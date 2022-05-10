Yerli e-Pasaport, e-Ehliyet ve e-Mavi Kart tanıtıldı

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İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Kimlik ve e-Mavi Kart'ı tanıttı. Pasaportlar yurt dışında üretiliyordu ve çip krizi nedeniyle tedarik sıkıntıları başlamıştı. Ağustos ayında Türkiye’de e-Pasaport üretimi başlayacak.

Daha önce Avrupa’daki bir firmada üretilen e-Pasaportlar, Türkiye’de yeni tasarım detaylarıyla birlikte üretilecek. Yeni pasaportların tasarımı paylaşıldı. Eski pasaporta göre desen farkları mevcut.

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Pasaport basımında sıkıntı olması ihtimaline karşın Macaristan’la sözleşme imzalandı. Türkiye’de pasaport üretiminde tedarik sıkıntısı olursa Macaristan bizim pasaportlarımızı, onlarda sıkıntı olursa biz onların pasaportlarını üreteceğiz.

Yeni e-Ehliyet

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Çipli sürücü belgeleri Türkiye’de üretilecek. Önceki versiyonda kullanılan Turkey ifadesi yerine Türkiye ifadesi kullanılacak. Uluslararası kullanıma açık olacak. Mevcut çipli ehliyet sahiplerinin ehliyeti değiştirmesine gerek olmayacak. Mevcut ehliyetlerin süresi bittiği zaman yeni ehliyetlere geçilecek. Bu ehliyetlere T.C. kimlik kartı yüklemesi yapılabilecek.

Yeni e-Mavi Kart

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Almanya’da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan Türklere verilen mavi kartta yeni sisteme geçiliyor. Tıpkı T.C. kimlik kartlarında önceki yıllarda yapılan değişim gibi eski kağıt karttan yeni e-Mavi Kart'a geçiş yapılacak.

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