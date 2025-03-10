Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN, GÖKBERK ile dronları lazerle avlayacak

    ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKBERK Mobil Laser Silah Sistemi, gerçekleştirilen testler kapsamında FPV dronlara karşı test edildi. GÖKBERK, FPV dronları lazer silahıyla imha edebildi.
    ASELSAN, GÖKBERK ile dronları lazerle avlayacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma sanayisindeki yenilikçi çözümlerinden biri olan GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, FPV dronlara karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKBERK, mini/mikro İHA'lar ve el yapımı patlayıcılar (EYP) gibi asimetrik tehditleri "hard kill" ve "soft kill" yöntemleriyle etkisiz hale getirebilen yakın hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor.

    GÖKBERK, FPV dron da avlıyor

    Daha önce döner kanatlı ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkisi kanıtlanan GÖKBERK, son testlerde FPV dronlara karşı da üstün performans sergiledi. GÖKBERK'in FPV dronlara karşı gerçekleştirdiği testlerde, tehdit unsurları farklı açılardan, farklı hızlarda ve çeşitli manevralar yaparken lazer silahı tarafından tespit edilerek imha edildi. Bu testlerin başarısı, gelecekte Çelik Kubbe hava savunma mimarisi içerisinde sistemin kritik bir rol oynayacağını gösteriyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak." ifadesini kullandı.

    ASELSAN, GÖKBERK ile dronları lazerle avlayacak Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, GÖKBERK'in yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle donatılmış olmasının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK; yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ve elektro-optiklerle hedef tespiti/takibi, doldurma ihtiyacı olmadan, minimum güç, maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor. Güç seviyesi artırılabilir modüler platform tasarıma sahip GÖKBERK'imiz de sahada oyun değiştirmeye hazır."

    ASELSAN ve TÜBİTAK işbirliğiyle üretildi

    GÖKBERK, ASELSAN’ın İHTAR platformunu yerli lazer silahı ile entegre ederek 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip bir sistem olarak tasarlandı. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM ve savunma sanayisindeki diğer paydaşların desteğiyle, sistemin tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretildi.

    Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcı sayesinde FPV dronları "soft kill" yöntemiyle de devre dışı bırakabilmesi. GÖKBERK'in yapay zeka destekli takip algoritmaları sayesinde, hedefleri en yüksek hassasiyetle belirleyip imha edebildiği ve yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi ile tehditleri çok kısa sürede etkisiz hale getirebildiği belirtiliyor.

    Sistemin en büyük avantajlarından biri, kesintisiz atış yapabilmesi. GÖKBERK'in üzerinde bulunan özel soğutma sistemi, 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle lazer silahının uzun süre boyunca etkin kalmasını sağlıyor. GÖKBERK, askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi kritik tesislerin savunulmasında önemli bir rol oynayacak. Son olarak, sistemin farklı hava koşullarında yapılan atışlı testlerden elde edilen veriler doğrultusunda sürekli olarak geliştirildiği ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    goodgame farmer remeron 30 mg kullanıcı yorumları tırnak çekimi sonrası yapılacaklar yeni numaram mesajı örnekleri nitromix ioni

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum