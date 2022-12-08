Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanan Chery Omoda 5, Euro NCAP'ten beş yıldız aldı

Euro NCAP sonuçlarına göre yeni Omoda 5, yetişkin ve çocuk yolcu kategorilerinde yüzde 87 başarı elde etti. Güvenlik yardımcısı kategorisindeki testleri de yüzde 88 başarıyla tamamlayan yaya ve bisikletli gibi zarar görebilecek yol kullanıcılarına karşı derecesi yüzde 68'de kalsa da bu durum beş yıldız almasına mani olmadı.
Açıklanan sonuçlara göre, Omoda 5'in yolcu bölümü önden çarpmalarda sağlamlığını korumayı başarmış. Test sonrası incelemelerde hem sürücü hem yolcu için sunulan diz ve uyluk kemiği korumasının iyi derecede olduğu saptanmış. Araç yandan çarpmalarda da genel olarak yeterli ve iyi başarı elde etmiş ancak perde hava yastığının amaçlandığı gibi açılmaması bu alanda Omoda 5'in hanesine eksi puan olarak yansımış.
Yaya veya bisikletli gibi zarar görebilecek yol kullanıcılarına karşı da özellikle baş korumasında genel olarak iyi veya yeterli sonuç alınan çarpışma testlerinde A sütunlarına doğru ve ön camın alt kısımlarında bazı zayıf sonuçlar elde edilmiş. Ön tampon da yayaların bacaklarına karşı iyi koruma sağlasa da bel kısmında zayıf kalmış. Omoda 5'teki otomatik acil durum freninin yaya, bisikletli ve diğer araçlara karşı başarılı performans sergilediği de eklenen notlar arasında.
Son olarak, Omoda 5'in standart özellikleri arasında ön-arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcı, otomatik acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi, şerit destek sistemi ve hız yardımcısı gibi güvenlik teknolojilerinin sunulması da Euro NCAP'ten beş yıldızla ayrılmasında etkili olmuş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım