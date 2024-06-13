Motokuryelere vergi düzenlemesi: Sosyal medyayı örnek alacak

Motokuryelere yeni vergi
Ekonomi dünyasında gündeme gelen kulis bilgilerine göre 2024 yılı için yıllık kazancı 3 milyon TL altında olan motokuryeler yüzde 15 stopaj ödeyecek. Bu sistemde gider gösterme durumu da olmayacak. Motokuryelerin sisteme dahil bir bankada hesap açması ve kazancını bu hesaba yatırması gerekecek. Yıllık geliri 3 milyon TL üzerinde olanlar ise vergi beyannamesine tabi olacak. Düzenlemenin 2025 yılında hayata geçmesi bekleniyor.
YouTube başta olmak üzere sosyal medya ve internet kazançlarında da aynı stopaj sistemi uygulanıyor. Bu sayede önemli bir kazanç grubunun defter tutma, mükellef kaydı yapma gibi işlerden de kurtulması sağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.