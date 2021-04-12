'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' finalistleri açıklandı

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'Türkiye’de Yılın Otomobili 2021' ödülünde adım adım sona yaklaşılıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın final etabına kalan 7 model belli oldu.

Konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama sonucu Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2021 yarışması için ilk etapta 27 aday belirlenmişti. O adayları tekrar hatırlamak için paylaşalım ve 7 finalistin hangi rakipleri arasından sıyrıldığını görelim:

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Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60.

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OGD üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist otomobil arasından en fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek.

Yarışma için adaylar belli olduğunda siz değerli DH okurlarının katıldığı bir anket düzenlemiştik. O anket sonucunda Peugeot 208 modeli açık bir farkla lider olmuştu. Okurlarımızın seçtiği modelin final etabına yükseldiğini soruyoruz. Peki şimdi yeniden soralım:

7 finalist arasından sizin favoriniz hangisi? Dacia Sandero Stepway Fiat Egea Cross Hyundai i20 Peugeot 208 Renault Captur Skoda Octavia Toyota Yaris Oy Ver 1017 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 7 finalist arasından sizin favoriniz hangisi? Dacia Sandero Stepway Fiat Egea Cross Hyundai i20 Peugeot 208 Renault Captur Skoda Octavia Toyota Yaris Anket Sonlandı 1017 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 7 finalist arasından sizin favoriniz hangisi? 4% Dacia Sandero Stepway 43 oy 13% Fiat Egea Cross 130 oy 4% Hyundai i20 42 oy 32% Peugeot 208 327 oy 6% Renault Captur 57 oy 32% Skoda Octavia 326 oy 9% Toyota Yaris 92 oy 1017 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

http://www.otomotivgazetecileri.org/turkiyede-yilin-otomobili-secimi--icin-7-aday-finalde-haberi-2131

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