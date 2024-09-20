Yeni Skoda Elroq'un çizim görselleri paylaşıldı

Škoda, tamamen yeni elektrikli C-SUV modeli Elroq’u dünya prömiyeriyle tanıtmaya hazırlanırken, model detaylarını da açıklamaya devam ediyor. Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen ilk modeli Elroq’un tasarım çizimleri resmi olarak yayınlandı.
Elroq'un dış tasarımı hakkında fikir veren çizimlerde, yeni “Tech-Deck Ön Yüz”, tampona entegre edilmiş Matrix-LED farlar, koyu krom detaylar ve özel Timiano Yeşili rengi dikkat çekiyor.
Kaput üzerinde, markanın yeni kurumsal kimliğini temsil eden koyu krom Škoda yazısı bulunuyor; bu da Elroq’u markanın yeni tasarım dilini benimseyen ilk model olarak öne çıkarıyor. Aracın farklı görünümü, ön ve arka tamponlarda SUV tarzının altını çizen güçlü hatlarla daha da vurgulanıyor.
Škoda’nın elektrikli araç ürün yelpazesini genişletecek Elroq, Ekim ayında gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle tanıtılacak. Škoda’nın ilk tamamen elektrikli C-SUV segmentindeki modeli Elroq, verimliliği, geniş iç hacmi, yenilikçi teknolojileri ve konforuyla öne çıkarken, tek bir şarjla 560 kilometreden fazla menzil sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...