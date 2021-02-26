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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu

     İzmit'teki Hyundai Assan tesislerinde banttan inecek olan 2021 Hyundai Bayon için tarih belli oldu. Yeni B-SUV model 2 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak. İşte detaylar:
    26 Şubat 2021, 16:00 (13 sa.)
    3,4b
    11
    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    3

    Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu

    Geçtiğimiz ay ipucu görselleri paylaşılan 2021 Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu. Yeni Bayon'un dünya prömiyeri 2 Mart Salı günü Türkiye saati ile 12.00'da gerçekleştirilecek.

    2021 Hyundai Bayon ile ilgili bilinenler şimdilik oldukça sınırlı. Fakat yeni modelin B-SUV segmentinin bir üyesi olacağını ve Kona'nın altında konumlanacağını biliyoruz. Bu kapsamda altyapı kısmında güncel i20 ile pek çok bileşen paylaşımı olacağını söyleyebiliriz.

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    Teknik detaylar henüz gizliliğini korusa da, hatchback modeldeki 1.0 T-GDI benzinli motoru yeni Bayon'un motor gamında da görebiliriz. Hatırlanacak olursa bu motor, hızlanma esnasında belli bir tork desteği sağlayan 48V hafif hibrit desteğiyle de tercih edilebiliyor. Öte yandan tüm yeni Bayon versiyonları önden çekişli olacak. Şanzıman seçenekleri de motora bağlı olarak 5 ya da 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT'den oluşacaktır.

    Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu

    Hyundai'nin Avrupa'daki SUV serisine giriş modeli olacak 2021 Hyundai Bayon, adını Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor. İpucu görsellerine bakarak Bayon'un özellikle arka kısımda oldukça farklı bir tasarım felsefesiyle geleceğini söylemek mümkün. Zira ince bir LED şeritle birleştirilmiş V şekilli stop grubu yeni Bayon'un dış tasarımındaki en dikkat çekici detaylardan.

    2021 Hyundai Bayon, İzmit'teki Hyundai Assan tesislerinde üretilecek. Dünya prömiyerinin ardından üretimin 2021'in ilk yarısında başlaması planlanıyor. Satışlar da yine yılın ilk yarısında başlayacak.



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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kuruwa (hasan uçar) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alamadıktan sonra babam yapsa ne olacak.
    Yanıtla +16
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    F falre (Bırak Aman) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aaaa alamayacağım 1 araba daha ülkemizde uretiliyormus ne güzelll
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    römercan (Ömer Can) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bayon değil Kadon
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    S SEHZADE63 (CAN GUVEN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Halen atmoferik motor mu.???
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    balcis 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    her yerde: bayon
    izmir'de : bayoz
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    B batar (barış atasayan) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    devir eldekileri koruma zamanı. 5 sene sonra işler yoluna girerse insanlar , anca almaya başarabilir.
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    TheCaliph_ 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bayon ister misin amca

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    cocainbar (Cocain bar) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bayon’dan az kullanilmis hyundai 😂😂
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    Backstreet 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gecenler de Izmit'de kamuflajli gordum heybetli duruyordu bayagi..
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    E Elektrikliarabasever 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En üst paket otomatik bile %50 ye girmeli yoksa kusura bakmasınlar 1 kuruş para kazandırmayacağım bayilere, para kolay kazanılmıyor.
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    Noxy77 (Burak Ünver) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet yağ almaya korkuyor türkiyede hayat sadece zenginlere güzel halk kısmı geneli fakir olduğu için sadece internetten bakabiliyor.
    Yanıtla +1
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    F falre (Bırak Aman) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aaaa alamayacağım 1 araba daha ülkemizde uretiliyormus ne güzelll
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    T th9 11 sa. ( Mesaj Silindi ) falre
    akp milletvekilleri alıyo işte,bizim neyimize araba,motor,bilgisayar,oyun konsolu,...
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    L Lınc (Hakan AkFidan) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    B suvlarina a b sinifi araclarina HAYIR



    Cin ve hindistan degil burasi.



    Uretiyorsaniz parasina oranla kaliteli olmasi lazim.



    Fiyatlari c suvlara gore ucuz diye itelemenin manasi yok.



    Ne kadar yazarsak yazalim 0 km diye tasarimi guzel diye c b den bi haber vatandaslar sayesinde.



    2008 guzel ama yalan yok ;)

    Pejo servis tutumundan dolayida alinmaz orasida ayri muamma.
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