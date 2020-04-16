Türkiye, koronavirüsle mücadelede günde 40 bin test hedefini aştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs bilançosuyla ilgili güncel verileri paylaştı. Bakan Koca, 16 Nisan 2020 itibariyle günde 40.000 test hedefinin aşıldığını dile getirdi.

Bakan Koca’nın açıklamasına göre bugün 40427 kişiye test yapıldı. Test yapılan kişilerden 4801 tanesi pozitif çıktı. Böylece Türkiye’de toplam test sayısı 518143’e, toplam vaka sayısı ise 74193’e yükseldi. Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka sayısındaki artışın öngörülebilir düzeyde kaldığını dile getirdi.

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Açıklanan verilere göre bugün koronavirüs nedeniyle 125 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de şimdiye dek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1643’e yükselmiş oldu. Bugün 1415 hastanın sağlığına kavuşmasıyla birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 7089’a çıktı. Türkiye’deki toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı da 1040 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.” ifadeleri yer aldı.

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