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    Dünyada ilk: Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya başarıyla inip kalktı

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti.
    Dünyada ilk: Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya başarıyla inip kalktı Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, silahlı insansız hava aracı (SİHA) devrim niteliğinde bir başarıya imza attı. Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA oldu. Baykar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Vatanımıza armağan olsun!” ifadelerine yer verdi.

    Bayraktar TB3’ten bir ilk

    Geçtiğimiz günlerde Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na ulaştı ve burada gerçekleştirilen testlerde, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yapılan yakın uçuşları başarıyla tamamladı.

    Bayraktar TB3, 19 Kasım’da ise TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampasına sahip kısa pistinden başarıyla havalandı ve 46 dakika süren test uçuşunun ardından inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Bu tarihi test, havacılık ve denizcilik tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Zira bu sayede Türkiye, açık denizlerde ve deniz aşırı hedeflerde de insansız sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilecek.

    Bununla birlikte Bayraktar TB3, TCG Anadolu seyir halindeyken iniş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde TB3'ün rakibi ABD'li General Atomics'in Mojave SİHA'sı da Güney Kore'ye ait sabit pozisyondaki ROKS DOKDO'dan havalanmış ancak iniş yapmamıştı.

    Yerli motorla yükseklere uzandı

    Bayraktar TB3, sadece gemi üzerindeki testlerde değil, yüksek irtifa testlerinde de büyük başarılar elde etti. 25 Haziran 2024’te gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi’nde, TEI tarafından geliştirilen yerli PD-170 motoruyla 36.310 feet irtifaya çıkarak bir başka önemli eşiği geçti. Türkiye'nin milli havacılık tarihindeki irtifa rekoru ise Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait olup, 45 bin 118 feet ile kaydedilmiş durumda.

    Bayraktar TB3, bugüne kadar toplam 700 saatten fazla test uçuşu gerçekleştirdi. 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde, 32 saat boyunca havada kalmayı başaran milli SİHA, 5.700 km yol katetti.

    Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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