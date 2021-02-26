Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu

Geçtiğimiz ay ipucu görselleri paylaşılan 2021 Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu. Yeni Bayon'un dünya prömiyeri 2 Mart Salı günü Türkiye saati ile 12.00'da gerçekleştirilecek.

2021 Hyundai Bayon ile ilgili bilinenler şimdilik oldukça sınırlı. Fakat yeni modelin B-SUV segmentinin bir üyesi olacağını ve Kona'nın altında konumlanacağını biliyoruz. Bu kapsamda altyapı kısmında güncel i20 ile pek çok bileşen paylaşımı olacağını söyleyebiliriz.

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Teknik detaylar henüz gizliliğini korusa da, hatchback modeldeki 1.0 T-GDI benzinli motoru yeni Bayon'un motor gamında da görebiliriz. Hatırlanacak olursa bu motor, hızlanma esnasında belli bir tork desteği sağlayan 48V hafif hibrit desteğiyle de tercih edilebiliyor. Öte yandan tüm yeni Bayon versiyonları önden çekişli olacak. Şanzıman seçenekleri de motora bağlı olarak 5 ya da 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT'den oluşacaktır.

Hyundai'nin Avrupa'daki SUV serisine giriş modeli olacak 2021 Hyundai Bayon, adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor. İpucu görsellerine bakarak Bayon'un özellikle arka kısımda oldukça farklı bir tasarım felsefesiyle geleceğini söylemek mümkün. Zira ince bir LED şeritle birleştirilmiş V şekilli stop grubu yeni Bayon'un dış tasarımındaki en dikkat çekici detaylardan.

2021 Hyundai Bayon, İzmit'teki Hyundai Assan tesislerinde üretilecek. Dünya prömiyerinin ardından üretimin 2021'in ilk yarısında başlaması planlanıyor. Satışlar da yine yılın ilk yarısında başlayacak.

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