Türkiye'de toplam 1 milyon doz aşı uygulandı

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde birçok ülkede çeşitli aşılama çalışmaları yürütülmeye başlanmıştı. Türkiye'de ise ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak aşı programı Perşembe günü başlamıştı.

İlk olarak 14.01.2020 gününde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayan aşıların 2. dozu 28 gün sonra yapılacak.

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Sağlık çalışanlarının yoğun ilgisi ve aşılama programı neticesinde Türkiye an itibariyle 1.000.000 doz aşı uyguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pazar günü yaptığı açıklamalarda ikinci parti aşıların 15 gün sonra geleceğini, toplamda 3 partide 10 milyon doz aşı geleceğini açıklamıştı. 3. parti aşıların ulaşması sonucunda toplam ithal edilen aşı sayısı 50.000.000 ( 50 milyon ) doza ulaşacak.

Ayrıca Pfizer/BioNTech firması tarafından üretilen aşıların da Türkiye'ye geleceğini açıklayan Koca “Aşılarla ilgili sözleşmelerimiz tamam. Bu konuda hiç sıkıntı yok. 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız .'' ifadelerini kullanmıştı.

https://covid19asi.saglik.gov.tr/

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