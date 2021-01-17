Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde

    Türkiye birkaç günlük koronavirüs aşılamasıyla, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. Türkiye aşılama programıyla en çok aşılama yapan ilk 10 ülke arasına girdi.
    51 dk.
    461
    47
    9
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde

    Türkiye birkaç günlük koronavirüs aşılamasıyla, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. En çok aşılama yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Aşılama hızla devam ederken Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi

    Aşılamalar hafta sonu 81 ilde devam ediyor. Böylece sadece ilk 4 günde 1 milyona yakın kişinin aşılanması bekleniyor.

    Sağlık çalışanlarının aşılamasının önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. 

    Grip veya zatürre aşısı olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi ?

    Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde

    Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüs aşısı yaptırmasında sakınca yok. Ancak aradan en az 2 hafta geçmesi gerekiyor. Aşının içeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlara aşının yapılması önerilmiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi

    Kronik rahatsızlığa bağlı atak dönemlerinde de aşılama bir süre erteleniyor. Yumurtaya alerjisi olanların ise inaktif aşıyı yaptırmasında bir sakınca yok.

    Aşı randevusu nasıl alınır ?

    Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde
    Tam Boyutta Gör

    Aşı yaptırmak isteyenlerin, internet veya akıllı telefon uygulaması e-Nabız üzerinden aşı listesinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Kişi eğer aşı olacaklar listesinde görünüyorsa Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden "randevu talebi oluştur" butonuna basarak randevu talebi oluşturabilir. Bilgisayar kullanamayan ve akıllı telefonu olmayanlar ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabilecek.

    Aşı olanlar 15 dakika bekleyecek

    Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde
    Tam Boyutta Gör

    Aşılama tüm hastanelerde kurulan aşı uygulama odalarında yapılacak. Kalabalık oluşmaması için aşı olacak kişilerin hastane ya da aile sağlık merkezlerine tek başına gitmeleri gerekiyor. Sağlık sorunu olan ya da tek başına gidemeyenler yanında bir kişi götürebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar doz aşı uyguladı ? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ?"

    Aşı olanlar sonrasında, beklenmedik bir alerji oluşumu veya tansiyon sorununa karşı 15 dakika beklemeye alınacak. Aşı olanlara bir sonraki gün de herhangi bir şikayeti olup olmadığını sorgulayan kısa mesaj gönderilecek. Şikayet halinde kişiler en yakın sağlık merkezine gidebilecek.

    Aşıda öncelikli gruplar

    Sağlık Bakanlığı aşılamada izlenecek yol haritasını şema ile sitesinden paylaştı. Aşılar yaş, kronik rahatsızlık ve çalışılan sektöre göre 4 aşamada uygulanacak. Önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstündekiler, ardından riskli ve kritik işlerde çalışanlar aşılanacak. Sonra kronik hastalardan başlanarak 18 yaşından büyük herkes aşılanacak.



    https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-asilamada-ilk-10a-girdi-547901.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Antibiyotik direncine sahip bakteriyel enfeksiyonlar fajlarla tedavi edilebilir
    6 sa.
    Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir
    7 sa.
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    trooe199 (Skinoski Sama) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aşının koruyuculuğu hakkında insanların neden bu kadar ön yargılı olduklarını ve bilmeden ahkam kestiklerini anlamıyorum. Aşıların hastalıklardan koruma etkisinden farklı etkileri de vardır. En basitinden yıllardır aşılama takvimimizde olan BCG aşısı yani tüberküloz aşısı üzerinden örnek vermek istiyorum. Bu aşının koruyuculuğu %0 ila %80 arasındadır. Peki bu aşıyı neden yapıyoruz hem de 2 aylık bebeklere. Çünkü hastalığı önlemekten bağımsız olarak verem hastalığının ölümcül komplikasyonları olan tüberküloz menenjiti, miliyer tüberküloz gibi durumlara karşı koruyuculuk sağlamaktadır. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Kısaca aşılar hakkında sadece koruyuculuk yüzdesi üzerinden değerlendirme yapılamaz. Bu aşıda ise covid 19 geçirecek bireyleri akciğer, böbrek ve karaciğer yetmezliğini önlemesi bile büyük bir başarı olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İl teber (Tolga ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    kılışların ssk sı olsa daha iyi olurdu ama olsun buna da şükür
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    sağlıkçı ordumuzla ilk 10 da olmamız normal.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 36 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir etkisi olmadığı gelişmiş ülkelerce bilinen, aşıları boşa ürettiklerini anladıklarında ise ''en azından maliyetini kurtaralım'' diye ellerinde kalanları Türkiye'ye kitlemiş olan gurumuz Simovac firması :)))
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 25 dk. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    milleyeçti akpliler bunuda savunur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Specialist (Emre ) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aşı coronadan daha riskli. #AşıyaHayır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her konuda nasil yaparim da camur atarim diyen zihniyet simdi buna da uzulur..
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 15 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    O zihniyet bu tarz haberleri okumuyor. Tıklamıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kedidir kedi..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı 36 dk. Medium, e-kitap şirketi Glose'u satın aldı: Platformda kitaplara erişim imkanı 51 dk. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye aşılamada ilk 10 ülke içerisinde Sonraki Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple 1 sa. Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir 2 sa. Apple yeni iPhone modellerinin isimlendirmesinde eskiye dönebilir 2 sa. MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu 3 sa. LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 3 sa. Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı 3 sa. PTT'de güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık 5 sa. Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu 5 sa. Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü 6 sa. S Pen Pro tanıtıldı ve üçüncü taraf üreticilere de açıldı 6 sa. Antibiyotik direncine sahip bakteriyel enfeksiyonlar fajlarla tedavi edilebilir 7 sa. 2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı 7 sa. Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir 7 sa. Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı 8 sa. Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor 9 sa. Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu 10 sa. Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor 10 sa. Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek 16 sa. Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı 18 sa. ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız