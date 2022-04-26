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    Türkiye'de maske zorunluluğu tamamen kalktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrasında kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor.                     
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    Türkiye'de maske zorunluluğu kalktı mı?
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun son toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak Türkiye'deki pek çok yasağın kaldırıldığını açıkladı.

    En son Mart ayının başında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de açık alanlarda ve sosyal mesafenin korunduğu kapalı alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Okul, sinema, tiyatro ve toplu taşımadaki maske yasağının devam etmesine karar verilmişti.

    Maske yasağı kalktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece vakalar binin altına düşene kadar toplu taşıma ve sağlık binalarında maske zorunluluğu devam edecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir." dedi.

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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