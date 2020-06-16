Tesla Model S, sunduğu 647 km’lik menzille alanında bir rekor kırdı

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Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sektöre getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Tesla ve şirketin amiral gemisi konumunda bulunan sedan otomobili Model S, bu kez menzil konusunda rekor kırarak gündeme oturdu.

Şirketin 2012 yılından beri ürettiği otomobil, ABD Çevre Koruma Teşkilatı’nın da (EPA) onaylaması sonucunda tek şarjla 402 mil (yaklaşık 647 km) menzil sunan ilk araç olma unvanını aldı. 647 km’lik menzil Model S’in “Long Range Plus” paketinde sunuluyor. Söz konusu paket, aracın “Longe Range” sürümünü değiştirmek üzere Şubat ayı içinde duyurulmuştu.

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Söz konusu rekor, Model S’in yıllar içinde geçirdiği değişimin de adeta bir göstergesi gibi. Zira araç, piyasaya ilk çıktığı 2012 yılında 265 mil (yaklaşık 426 km) menzil sunuyordu.

Musk'a göre rekor, daha önce kırılmıştı

Elon Musk ise bu rekorun daha önceden kırılmış olduğunu ve Ocak ayından itibaren üretilen tüm Model S’lerin 647 km menzil ile geldiğini ifade etti. Ünlü CEO, durumu “EPA’nın onayıyla bu iş artık resmileşti.” sözleriyle değerlendirmiş.

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Geçtiğimiz ay, yaklaşık 5 bin dolar civarında indirim alan Model S Long Range Plus paketi’nin ABD fiyatı ise 74,990 dolardan başlıyor. Tesla mühendisleri, aracın rekor getiren menzile ulaşması için uzun mesailer harcamış. Şirket, bu kapsamda pil paketi gibi parçalarda ağırlığın azaltılması, “Tempest" adı verilen 8.5 inçlik yeni jantlar ile lastiklerin kullanılması, çekiş sisteminde iyileştirmeler yapılması ve enerji tasarruflu frenleme teknolojisinin iyileştirilmesi gibi yenilikleri araca entrgre etmiş. Tesla, bu sayede 2019 model Model S 100D’ye kıyasla %20 daha uzun menzil elde edebilmeyi başarmış.

Şirketin elektrikli tırı Tesla Semi haberleri sonrası hisseleri 1000 doların üzerine çıkan şirket, görünüşe göre daha adından çokça söz ettirecek.

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