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    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları belli oldu: Peki ne kadar avantajlı?

    Apple’ın iPhone 15 Türkiye’de serisi ön siparişe açıldı. Ancak kullanıcılar iPhone 15 Gürcistan fiyatlarını da merak ediyor. İşte iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları:
    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları belli oldu Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 22 Eylül'den itibaren Türkiye’de ön siparişe açıldı. Telefonların Türkiye'de satışa çıkış tarihi ise 29 Eylül. Ancak binlerce insan daha uygun fiyata iPhone 15 almak için Gürcistan fiyatlarını araştırıyor. Kısa süre önce iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları belli oldu.

    Gürcistan iPhone 15 fiyatları
    Model Gürcistan fiyatı (TL) Türkiye fiyatı
    iPhone 15 (128 GB) 31.503 TL 49.999 TL
    iPhone 15 (256 GB) 35.342 TL 53.999 TL
    iPhone 15 (512 GB) 42.412 TL 61.999 TL
    iPhone 15 Plus (128 GB) 35.645 TL 56.999 TL
    iPhone 15 Plus (256 GB) 39.382 TL 60.999 TL
    iPhone 15 Plus (512 GB) 46.452 TL 68.999 TL
    iPhone 15 Pro (128 GB) 40.392 TL 64.999 TL
    iPhone 15 Pro (256 GB) 44.432 TL 68.999 TL
    iPhone 15 Pro (512 GB) 52.513 TL 76.999 TL
    iPhone 15 Pro (1 TB) 59.584 TL 84.999 TL
    iPhone 15 Pro Max (256 GB) 47.968 TL 76.999 TL
    iPhone 15 Pro Max (512 GB) 55.038 TL 84.999 TL
    iPhone 15 Pro Max (1 TB) 63.624 TL 92.999 TL

    Gürcistan iPhone fiyatları uygun ama dikkat

    Gürcistan iPhone fiyatları, ülkemize göre hayli düşük bir konumda. Ancak Gürcistan’dan iPhone almak için masrafları dikkatlice hesaplamanızda fayda var. Bununla birlikte artık IMEI kayıt ücretinin de 20.000 TL olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla fiyat farklarına bakarsak iPhone 15 Pro modellerini tercih etmek mantıklı olacaktır. Üst modellerde fiyat farkı 30.000 TL'ye kadar çıkıyor.

    iPhone 15 Gürcistan’da ne kadar? diye soranlar için serinin tüm fiyatlarını sizin için karşılaştırmalı olarak derledik. iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları, Türkiye’ye göre oldukça uygun diyebiliriz. Bu arada halihazırda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Gürcistan’daki iSpace mağazalarında ön siparişe özel indirimli olarak satılıyor, bunu da belirtelim.

    Bir diğer önemli nokta ise Gürcistan’daki Tax Free mevzusu. iSpace mağazasındaki müşteri temsilcisi ile yaptığım görüşmede satın aldığınız iPhone 15 veya diğer modellerde gümrükte vergi iadesi alabiliyorsunuz. Vergi iadesi oranı ise yüzde 12. Bu iadeyi alıp almamak size kaldığı için yukarıdaki tabloda bunu hesaba katmadık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    3997 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fiyat, iPhone 15 ve
    6 etiket daha gürcistan iphone 15 pro iphone 15 pro max iPhone 15 Plus Teknoloji Haberleri Apple
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