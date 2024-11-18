Türkiye’deki uyuşturucu satıcıları yapay zeka ile tespit ediliyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Uyuşturucu satıcıları internet üzerinden satışlarını artırmış durumda. İçişleri Bakanlığı, e-torbacı olarak nitelendirilen kişilerin tespiti için yapay zekadan yararlanıyor. Yapay zeka ile bağlantılı hesaplar tespit ediliyor ve suç şebekeleri çökertiliyor.

Narkotikle mücadele ekipleri yapay zekanın sosyal ağ ve duygu analizi teknikleri gibi yöntemlerinden yararlanıyor. Kuruma özel geliştirilen yapay zeka çözümleri ile hangi hesabın kimlerle bağlantılı olduğunu, bu bağlantıların yoğunluğunu tespit edip, sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanları yakaladığı ortaya çıkıyor.

Emojiler kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, uyuşturucu satıcılarının emojilerle iletişim kurduğuna vurgu yaptı. Doç. Dr. Darıcı, şunları söyledi:

“Uyuşturucu tacirleri farklı arkadaş ağları vasıtasıyla kişilere ulaşarak, emoji dilini de kullanarak onlara uyuşturucu temin ediyordu. Emoji dili, farklı, özelleştirilmiş ve imaj yapısı değiştirilmiş emojilerin çeşitli uyuşturucuları tanımlamak için kullanılmasıyla alakalı bir konu. Hem uyuşturucu tacirleri hem de uyuşturucuyu talep eden kişiler doğrudan yazışma yapmamak, polise yakalanmamak amacıyla emojileri kullanıyor. Sosyal medya üzerinden siparişi yapılan uyuşturucu, kimi zaman adrese teslim, kimi zaman belirli bir noktadan temin edebiliyordu. Hatta uyuşturucu tacirleri bunu çok abartarak işin reklam ve pazarlama boyutuna dahi girdi."

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Emoji ile iletişim kuran e-torbacılar yapay zeka ile tespit ediliyor

Uyuşturucu satıcıları çeşitli emojilere farklı anlamlar için kullanıyor. Torba emojisi, yaprak emojisi, gözleri kapalı kadın emojisi, farklı renkteki kalpler gibi emojiler uyuşturucuların türlerini ifade ediyor. Aynı emojinin farklı renkleri de farklı çeşidi anlatıyor. İçişleri Bakanlığının kullandığı yapay zeka teknolojileri sayesinde bu tarz sembollerin sık paylaşıldığı hesaplar tespit ediliyor ve paylaşımdaki gerçek ifade ortaya çıkarılıyor.

“Oyunlarda uyuşturucu satılıyor”

Oyunlardaki sohbet alanın uyuşturucu satışı için kullanıldığına vurgu yapan Doç. Dr. Darıcı, “Oyunlar içerisinde uyuşturucuya ilişkin imajlar ve özendirici içerikler kullanılarak gençler bu tarzdaki platforma yönlendiriliyor. Burada özellikle aileler, çocuklarının sosyal medyadaki paylaşımlarına ayrıca dikkat etmeli. Oynadıkları oyun sadece oyundan ibaret olmayabilir. Gönderdikleri içerikler, paylaşımlar veya mesajlaşmalarda buna ilişkin emojiler gördükleri zaman durumun ciddiyetinin farkına varabilirler." dedi.

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Türkiye’deki uyuşturucu satıcıları yapay zeka ile tespit ediliyor