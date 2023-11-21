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    Lityum iyon bataryalara denk magnezyum iyon batarya geliştirildi: Oyun değiştirici olabilir

    Hong Kong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar lityum iyon bataryalara denk enerji yoğunluğuna sahip yarı katı hal magnezyum iyon batarya geliştirdiler. Yeni bataryalar büyük gelecek vadediyor.
    Lityum iyon bataryalara denk magnezyum iyon batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Magnezyum iyon bataryalar lityum iyon bataryalara karşı güvenli, düşük maliyetli ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir alternatif olarak geliştirilen batarya türü olarak gelecek vadediyor.

    Magnezyum pillerin avantajı anot tarafında kullanıldığında katkılı lityum alternatiflerine göre yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması. Güvenli, kararlı ve düşük maliyetli olmasının yanı sıra magnezyumun doğada daha fazla bulunması da magnezyum iyon bataryaları gelecek vadeden bir alternetif yapıyor.

    Magnezyum bataryaların sulu ve kuru elektrolitlere sahip iki çeşidi bulunuyor. Kuru elektrolitlere sahip magnezyum bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmakla beraber, performansının koruması için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Bunun yanısıra toksisitesi ve yanıcılığı sebebiyle güvenlik riski taşıyor. Sulu elektrolite sahip magnezyum bataryalar ise daha güvenli olmakla beraber dar elektrokimyasal stabilitesi sebebiyle düşük voltaja (1.5V) ve enerji yoğunluğuna sahipler.

    Lityum iyon pillere denk enerji yoğunluğu

    Hong Kong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise farklı bir yaklaşım benimseyerek yarı katı hal magnezyum iyon batarya geliştirdiler. Geliştirdikleri batarya 2.4 V gerilime ve 264 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu değerler şuanki magnezyum iyon bataryaların çok üzerinde ve lityum iyon bataryalara denk seviyede.

    Lityum iyon bataryalara denk magnezyum iyon batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör

    "Oyun değiştiren bir gelişme"

    Araştırma ekibinde bulunan profesör Dennis Y.C. geliştirdikleri batarya için "oyun değiştiren bir gelişme" tabirini kullanarak, "Yarı katı hal pilimiz her iki dünyanın en iyi özelliklerini birleştirerek, kuru sistemlerin yüksek voltajını ve sulu sistemlerin ise güvenliğini ve uygun maliyetini sunuyor. Bu gelişme yüksek performanslı magnezyum iyon pillerin geliştirilmesi konusunda ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır." sözlerini sarfetti.

    Ekstrem soğukta bile kapasitesini koruyor

    Araştırma ekibi ekstrem soğuk koşulda (-22 derece) geliştirdikleri bataryayı teste tabi tuttuklarında 900 döngü sonunda dahi bataryanın kapasitesini %90 oranında koruduğunu gözlemlediler.

    Lityum iyon bataryalara denk magnezyum iyon batarya geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibinden Doçent Wending Pan, "Araştırmamızda sunulan elektrolit geliştirme stratejisi, magnezyum iyon pilleri ötesinde, çinko iyon ve alüminyum iyon piller gibi diğer çok değerlikli metal iyon pillere kadar uzanan bir potansiyel taşıyor" dedi. Son olarak "Bu çalışmanın, yalnızca verimli değil aynı zamanda çevre dostu olan yeni nesil enerji depolama çözümlerinin önünü açacağına inanıyoruz." sözlerini sarfetti.
    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2023/11/08/quasi-solid-state-magnesium-ion-battery-achieves-energy-density-of-264-wh-kg/ https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh1181
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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