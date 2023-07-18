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    ASELSAN'ın yeni hava savunma sistemi GÖKSUR ve lazer silahı GÖKBERK vitrine çıkıyor

    ASELSAN tarafından geliştirilen yeni hava savunma sistemi GÖKSUR ve lazer silah sistemi GÖKBERK, IDEF'23'te tanıtılacak. GÖKSUR ve GÖKBERK hakkındaki ilk bilgiler haberimizde.
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    ASELSAN GÖKSUR ve GÖKBERK hakkında ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, İstanbul’da düzenlenecek IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yeni savunma teknolojilerini sergileyecek. IDEF’23’te ASELSAN GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi ve GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi tanıtılacak.

    ASELSAN GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi

    GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirile BOZDOĞAN füzesini kullanacak. GÖKSÜR, gemi-savar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek.

    Teknik özellikler henüz açıklanmayan GÖKSUR’un üç farklı konfigürasyona sahip olacağı biliniyor. 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyeti, müstakilen müstakilen ve/veya platforma entegre çalışabilme, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi özellikleriyle öne çıkacak.

    GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi

    Lazer silah teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojilere odaklanan ASELSAN, 5 kw gücünde GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi’ni geliştirdi. 5 kw lazer silahı ile tehditleri fiziksel olarak imha edebilecek. Lazer silah teknolojisi sayesinde görüş hattı olmadan hedefi tutturabilecek, atış maliyeti düşük olacak, hassas yönlenme ve hareketli nesneleri takip özelliği ile avantaj sağlayacak.

    ASELSAN GÖKSUR ve GÖKBERK hakkında ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    GÖKBERK'in öncelikli kullanım alanları kara ve deniz platformları, enerji santralleri, havaalanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahları olarak planlandı. İlerleyen aşamalarda lazerin etkinlik gösterme ve güç seviyesinin geliştirilmesiyle birlikte hava savunma sistemlerine de lazer silah teknolojisinin entegre edilmesi planlanıyor.

    GÖKSUR ve GÖKBERK hakkındaki daha fazla bilgiyi IDEF’23’te öğreneceğiz. IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını savunma sanayi profesyonellerine ve bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilere açacak.

    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aselsandan-yeni-hava-savunma-sistemi-goksur-42300471 https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/aselsanin-lazer-silahi-gokberk-vitrine-cikiyor/2948349
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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