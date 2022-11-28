Türkiye'den Gürcistan'a ucuz iPhone için akın ettiler: 15 bin lira fark

Tam Boyutta Gör Ucuz iPhone için Türkiye'nin birçok şehrinden Gürcistan'a günübirlik giden vatandaşlar Sarp Gümrük Kapısı yetkililerini şaşırttı. Kafkaslar ve Orta Asya için telefon turizmi hareketliliği başladı.

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Ucuz iPhone kuyruğunun bitmesi saatler sürüyor

Ülkemizde satılan iPhone 14 modellerinin fiyatı 30 bin ila 57 bin TL arasında değişiyor. Türkiye'de uygulanan vergi politikaları bu fiyatların kullanıcılarla buluşturulmasında oldukça önemli bir rol oynuyor.

Türk vatandaşları, Sputnik'in ilgili haberine göre, Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçebildiği için Gürcistan'ın Batum kentindeki Apple mağazalarına gidiyor. Buradaki iPhone modelleri vergi iadesi sayesinde 15 bin liraya kadar daha ucuza satın alınabiliyor

Yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması şart. Bu kayıt pasaporta işleniyor ve telefon kullanıma açılıyor.

IMEI kaydının önümüzdeki yıl 6091 TL olacağı tahmin ediliyor. Şu an ki kayıt ücreti 2732 TL. Türkiye'den Gürcistan'a giden kişiler daha çok hafta sonunu tercih ediyor ve alışveriş yapıp ülkemize geri dönüyor.

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Türkiye'den Gürcistan'a ucuz iPhone için akın: 15 bin lira fark