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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı

    Alman otomobil devi Volkswagen, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni kompakt crossover aracını detaylandırdı. Nivus olarak adlandırılan araç Avrupa piyasasında da boy gösterecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
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    Alman otomobil devi Volkswagen, Nivus adlı yeni kompakt crossover modeliyle ilgili bazı detaylar paylaştı. Ayrıca şirket Polo ile aynı platformu paylaşan aracın kamuflajlı görüntülerini yayınladı. Gelişim sürecinin son aşamasında olan Nivus, 2020'nin ilk yarısında satışa çıkacak.

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    Volkswagen tarafından onaylanan bilgilere göre araç LED gündüz farları ve 17 inçlik jantlarla gelecek. Bagaj hacmi 415 litre olarak açıklanan Nivus bu özelliğiyle sınıfının en iyilerinden biri olacak. Ayrıca adaptif hız sabitleyici özelliğine sahip ilk kompakt crossover olarak çıkış yapacak.

    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
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    Avrupa'ya gelişi 2021'i bulacak

    Volkswagen Nivus'un kaputunun altında hem benzin hem de etanol ile çalışabilen 128 beygir güce sahip 1 litrelik 3 silindirli bir motora yer verilmesi planlanıyor. Bu ünite sadece 6 ileri otomatik şansızmanla sunulacak.

    Yeni aracın satışa çıkacağı ilk pazar Brezilya olacak. Volkswagen Nivus, 2020'nin sonunda Güney Amerika'daki diğer ülkelere giriş yapacak. Kompakt crossover 2021 yılında ise Avrupa piyasasında boy göstermeye başlayacak.



    https://www.vwnews.com.br/news/454 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    frudi (ferdi istanbul) 34 dk.
    Araba çok güzel dıştan içi güzel yaparsa diycem ama fiyat uçuk olacağı için itici geliyor ne kadar ilgimi çeksede
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