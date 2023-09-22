iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları belli oldu: Peki ne kadar avantajlı?

|Model
|Gürcistan fiyatı (TL)
|Türkiye fiyatı
|iPhone 15 (128 GB)
|31.503 TL
|49.999 TL
|iPhone 15 (256 GB)
|35.342 TL
|53.999 TL
|iPhone 15 (512 GB)
|42.412 TL
|61.999 TL
|iPhone 15 Plus (128 GB)
|35.645 TL
|56.999 TL
|iPhone 15 Plus (256 GB)
|39.382 TL
|60.999 TL
|iPhone 15 Plus (512 GB)
|46.452 TL
|68.999 TL
|iPhone 15 Pro (128 GB)
|40.392 TL
|64.999 TL
|iPhone 15 Pro (256 GB)
|44.432 TL
|68.999 TL
|iPhone 15 Pro (512 GB)
|52.513 TL
|76.999 TL
|iPhone 15 Pro (1 TB)
|59.584 TL
|84.999 TL
|iPhone 15 Pro Max (256 GB)
|47.968 TL
|76.999 TL
|iPhone 15 Pro Max (512 GB)
|55.038 TL
|84.999 TL
|iPhone 15 Pro Max (1 TB)
|63.624 TL
|92.999 TL
Gürcistan iPhone fiyatları uygun ama dikkat
Gürcistan iPhone fiyatları, ülkemize göre hayli düşük bir konumda. Ancak Gürcistan’dan iPhone almak için masrafları dikkatlice hesaplamanızda fayda var. Bununla birlikte artık IMEI kayıt ücretinin de 20.000 TL olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla fiyat farklarına bakarsak iPhone 15 Pro modellerini tercih etmek mantıklı olacaktır. Üst modellerde fiyat farkı 30.000 TL'ye kadar çıkıyor.
iPhone 15 Gürcistan’da ne kadar? diye soranlar için serinin tüm fiyatlarını sizin için karşılaştırmalı olarak derledik. iPhone 15 Pro Gürcistan fiyatları, Türkiye’ye göre oldukça uygun diyebiliriz. Bu arada halihazırda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Gürcistan’daki iSpace mağazalarında ön siparişe özel indirimli olarak satılıyor, bunu da belirtelim.
Bir diğer önemli nokta ise Gürcistan’daki Tax Free mevzusu. iSpace mağazasındaki müşteri temsilcisi ile yaptığım görüşmede satın aldığınız iPhone 15 veya diğer modellerde gümrükte vergi iadesi alabiliyorsunuz. Vergi iadesi oranı ise yüzde 12. Bu iadeyi alıp almamak size kaldığı için yukarıdaki tabloda bunu hesaba katmadık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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