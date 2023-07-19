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    Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere giriyor

    ASELSAN tarafından geliştirilen Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ERALP, envantere girmeye hazırlanıyor. ERALP, IDEF'23'te sergilenecek.                      
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    Türkiye'nin ilk uzun menzilli radarı ERALP envantere giriyor Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi’ni sergileyecek. ERALP, yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

    ASELSAN tarafından geliştirilen ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi, Türkiye’de üretilen ilk uzun menzilli erken ihbar sistemi olarak dikkat çekiyor. ERALP’ın envantere girmesinin ardından Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün artması hedefleniyor.

    ERALP özellikleri neler?

    ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

    Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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