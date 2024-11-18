Türkiye’deki uyuşturucu satıcıları yapay zeka ile tespit ediliyor

- Emojiler kullanılıyor
- Emoji ile iletişim kuran e-torbacılar yapay zeka ile tespit ediliyor
- “Oyunlarda uyuşturucu satılıyor”
- Yorumlar
Narkotikle mücadele ekipleri yapay zekanın sosyal ağ ve duygu analizi teknikleri gibi yöntemlerinden yararlanıyor. Kuruma özel geliştirilen yapay zeka çözümleri ile hangi hesabın kimlerle bağlantılı olduğunu, bu bağlantıların yoğunluğunu tespit edip, sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanları yakaladığı ortaya çıkıyor.
Emojiler kullanılıyor
“Uyuşturucu tacirleri farklı arkadaş ağları vasıtasıyla kişilere ulaşarak, emoji dilini de kullanarak onlara uyuşturucu temin ediyordu. Emoji dili, farklı, özelleştirilmiş ve imaj yapısı değiştirilmiş emojilerin çeşitli uyuşturucuları tanımlamak için kullanılmasıyla alakalı bir konu. Hem uyuşturucu tacirleri hem de uyuşturucuyu talep eden kişiler doğrudan yazışma yapmamak, polise yakalanmamak amacıyla emojileri kullanıyor. Sosyal medya üzerinden siparişi yapılan uyuşturucu, kimi zaman adrese teslim, kimi zaman belirli bir noktadan temin edebiliyordu. Hatta uyuşturucu tacirleri bunu çok abartarak işin reklam ve pazarlama boyutuna dahi girdi."
Emoji ile iletişim kuran e-torbacılar yapay zeka ile tespit ediliyor
Uyuşturucu satıcıları çeşitli emojilere farklı anlamlar için kullanıyor. Torba emojisi, yaprak emojisi, gözleri kapalı kadın emojisi, farklı renkteki kalpler gibi emojiler uyuşturucuların türlerini ifade ediyor. Aynı emojinin farklı renkleri de farklı çeşidi anlatıyor. İçişleri Bakanlığının kullandığı yapay zeka teknolojileri sayesinde bu tarz sembollerin sık paylaşıldığı hesaplar tespit ediliyor ve paylaşımdaki gerçek ifade ortaya çıkarılıyor.
“Oyunlarda uyuşturucu satılıyor”
Oyunlardaki sohbet alanın uyuşturucu satışı için kullanıldığına vurgu yapan Doç. Dr. Darıcı, “Oyunlar içerisinde uyuşturucuya ilişkin imajlar ve özendirici içerikler kullanılarak gençler bu tarzdaki platforma yönlendiriliyor. Burada özellikle aileler, çocuklarının sosyal medyadaki paylaşımlarına ayrıca dikkat etmeli. Oynadıkları oyun sadece oyundan ibaret olmayabilir. Gönderdikleri içerikler, paylaşımlar veya mesajlaşmalarda buna ilişkin emojiler gördükleri zaman durumun ciddiyetinin farkına varabilirler." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir