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    Türkiye, koronavirüsle mücadelede günde 40 bin test hedefini aştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bugün 125 kişi vefat etti ve toplam vefat eden kişi sayısı 1643 olarak duyuruldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye, koronavirüsle mücadelede günde 40 bin test hedefini aştı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin koronavirüs bilançosuyla ilgili güncel verileri paylaştı. Bakan Koca, 16 Nisan 2020 itibariyle günde 40.000 test hedefinin aşıldığını dile getirdi.

    Bakan Koca’nın açıklamasına göre bugün 40427 kişiye test yapıldı. Test yapılan kişilerden 4801 tanesi pozitif çıktı. Böylece Türkiye’de toplam test sayısı 518143’e, toplam vaka sayısı ise 74193’e yükseldi. Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka sayısındaki artışın öngörülebilir düzeyde kaldığını dile getirdi.

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    Açıklanan verilere göre bugün koronavirüs nedeniyle 125 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de şimdiye dek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1643’e yükselmiş oldu. Bugün 1415 hastanın sağlığına kavuşmasıyla birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 7089’a çıktı. Türkiye’deki toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı da 1040 olarak açıklandı.

    Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.” ifadeleri yer aldı.



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    Adolf Hitler 88 51 dk. yeni yorumcu
    20 gün komple sokağa çıkma yasağı istiyoruz böyle sadece haftasonlarıyla olmaz. 20 gün en az belki de duruma bağlı 30 gün de olabilir.. Yoksa yazın herkes sokaklara çıkacak ve coronadan herkes hastanelik olacaktır
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa.
    Herkes bu virüsü eninde sonunda öyle yada böyle kapacak.Hiç şansımız yok.Bağışıklığı güçlü olan kazanacak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. Normandia_06
    Bencede. Kimileri belirti bile vermeden atlatacak. Hatta fark etmeden geçiren çok olmuştur dahi. Diğer yandan ölümde çok daha fazla olmuştur. Örneğin test sonucu çıkana kadar ölenlere genelde pnomöni yazılıyor ölüm sebebine, daha test sonucu çıkmadığı için. Ama sonuç çıktıktan sonrada tekrar ölüm sebebi güncellenmiyor. Evde yaşanan ölümlerde otopsi yapılmıyor. Yani eninde sonunda bu iş aslında İngiltere'nin uygulamak istediği stratejiye dönüyor. Örneğin geçen Cuma milyona yakın insan dip dibe girdi. Hadi diyelim açıklanan 250-300 bin. 1 kişi sırf 14 kişiye ortalama bulaştırıyor deniyor. Şu anda zaten aynı anda dünyada 8 milyar insana test yapılsa rahat 100 milyon vaka çıkar en az. Test nüfusa göre çok az yapılabildiği için öyle 2 milyonlarda hala. Yoksa henüz bulaşmadığı için değil.
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    İl teber (Tolga ) 2 sa.
    70 bine kadar çıkacak. Öyle söylemişti yanlış hatırlamıyorsam.
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 2 sa.
    Corona bize conmaktan vazgeçsin artık...
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