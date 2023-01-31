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    Türkiye, güneş paneli ithalatına sınır getirerek düzenlemeye gitti

    Türkiye, güneş paneli ithalatında düzenlemeye giderek minimum ithalat fiyatını belirledi. Belirlenen eşiğin aşılmasıyla güneş panelleri ithalat vergilerine tabi olacak.
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    Türkiye, güneş paneli ithalatında düzenlemeye gitti Tam Boyutta Gör
    Türkiye, enerji ve enerjide kullanılan komponentlerde dışa bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu konuda yenilenebilir enerji Türkiye için çok önemli bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda güneş enerjisi panellerinde bulunan fotovoltaik hücrelerin ithalatına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınlandı.

    Güneş paneli ithalatında düzenlemeye gidildi

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, birkaç gün önce Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar, yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Yeni yönetmeliğe göre güneş hücrelerinin ithalatı için minimum fiyat, kilogram başına 60 dolar olacak. Dolayısıyla yerli modül üreticileri 60$/kg sınırının üzerinde güneş hücresi (fotovoltaik hücre) ithal etmek isterlerse, ithalat vergilerine maruz kalacak. Kilogram değeri 60 dolardan düşük olan malzemelerin ithalatında ise ileriye yönelik gözetim uygulamasına gidilecek. Söz konusu eşya ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

    Amaç yerli üreticiyi korumak

    Türkiye, güneş paneli ithalatında düzenlemeye gitti Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli danışmanlık şirketi KRC Energy'nin CEO'su Hakkı Karacaoğlan, yeni kuralların yerli üreticilerin lehine olması nedeniyle Türkiye’nin güneş paneli pazarındaki ithal hücrelerin pazar payını azaltmaya çalıştığını söyledi. Karacaoğlan ayrıca, "Ancak yönetmelikte tanımlandığı gibi, 60 $/kg değeri şu anda işi etkilemiyor, çünkü bir kilogram hücre zaten 60 dolardan daha pahalı. Ancak, polisilikon ve güneş pili fiyatları beklendiği gibi düşerse veya hükümet 60 dolar eşiğini daha da artırmaya karar verirse bu değişebilir."

    Bunlarla birlikte şu anda Türkiye’de güneş paneli hücresi üreten ve üretmeyi planlayan iki üretici bulunuyor: Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri ve İzmir'de Smart Güneş Teknolojileri. Kalyon, 2 GW'lık dikey entegreli güneş enerjisi fabrikası kurmak için Türkiye’den 7,62 milyar TL’lik finansman sağlarken Smart Güneş Teknolojileri 2 GW'lık bir fabrika için 3,7 milyar TL kaynak sağladı.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230127-4.htm https://www.pv-magazine.com/2023/01/30/turkey-sets-minimum-price-for-solar-cell-imports/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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