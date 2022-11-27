iPhone SE 4'ün fiyat etiketi ortaya çıktı: 2023'ün başlarında geliyor

Akıllı telefonun tasarım olarak iPhone XR ile benzer olacağı söyleniyor. Teknik özelliklerini ise temel iPhone 13 modelinden miras alacak. Daha önce yeni nesil kompakt iPhone'un render görüntüleri yayınlanmıştı, şimdi ise fiyatı hakkında bilgi var.
USB-C'li ilk iPhone olabilir
Çinli kaynaklara göre iPhone SE 4 en fazla 3.500 yuan, yani yaklaşık 490 dolar karşılığında satışa sunulacak. Cihazın çentikli OLED ekranla karşımıza çıkacağı bildiriliyor. Ayrıca yeni nesil iPhone SE, Apple'ın USB-C bağlantı noktasına sahip ilk akıllı telefonu olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam