin anahtarı rüzgar enerjisi

    Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Türkiye'de yerli kömürlü termik santrallerin sürekli elektrik üretiminde yetersiz kaldığını ve bunun rüzgar enerjisiyle sağlanabileceğini belirtti.
    Türkiye’de kesintisiz elektrik üretimin anahtarı rüzgar enerjisi Tam Boyutta Gör
    Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, bugün yayınladığı “Yerli kömür, baz yük sağlamaktan uzak” başlıklı raporunda Türkiye'de yerli kömürlü termik santrallerin sürekli elektrik üretebilme potansiyelini analiz etti. Rapor, Türkiye’nin yerli kömüre dayalı santrallerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu sürekli elektrik talebini karşımada yetersiz kaldığını ve rüzgar enerjisinin bu talebi karşılayabileceğini bildiriyor.

    Yerli kömür Türkiye'ye yetmiyor

    Türkiye’de kesintisiz elektrik üretimin anahtarı rüzgar enerjisi Tam Boyutta Gör
    Son on yılda kömürden elektrik üretimi iki katına ulaşırken, 2023 yılında 118 TWh’lik kömür kaynaklı elektrik üretimi Türkiye tarihinin en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte Ember, Türkiye’deki yerli kömür rezervlerinin büyük bir kısmının düşük enerji potansiyeli ve yüksek nem içerdiği için termik santrallerde üretim verimlerinin düşük olduğunu söylüyor. Türkiye, kendi kömürleriyle istediği seviyede elektrik üretmek için ithal kömür kıyasla daha fazla birim kömür yakıyor. Bu da daha fazla emisyon salınımına neden oluyor.

    Aktarılanlara göre Türkiye’nin baz yük olarak adlandırılabilecek sürekli elektrik talebinin yaklaşık 20 GWh olduğu tahmin ediliyor. Yerli kömüre dayalı santraller gösterdikleri düşük elektrik üretim performansı ile bu talebin karşılamasında yetersiz kaldığına da dikkat çekiliyor.

    Çözüm rüzgar enerjisinde

    Türkiye’de kesintisiz elektrik üretimin anahtarı rüzgar enerjisi Tam Boyutta Gör
    Yerli kömürün kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 48 olarak gerçekleşirken ithal kömür ve rüzgarda bu oran yüzde 71 ve yüzde 34 olarak hesaplandı. Yerli kömürde 4 GW’tan fazla kurulu gücün yüzde 50 kapasite faktörü altında çalıştığı görüldü. Bazı yerli kömür santrallerinde bu oranın yüzde 16’ya kadar düştüğü görülürken rüzgar santrallerinin kömürlü santralleri geride bıraktığı görüldü. Analizde, rüzgar santrallerinin yaklaşık beşte birinin yüzde 40'tan fazla kapasite kullanım oranıyla çalıştığının hesaplandığı, en düşük orana sahip 10 santralin tamamını ise yerli kömür santrallerinin oluşturduğu aktarıldı. Dolayısıyla yerli kömür termik santralleri, rüzgar türbinlerine kıyasla daha düşük performansa sahip.
    Türkiye’de kesintisiz elektrik üretimin anahtarı rüzgar enerjisi Tam Boyutta Gör
    Diğer bir ifadeyle, incelenen 10,4 GW yerli kömür kurulu gücünün yalnızca 5,4 GW’lık kısmının elektrik üretebilir durumda olduğu görüldü. Ayrıca kömüre dayalı santrallerde yaşanan arızaların yıllık ortalama 22 TWh üretim kaybına yol açtığı belirlendi.

    Türkiye’nin yenilenebilir temiz enerji dönüşümünüzü hızlandırması ve kömür gibi fosil yakıtlı elektrik üretimini terk etmesi gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2023 yılında yapılan güneş ve karasal rüzgar tesislerinin yüzde 96’sı yeni kömür ve doğalgaz santrali kurulumundan daha az maliyetli durumda. Bununla birlikte Türkiye'de lisans süresi 2069'a kadar devam eden kömür santrali mevcut. Türkiye’nin net sıfır hedefleri için her geçen gün zaman daralırken kömürün elektrik üretimindeki payı artmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dusunce-kurulusu-ember-ruzgar-enerjisi-turkiyede-kesintisiz-elektrik-saglamada-yerli-komurun-yerini-alabilir/3296299 https://www.ember-climate.org/tr/analizler/ara%C5%9Ft%C4%B1rma/yerli-komur-baz-yuk-saglamaktan-uzak/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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