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    Türkiye’deki uyuşturucu satıcıları yapay zeka ile tespit ediliyor

    İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarını tespit etmek için çeşitli yapay zeka teknolojilerini kullanmaya başladı. Emoji ile iletişim kuran şebekeler çökertildi.
    Türkiye’deki uyuşturucu satıcıları yapay zeka ile tespit ediliyor Tam Boyutta Gör
    Uyuşturucu satıcıları internet üzerinden satışlarını artırmış durumda. İçişleri Bakanlığı, e-torbacı olarak nitelendirilen kişilerin tespiti için yapay zekadan yararlanıyor. Yapay zeka ile bağlantılı hesaplar tespit ediliyor ve suç şebekeleri çökertiliyor.

    Narkotikle mücadele ekipleri yapay zekanın sosyal ağ ve duygu analizi teknikleri gibi yöntemlerinden yararlanıyor. Kuruma özel geliştirilen yapay zeka çözümleri ile hangi hesabın kimlerle bağlantılı olduğunu, bu bağlantıların yoğunluğunu tespit edip, sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanları yakaladığı ortaya çıkıyor.

    Emojiler kullanılıyor

    Türkiye’deki uyuşturucu satıcıları yapay zeka ile tespit ediliyor Tam Boyutta Gör
    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, uyuşturucu satıcılarının emojilerle iletişim kurduğuna vurgu yaptı. Doç. Dr. Darıcı, şunları söyledi:

    “Uyuşturucu tacirleri farklı arkadaş ağları vasıtasıyla kişilere ulaşarak, emoji dilini de kullanarak onlara uyuşturucu temin ediyordu. Emoji dili, farklı, özelleştirilmiş ve imaj yapısı değiştirilmiş emojilerin çeşitli uyuşturucuları tanımlamak için kullanılmasıyla alakalı bir konu. Hem uyuşturucu tacirleri hem de uyuşturucuyu talep eden kişiler doğrudan yazışma yapmamak, polise yakalanmamak amacıyla emojileri kullanıyor. Sosyal medya üzerinden siparişi yapılan uyuşturucu, kimi zaman adrese teslim, kimi zaman belirli bir noktadan temin edebiliyordu. Hatta uyuşturucu tacirleri bunu çok abartarak işin reklam ve pazarlama boyutuna dahi girdi."

    Emoji ile iletişim kuran e-torbacılar yapay zeka ile tespit ediliyor

    Uyuşturucu satıcıları çeşitli emojilere farklı anlamlar için kullanıyor. Torba emojisi, yaprak emojisi, gözleri kapalı kadın emojisi, farklı renkteki kalpler gibi emojiler uyuşturucuların türlerini ifade ediyor. Aynı emojinin farklı renkleri de farklı çeşidi anlatıyor. İçişleri Bakanlığının kullandığı yapay zeka teknolojileri sayesinde bu tarz sembollerin sık paylaşıldığı hesaplar tespit ediliyor ve paylaşımdaki gerçek ifade ortaya çıkarılıyor.

    “Oyunlarda uyuşturucu satılıyor”

    Oyunlardaki sohbet alanın uyuşturucu satışı için kullanıldığına vurgu yapan Doç. Dr. Darıcı, “Oyunlar içerisinde uyuşturucuya ilişkin imajlar ve özendirici içerikler kullanılarak gençler bu tarzdaki platforma yönlendiriliyor. Burada özellikle aileler, çocuklarının sosyal medyadaki paylaşımlarına ayrıca dikkat etmeli. Oynadıkları oyun sadece oyundan ibaret olmayabilir. Gönderdikleri içerikler, paylaşımlar veya mesajlaşmalarda buna ilişkin emojiler gördükleri zaman durumun ciddiyetinin farkına varabilirler." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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