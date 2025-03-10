ASELSAN, GÖKBERK ile dronları lazerle avlayacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma sanayisindeki yenilikçi çözümlerinden biri olan GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, FPV dronlara karşı gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKBERK, mini/mikro İHA'lar ve el yapımı patlayıcılar (EYP) gibi asimetrik tehditleri "hard kill" ve "soft kill" yöntemleriyle etkisiz hale getirebilen yakın hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor.

GÖKBERK, FPV dron da avlıyor

Daha önce döner kanatlı ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkisi kanıtlanan GÖKBERK, son testlerde FPV dronlara karşı da üstün performans sergiledi. GÖKBERK'in FPV dronlara karşı gerçekleştirdiği testlerde, tehdit unsurları farklı açılardan, farklı hızlarda ve çeşitli manevralar yaparken lazer silahı tarafından tespit edilerek imha edildi. Bu testlerin başarısı, gelecekte Çelik Kubbe hava savunma mimarisi içerisinde sistemin kritik bir rol oynayacağını gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe'ye güç katacak." ifadesini kullandı.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, GÖKBERK'in yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle donatılmış olmasının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK; yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ve elektro-optiklerle hedef tespiti/takibi, doldurma ihtiyacı olmadan, minimum güç, maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor. Güç seviyesi artırılabilir modüler platform tasarıma sahip GÖKBERK'imiz de sahada oyun değiştirmeye hazır."

ASELSAN ve TÜBİTAK işbirliğiyle üretildi

GÖKBERK, ASELSAN’ın İHTAR platformunu yerli lazer silahı ile entegre ederek 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip bir sistem olarak tasarlandı. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM ve savunma sanayisindeki diğer paydaşların desteğiyle, sistemin tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretildi.

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Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcı sayesinde FPV dronları "soft kill" yöntemiyle de devre dışı bırakabilmesi. GÖKBERK'in yapay zeka destekli takip algoritmaları sayesinde, hedefleri en yüksek hassasiyetle belirleyip imha edebildiği ve yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi ile tehditleri çok kısa sürede etkisiz hale getirebildiği belirtiliyor.

Sistemin en büyük avantajlarından biri, kesintisiz atış yapabilmesi. GÖKBERK'in üzerinde bulunan özel soğutma sistemi, 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle lazer silahının uzun süre boyunca etkin kalmasını sağlıyor. GÖKBERK, askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi kritik tesislerin savunulmasında önemli bir rol oynayacak. Son olarak, sistemin farklı hava koşullarında yapılan atışlı testlerden elde edilen veriler doğrultusunda sürekli olarak geliştirildiği ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

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