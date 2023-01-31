Türkiye, güneş paneli ithalatına sınır getirerek düzenlemeye gitti

Güneş paneli ithalatında düzenlemeye gidildi
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, birkaç gün önce Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar, yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Yeni yönetmeliğe göre güneş hücrelerinin ithalatı için minimum fiyat, kilogram başına 60 dolar olacak. Dolayısıyla yerli modül üreticileri 60$/kg sınırının üzerinde güneş hücresi (fotovoltaik hücre) ithal etmek isterlerse, ithalat vergilerine maruz kalacak. Kilogram değeri 60 dolardan düşük olan malzemelerin ithalatında ise ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek. Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.
Amaç yerli üreticiyi korumak
Bunlarla birlikte şu anda Türkiye’de güneş paneli hücresi üreten ve üretmeyi planlayan iki üretici bulunuyor: Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri ve İzmir'de Smart Güneş Teknolojileri. Kalyon, 2 GW'lık dikey entegreli güneş enerjisi fabrikası kurmak için Türkiye’den 7,62 milyar TL’lik finansman sağlarken Smart Güneş Teknolojileri 2 GW'lık bir fabrika için 3,7 milyar TL kaynak sağladı.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230127-4.htm https://www.pv-magazine.com/2023/01/30/turkey-sets-minimum-price-for-solar-cell-imports/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?