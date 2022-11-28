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    Türkiye'den Gürcistan'a ucuz iPhone için akın ettiler: 15 bin lira fark

    Gürcistan'da uygulanan iPhone fiyatları ile ilgili vergi düzenlemelerinden dolayı Sarp Sınır Kapısı'nda telefon turizmi hareketliliğine şahit olundu. Batum şehri ucuz iPhone arayan insanlarla doldu.
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    Ucuz iPhone için Türkiye'nin birçok şehrinden Gürcistan'a günübirlik giden vatandaşlar Sarp Gümrük Kapısı yetkililerini şaşırttı. Kafkaslar ve Orta Asya için telefon turizmi hareketliliği başladı.

     

    Ucuz iPhone kuyruğunun bitmesi saatler sürüyor

    Ülkemizde satılan iPhone 14 modellerinin fiyatı 30 bin ila 57 bin TL arasında değişiyor. Türkiye'de uygulanan vergi politikaları bu fiyatların kullanıcılarla buluşturulmasında oldukça önemli bir rol oynuyor.

    Türk vatandaşları, Sputnik'in ilgili haberine göre, Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçebildiği için Gürcistan'ın Batum kentindeki Apple mağazalarına gidiyor. Buradaki iPhone modelleri vergi iadesi sayesinde 15 bin liraya kadar daha ucuza satın alınabiliyor

    Yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması şart. Bu kayıt pasaporta işleniyor ve telefon kullanıma açılıyor.

    IMEI kaydının önümüzdeki yıl 6091 TL olacağı tahmin ediliyor. Şu an ki kayıt ücreti 2732 TL. Türkiye'den Gürcistan'a giden kişiler daha çok hafta sonunu tercih ediyor ve alışveriş yapıp ülkemize geri dönüyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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