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    Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanan Chery Omoda 5, Euro NCAP'ten beş yıldız aldı

    Ülkemizde 1.6 litre TGDI motorla satılacak olan Omoda 5, çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusunda başarısını kanıtladı. SUV'un en başarılı olduğu kategori güvenlik yardımcıları oldu.
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    Türkiye'de satılacak Chery Omoda 5'in Euro NCAP sonucu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına dönmeye hazırlanan Çinli Chery'nin ilk etapta satışa sunacağı üç SUV modelden biri olan Omoda 5, Euro NCAP'in son güvenlik derecelendirmelerine konuk oldu ve çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrıldı. 1.6 litre turbo benzinli motora sahip modelin boş ağırlığı 1423 kilogram.

    Euro NCAP sonuçlarına göre yeni Omoda 5, yetişkin ve çocuk yolcu kategorilerinde yüzde 87 başarı elde etti. Güvenlik yardımcısı kategorisindeki testleri de yüzde 88 başarıyla tamamlayan yaya ve bisikletli gibi zarar görebilecek yol kullanıcılarına karşı derecesi yüzde 68'de kalsa da bu durum beş yıldız almasına mani olmadı.

    Açıklanan sonuçlara göre, Omoda 5'in yolcu bölümü önden çarpmalarda sağlamlığını korumayı başarmış. Test sonrası incelemelerde hem sürücü hem yolcu için sunulan diz ve uyluk kemiği korumasının iyi derecede olduğu saptanmış. Araç yandan çarpmalarda da genel olarak yeterli ve iyi başarı elde etmiş ancak perde hava yastığının amaçlandığı gibi açılmaması bu alanda Omoda 5'in hanesine eksi puan olarak yansımış.

    Türkiye'de satılacak Chery Omoda 5'in Euro NCAP sonucu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Omoda 5'te sunulan merkez hava yastığının yandan çarpma durumunda sürücü ve ön yolcunun birbirine çarpmasını önlemek ve ciddi kafa travmalarının önüne geçmek için başarılı şekilde çalıştığı ifade edilmiş. Bunun dışında araçta eCall sisteminin bulunması ve kaza anında ikinci bir çarpışmayı önlemek için otomatik fren yapan "Multi Collision Brake" sisteminin de görevini yerine getirmesi Omoda 5'in genel puanına olumlu etki yapmış.

    Yaya veya bisikletli gibi zarar görebilecek yol kullanıcılarına karşı da özellikle baş korumasında genel olarak iyi veya yeterli sonuç alınan çarpışma testlerinde A sütunlarına doğru ve ön camın alt kısımlarında bazı zayıf sonuçlar elde edilmiş. Ön tampon da yayaların bacaklarına karşı iyi koruma sağlasa da bel kısmında zayıf kalmış. Omoda 5'teki otomatik acil durum freninin yaya, bisikletli ve diğer araçlara karşı başarılı performans sergilediği de eklenen notlar arasında.

    Son olarak, Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulması da Euro NCAP'ten beş yıldızla ayrılmasında etkili olmuş.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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