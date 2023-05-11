Türkiye'nin ilk Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı yapıldı

Etkinlikte 21 konuşmacı sahne aldı. Yatırım tesleri ve stratejileri konuşuldu. CVC’lerin yakın gelecekte öne çıkacak trendler olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye’deki erken seviye girişimlerin yüzde 40’a yakının, kurumların fonlarından yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı konferansta Kurumsal Girişim Sermayeleri’nin, gelecekteki başarılar için yapay zeka (AI) gibi yenilikçi teknolojilere odaklanacağı konuşulurken; CVC'ler, sektörlerinde rekabet yerine iş birliği ve ortak büyümeyi hedefleyerek değer yaratmayı amaçladıklarını ortak mesaj olarak dile getirdiler.
Neler konuşuldu?
İlk panelde holdinglerin Kurumsal Girişim Sermayesi stratejileri ve oyun planları masaya yatırıldı. GKP Başkanı ve Genwise kurucu ortağı Tuğrul Ağırbaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Fark Holding, Yıldız Holding, İnci Holding ve Esas Holding gibi önemli isimler yer aldı. Etkinlik devamında Sabancı Ventures, Eczacıbaşı Momentum ve Vestel Ventures gibi önde gelen sektör temsilcileri holdinglerin oyun planlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. "Globaldeki Oyun Planı" isimli panelde ise, İhsan Elgin'in moderatörlüğünde, Alarko Ventures ve Esas Ventures temsilcileri CVC yapılandırmaları hakkında bilgi paylaştı Konferansın ikinci yarısında, otomotiv ve teknoloji sektörlerindeki şirketlerin CVC stratejileri ele alındı. Son oturumda, finans sektörünün önde gelen temsilcileri Türkiye İş Bankası, QNBeyond Ventures, APY Ventures ve Fibabanka'nın CVC yatırımlarını ve finans sektöründeki potansiyeli artırmaya yönelik stratejilerini tartıştı
Konferansın ardından, katılımcılar ve konuşmacılar arasında yapılan networking etkinliği ile sektördeki iş birliklerinin ve yatırımların geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Günün sonunda tüm NFT hediye edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.