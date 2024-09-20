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    Yeni Skoda Elroq'un çizim görselleri paylaşıldı

    Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen ilk modeli Elroq’un tasarımında Tech-Deck olarak adlandırılan yeni ön bölüm dikkat çekiyor.                 

    Škoda, tamamen yeni elektrikli C-SUV modeli Elroq’u dünya prömiyeriyle tanıtmaya hazırlanırken, model detaylarını da açıklamaya devam ediyor. Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen ilk modeli Elroq’un tasarım çizimleri resmi olarak yayınlandı.

    Elroq'un dış tasarımı hakkında fikir veren çizimlerde, yeni “Tech-Deck Ön Yüz”, tampona entegre edilmiş Matrix-LED farlar, koyu krom detaylar ve özel Timiano Yeşili rengi dikkat çekiyor.

    Yeni Skoda Elroq'un çizim görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Tech-Deck olarak adlandırılan yeni ön bölüm, geleneksel Škoda ızgarasının yerini daha düz ve yenilikçi çizgilerle değiştiriyor. Geleneksek motorlu araçlarda motor ızgarası olarak adlandırılan bölüm Elroq'ta daha ince ve düz bir şekilde farlarla entegre olarak otomobilin yan kısımlarına doğru uzanıyor. 

    Kaput üzerinde, markanın yeni kurumsal kimliğini temsil eden koyu krom Škoda yazısı bulunuyor; bu da Elroq’u markanın yeni tasarım dilini benimseyen ilk model olarak öne çıkarıyor. Aracın farklı görünümü, ön ve arka tamponlarda SUV tarzının altını çizen güçlü hatlarla daha da vurgulanıyor.

    Yeni Skoda Elroq'un çizim görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde, dikkat çeken tavan spoyleri ve ince LED arka aydınlatmalar Elroq’un zarafetini tamamlıyor. Diğer görsel detaylar arasında bagaj kapağındaki Škoda yazısı ve alaşım jantların orta kapaklarını süsleyen 2D Škoda logosu gibi krom vurgular yer alıyor.

    Škoda’nın elektrikli araç ürün yelpazesini genişletecek Elroq, Ekim ayında gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle tanıtılacak. Škoda’nın ilk tamamen elektrikli C-SUV segmentindeki modeli Elroq, verimliliği, geniş iç hacmi, yenilikçi teknolojileri ve konforuyla öne çıkarken, tek bir şarjla 560 kilometreden fazla menzil sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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