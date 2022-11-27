iPhone SE 4'ün fiyat etiketi ortaya çıktı: 2023'ün başlarında geliyor

Tam Boyutta Gör Apple hali hazırda üç kompakt ve nispeten ucuz iPhone SE modelini piyasaya sürmüş durumda. Merakla beklenen iPhone SE 4'ün ise 2023 baharında çıkış yapması bekleniyor. Bu gayet makul bir zaman zira mevcut modelin üzerinden bir yıl geçmiş olacak.

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Akıllı telefonun tasarım olarak iPhone XR ile benzer olacağı söyleniyor. Teknik özelliklerini ise temel iPhone 13 modelinden miras alacak. Daha önce yeni nesil kompakt iPhone'un render görüntüleri yayınlanmıştı, şimdi ise fiyatı hakkında bilgi var.

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USB-C'li ilk iPhone olabilir

Çinli kaynaklara göre iPhone SE 4 en fazla 3.500 yuan, yani yaklaşık 490 dolar karşılığında satışa sunulacak. Cihazın çentikli OLED ekranla karşımıza çıkacağı bildiriliyor. Ayrıca yeni nesil iPhone SE, Apple'ın USB-C bağlantı noktasına sahip ilk akıllı telefonu olabilir.

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iPhone SE 4'ün fiyatı ortaya çıktı: 2023'ün başlarında geliyor