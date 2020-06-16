Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Model S, sunduğu 647 km’lik menzille alanında bir rekor kırdı

    Elektrikli otomobil dünyasına katkılarıyla sürekli gündemde olmayı başaran Tesla, 2012 yılından beri ürettiği Model S'e yaptığı güncellemelerle aracın menzil rekoru kırmasını sağladı.
    1
    55 dk.
    338
    42
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tesla Model S, sunduğu 647 km’lik menzille alanında bir rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sektöre getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Tesla ve şirketin amiral gemisi konumunda bulunan sedan otomobili Model S, bu kez menzil konusunda rekor kırarak gündeme oturdu.

    Şirketin 2012 yılından beri ürettiği otomobil, ABD Çevre Koruma Teşkilatı’nın da (EPA) onaylaması sonucunda tek şarjla 402 mil (yaklaşık 647 km) menzil sunan ilk araç olma unvanını aldı. 647 km’lik menzil Model S’in “Long Range Plus” paketinde sunuluyor. Söz konusu paket, aracın “Longe Range” sürümünü değiştirmek üzere Şubat ayı içinde duyurulmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tesla’nın “milyon millik pilleri”, elektrikli otomobilleri benzinli araç fiyatlarına çekebilir

    Ayrıca Bkz. "2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda"

    Söz konusu rekor, Model S’in yıllar içinde geçirdiği değişimin de adeta bir göstergesi gibi. Zira araç, piyasaya ilk çıktığı 2012 yılında 265 mil (yaklaşık 426 km) menzil sunuyordu.

    Musk'a göre rekor, daha önce kırılmıştı

    Elon Musk ise bu rekorun daha önceden kırılmış olduğunu ve Ocak ayından itibaren üretilen tüm Model S’lerin 647 km menzil ile geldiğini ifade etti. Ünlü CEO, durumu “EPA’nın onayıyla bu iş artık resmileşti.” sözleriyle değerlendirmiş.

    Tesla Model S, sunduğu 647 km’lik menzille alanında bir rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz ay, yaklaşık 5 bin dolar civarında indirim alan Model S Long Range Plus paketi’nin ABD fiyatı ise 74,990 dolardan başlıyor. Tesla mühendisleri, aracın rekor getiren menzile ulaşması için uzun mesailer harcamış. Şirket, bu kapsamda pil paketi gibi parçalarda ağırlığın azaltılması, “Tempest" adı verilen 8.5 inçlik yeni jantlar ile lastiklerin kullanılması, çekiş sisteminde iyileştirmeler yapılması ve enerji tasarruflu frenleme teknolojisinin iyileştirilmesi gibi yenilikleri araca entrgre etmiş. Tesla, bu sayede 2019 model Model S 100D’ye kıyasla %20 daha uzun menzil elde edebilmeyi başarmış.

    Şirketin elektrikli tırı Tesla Semi haberleri sonrası hisseleri 1000 doların üzerine çıkan şirket, görünüşe göre daha adından çokça söz ettirecek.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/6/16/21292629/tesla-model-3-long-range-plus-epa-rating-aerodynamic-wheels-mass-reduction-efficiency https://electrek.co/2020/06/15/tesla-upgrades-model-s-402-mile-range-wheels/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 10 dk. en beğenilen Routinues
    Sen kimsin de sence helal olacak? Kongo'da Bataryalar icin gunlugu 1 dolara maden cikaran cocuk isci misin de hakkini helal edecek seviyede goruyorsun kendini?
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 20 dk.
    Asıl sorun menzilden ziyade şarj süresi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Teterboro (Barış ) 24 dk.
    İstanbuldan ankaraya ya da izmire tek seferde gidilebilir araç yapmışlar. helal olsun..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Routinues (Davut Ergün) 35 dk.
    Adamlar gerçekten geleceğin otomobillerini üretiyor aldıkları para sonuna kadar helaldir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheCaliph_ 10 dk. Routinues
    Sen kimsin de sence helal olacak? Kongo'da Bataryalar icin gunlugu 1 dolara maden cikaran cocuk isci misin de hakkini helal edecek seviyede goruyorsun kendini?
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir 55 dk. GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model S, sunduğu 647 km’lik menzille alanında bir rekor kırdı Sonraki Intel Ice Lake işlemcilerdeki hata işletim sistemini çökertiyor 1 sa. İşte yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4'ün tasarımı 2 sa. Warner Bros. Interactive satılıyor 2 sa. HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı 2 sa. Xiaomi'den AMD Ryzen'li dizüstü bilgisayarlar 3 sa. Huawei için 5G konusunda ABD’den izin çıktı 3 sa. Ford Transit ve Transit Custom'ın yeni Trail versiyonları tanıtıldı 4 sa. Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu 4 sa. AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor 4 sa. Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak 5 sa. Apple, iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği için iOS 14'ü beklemeyebilir 5 sa. ASUS ROG Phone 3 özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı: Hız aşırtmalı Snapdragon 865 geliyor 6 sa. 2020 Lexus IS tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve özellikleri 6 sa. Poco F2 Pro’nun Türkiye lansman tarihi belli oldu 7 sa. Samsung, Galaxy M41'de farklı bir üreticinin OLED ekranını kullanabilir 8 sa. Bilim kurulu üyesi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınabileceğini söyledi 8 sa. Radeon Pro 5600M ekran kartı 16 inçlik MacBook Pro için duyuruldu 9 sa. Epic Games 17 milyar dolar değerlemeye ulaştı 9 sa. Koronavirüs salgını, Oscar Ödüllerini de vurdu! 2021 yılı ödül töreni ertelendi 21 sa. Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor (15 Haziran) Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi