Dünyada ilk: Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya başarıyla inip kalktı

Bayraktar TB3’ten bir ilk
Geçtiğimiz günlerde Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na ulaştı ve burada gerçekleştirilen testlerde, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yapılan yakın uçuşları başarıyla tamamladı.
Bayraktar TB3, 19 Kasım’da ise TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampasına sahip kısa pistinden başarıyla havalandı ve 46 dakika süren test uçuşunun ardından inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Bu tarihi test, havacılık ve denizcilik tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Zira bu sayede Türkiye, açık denizlerde ve deniz aşırı hedeflerde de insansız sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilecek.
Bununla birlikte Bayraktar TB3, TCG Anadolu seyir halindeyken iniş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde TB3'ün rakibi ABD'li General Atomics'in Mojave SİHA'sı da Güney Kore'ye ait sabit pozisyondaki ROKS DOKDO'dan havalanmış ancak iniş yapmamıştı.
Yerli motorla yükseklere uzandı
Bayraktar TB3, sadece gemi üzerindeki testlerde değil, yüksek irtifa testlerinde de büyük başarılar elde etti. 25 Haziran 2024’te gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi’nde, TEI tarafından geliştirilen yerli PD-170 motoruyla 36.310 feet irtifaya çıkarak bir başka önemli eşiği geçti. Türkiye'nin milli havacılık tarihindeki irtifa rekoru ise Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait olup, 45 bin 118 feet ile kaydedilmiş durumda.
Bayraktar TB3, bugüne kadar toplam 700 saatten fazla test uçuşu gerçekleştirdi. 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde, 32 saat boyunca havada kalmayı başaran milli SİHA, 5.700 km yol katetti.
Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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