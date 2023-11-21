Lityum iyon bataryalara denk magnezyum iyon batarya geliştirildi: Oyun değiştirici olabilir

- Lityum iyon pillere denk enerji yoğunluğu
- "Oyun değiştiren bir gelişme"
- Ekstrem soğukta bile kapasitesini koruyor
- Yorumlar
Magnezyum pillerin avantajı anot tarafında kullanıldığında katkılı lityum alternatiflerine göre yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması. Güvenli, kararlı ve düşük maliyetli olmasının yanı sıra magnezyumun doğada daha fazla bulunması da magnezyum iyon bataryaları gelecek vadeden bir alternetif yapıyor.
Magnezyum bataryaların sulu ve kuru elektrolitlere sahip iki çeşidi bulunuyor. Kuru elektrolitlere sahip magnezyum bataryalar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmakla beraber, performansının koruması için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Bunun yanısıra toksisitesi ve yanıcılığı sebebiyle güvenlik riski taşıyor. Sulu elektrolite sahip magnezyum bataryalar ise daha güvenli olmakla beraber dar elektrokimyasal stabilitesi sebebiyle düşük voltaja (1.5V) ve enerji yoğunluğuna sahipler.
Lityum iyon pillere denk enerji yoğunluğu
Hong Kong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise farklı bir yaklaşım benimseyerek yarı katı hal magnezyum iyon batarya geliştirdiler. Geliştirdikleri batarya 2.4 V gerilime ve 264 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu değerler şuanki magnezyum iyon bataryaların çok üzerinde ve lityum iyon bataryalara denk seviyede.
"Oyun değiştiren bir gelişme"
Araştırma ekibinde bulunan profesör Dennis Y.C. geliştirdikleri batarya için "oyun değiştiren bir gelişme" tabirini kullanarak, "Yarı katı hal pilimiz her iki dünyanın en iyi özelliklerini birleştirerek, kuru sistemlerin yüksek voltajını ve sulu sistemlerin ise güvenliğini ve uygun maliyetini sunuyor. Bu gelişme yüksek performanslı magnezyum iyon pillerin geliştirilmesi konusunda ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır." sözlerini sarfetti.
Ekstrem soğukta bile kapasitesini koruyor
Araştırma ekibi ekstrem soğuk koşulda (-22 derece) geliştirdikleri bataryayı teste tabi tuttuklarında 900 döngü sonunda dahi bataryanın kapasitesini %90 oranında koruduğunu gözlemlediler.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2023/11/08/quasi-solid-state-magnesium-ion-battery-achieves-energy-density-of-264-wh-kg/ https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh1181 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.