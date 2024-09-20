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Škoda, tamamen yeni elektrikli C-SUV modeli Elroq’u dünya prömiyeriyle tanıtmaya hazırlanırken, model detaylarını da açıklamaya devam ediyor. Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen ilk modeli Elroq’un tasarım çizimleri resmi olarak yayınlandı.

Elroq'un dış tasarımı hakkında fikir veren çizimlerde, yeni “Tech-Deck Ön Yüz”, tampona entegre edilmiş Matrix-LED farlar, koyu krom detaylar ve özel Timiano Yeşili rengi dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Tech-Deck olarak adlandırılan yeni ön bölüm, geleneksel Škoda ızgarasının yerini daha düz ve yenilikçi çizgilerle değiştiriyor. Geleneksek motorlu araçlarda motor ızgarası olarak adlandırılan bölüm Elroq'ta daha ince ve düz bir şekilde farlarla entegre olarak otomobilin yan kısımlarına doğru uzanıyor.

Kaput üzerinde, markanın yeni kurumsal kimliğini temsil eden koyu krom Škoda yazısı bulunuyor; bu da Elroq’u markanın yeni tasarım dilini benimseyen ilk model olarak öne çıkarıyor. Aracın farklı görünümü, ön ve arka tamponlarda SUV tarzının altını çizen güçlü hatlarla daha da vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde, dikkat çeken tavan spoyleri ve ince LED arka aydınlatmalar Elroq’un zarafetini tamamlıyor. Diğer görsel detaylar arasında bagaj kapağındaki Škoda yazısı ve alaşım jantların orta kapaklarını süsleyen 2D Škoda logosu gibi krom vurgular yer alıyor.

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Škoda’nın elektrikli araç ürün yelpazesini genişletecek Elroq, Ekim ayında gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle tanıtılacak. Škoda’nın ilk tamamen elektrikli C-SUV segmentindeki modeli Elroq, verimliliği, geniş iç hacmi, yenilikçi teknolojileri ve konforuyla öne çıkarken, tek bir şarjla 560 kilometreden fazla menzil sunacak.

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Yeni Skoda Elroq'un çizim görselleri paylaşıldı