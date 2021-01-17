Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde

Türkiye birkaç günlük koronavirüs aşılamasıyla, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. En çok aşılama yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Aşılama hızla devam ederken Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi

Aşılamalar hafta sonu 81 ilde devam ediyor. Böylece sadece ilk 4 günde 1 milyona yakın kişinin aşılanması bekleniyor.

Sağlık çalışanlarının aşılamasının önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

Grip veya zatürre aşısı olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi ?

Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüs aşısı yaptırmasında sakınca yok. Ancak aradan en az 2 hafta geçmesi gerekiyor. Aşının içeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlara aşının yapılması önerilmiyor.

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Kronik rahatsızlığa bağlı atak dönemlerinde de aşılama bir süre erteleniyor. Yumurtaya alerjisi olanların ise inaktif aşıyı yaptırmasında bir sakınca yok.

Aşı randevusu nasıl alınır ?

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Aşı yaptırmak isteyenlerin, internet veya akıllı telefon uygulaması e-Nabız üzerinden aşı listesinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Kişi eğer aşı olacaklar listesinde görünüyorsa Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden "randevu talebi oluştur" butonuna basarak randevu talebi oluşturabilir. Bilgisayar kullanamayan ve akıllı telefonu olmayanlar ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabilecek.

Aşı olanlar 15 dakika bekleyecek

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Aşılama tüm hastanelerde kurulan aşı uygulama odalarında yapılacak. Kalabalık oluşmaması için aşı olacak kişilerin hastane ya da aile sağlık merkezlerine tek başına gitmeleri gerekiyor. Sağlık sorunu olan ya da tek başına gidemeyenler yanında bir kişi götürebilecek.

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ?"

Aşı olanlar sonrasında, beklenmedik bir alerji oluşumu veya tansiyon sorununa karşı 15 dakika beklemeye alınacak. Aşı olanlara bir sonraki gün de herhangi bir şikayeti olup olmadığını sorgulayan kısa mesaj gönderilecek. Şikayet halinde kişiler en yakın sağlık merkezine gidebilecek.

Aşıda öncelikli gruplar

Sağlık Bakanlığı aşılamada izlenecek yol haritasını şema ile sitesinden paylaştı. Aşılar yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacak. Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-asilamada-ilk-10a-girdi-547901.html

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