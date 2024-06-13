Motokuryelere vergi düzenlemesi: Sosyal medyayı örnek alacak

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Tam Boyutta Gör Özellikle Getir, Yemeksepeti, Trendyol Go gibi platformlarla birlikte ülkemizde motokuryecilik adeta zirve yaptı. Ülkemizde sigortalı olarak 140 bin sigortasız olarak 210 bin motokurye olduğu tahmin ediliyor. Bugüne kadar motokuryelerin bir şirkete bağlı olması veya esnaf gibi kendi şirketi üzerinden vergi ödemesi gerekiyordu. Maliye Bakanlığı sosyal medya vergi sistemini esnaf kuryelere de uyarlıyor.

Motokuryelere yeni vergi

Ekonomi dünyasında gündeme gelen kulis bilgilerine göre 2024 yılı için yıllık kazancı 3 milyon TL altında olan motokuryeler yüzde 15 stopaj ödeyecek. Bu sistemde gider gösterme durumu da olmayacak. Motokuryelerin sisteme dahil bir bankada hesap açması ve kazancını bu hesaba yatırması gerekecek. Yıllık geliri 3 milyon TL üzerinde olanlar ise vergi beyannamesine tabi olacak. Düzenlemenin 2025 yılında hayata geçmesi bekleniyor.

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YouTube başta olmak üzere sosyal medya ve internet kazançlarında da aynı stopaj sistemi uygulanıyor. Bu sayede önemli bir kazanç grubunun defter tutma, mükellef kaydı yapma gibi işlerden de kurtulması sağlanıyor.

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