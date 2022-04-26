Türkiye'de maske zorunluluğu tamamen kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun son toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak Türkiye'deki pek çok yasağın kaldırıldığını açıkladı.
En son Mart ayının başında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de açık alanlarda ve sosyal mesafenin korunduğu kapalı alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Okul, sinema, tiyatro ve toplu taşımadaki maske yasağının devam etmesine karar verilmişti.
Maske yasağı kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece vakalar binin altına düşene kadar toplu taşıma ve sağlık binalarında maske zorunluluğu devam edecektir. Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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