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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' finalistleri açıklandı

    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünün 2021 ayağında finale kalan modeller belli oldu.
    12 Nisan 2021, 14:30 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' finalistleri açıklandı
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    'Türkiye’de Yılın Otomobili 2021' ödülünde adım adım sona yaklaşılıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın final etabına kalan 7 model belli oldu.

    Konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama sonucu Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı.

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 yarışması için ilk etapta 27 aday belirlenmişti. O adayları tekrar hatırlamak için paylaşalım ve 7 finalistin hangi rakipleri arasından sıyrıldığını görelim:

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    Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60.

    Ayrıca Bkz. "2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı"

    OGD üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek.

    Yarışma için adaylar belli olduğunda siz değerli DH okurlarının katıldığı bir anket düzenlemiştik. O anket sonucunda Peugeot 208 modeli açık bir farkla lider olmuştu. Okurlarımızın seçtiği modelin final etabına yükseldiğini soruyoruz. Peki şimdi yeniden soralım:

    7 finalist arasından sizin favoriniz hangisi? Oy Ver 1017 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



    http://www.otomotivgazetecileri.org/turkiyede-yilin-otomobili-secimi--icin-7-aday-finalde-haberi-2131
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A auto_man 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Forumda 208, gerçekte egea cross
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Last Troll Bender 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Durum o kadar vahim ki fiyata göre en ucuzundan sıralayıp aday göstermişler.
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatına göre sunduklarını düşünürsek Egea Cross bu listenin içinden rahatlıkla sıyrılacaktır. Bir de otomatiği gelse ben de düşünürüm ciddi ciddi şöyle Urban 1.3 Multijet Otomatik + Plus paket ile uygun fiyata off... Çok güzel olur ha :)
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    Sirrüs 1 gün ( Mesaj Silindi )
    “Konusunda uzman gazetecilerden oluşan“



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    daswagen (???????????? ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dacia, süslü dacia pejo, toyoto filan değil de yerli ve milli egea alacaktır.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Asfalt canavarı Peugeot 208 tabiki de. Adamlar sonunda yaptılar :)
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    dacia sandero stepway 1.0tce eco-g lpg
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle pejoo
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    H Hayalet sürücü 33 (cafer can) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde rüşvet, adam kayırma, tarafgirlik,liyakatsizlik, mebfaatçilik had safhada olduğu için bu seçime asla güvenmem. Parayı basan bu ülkede 1.seçilir.
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    CapriceClassic 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyumu egea’ya verdim...
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    lojistisyen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne octavia'sı ne 208'i yollarda kaç tane gördük bunlardan



    Turkiyenin otomobili egeadır. Cross versiyonlar yüksek araba fetişizmine de cevap verdi, daha ne olsun.
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    3514 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Galeri, türkiyede yılın otomobili 2021 ve
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