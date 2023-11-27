Yerli girişim tarafından geliştirilen elektronik seçim sistemi kullanıma hazır

Tam Boyutta Gör Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Haziran ayında yaptığı açıklamada elektronik seçim sistemine geçiş fikri hakkında çalışmalar yapıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından elektronik oylama sistemi geliştiren çeşitli yerli girişimler ortaya çıktı.

Büyük ve küçük seçimlerde kullanılabilir

15 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından geliştirilen VOITERM elektronik seçim sistemi, kapalı devre kablosuz haberleşme teknolojilerini kullanıyor. Türkiye genelini kapsayan Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve yerel seçimler gibi büyük çaplı seçimlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve meslek odaları, siyasi partiler, spor kulüpleri ve federasyonlar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, hatta siteler tarafından seçimlerde kullanılabilecek ve ihtiyaca göre özelleştirilebilecek şekilde tasarlandı. Ancak şunu vurgulamamızda fayda var. VOITERM kurucusu tarafından bu sistemin Türkiye genelindeki seçimlerde kullanılabileceği ifade edilse de bu tarz büyük çaplı seçimler için seçim güvenliği gerekçesiyle girişimlerin sistemleri kullanılmayacaktır. YSK yürütücülüğünde TÜBİTAK, HAVELSAN gibi kamu kurumları tarafından tamamen öz kaynaklarla elektronik seçim sistemi hazırlanacaktır.

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VOITERM dijital seçim sistemi sayesinde, geleneksel seçimlere kıyasla kağıt ve kırtasiye maliyetleri ortadan kaldırılacak. Sandık başlarındaki manipülasyonların, insan ve personel kaynaklı hataların en aza indirileceği, güvenli ve şeffaf bir seçim sistemi olacağı ifade ediliyor.

VOITERM elektronik seçim sistemi nasıl çalışıyor?

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Seçmenler VOITERM tarafından kurulan kiosk cihazlardan oy kullanacak. Seçmenler, elindeki barkod kodunu (TC kimlik, barkodlu üyelik kart gibi) cihaza okutarak aday seçim ekranına yönlendirilmektedir. Seçmen, hangi aday için oy kullanımını gerçekleştirdiği anda, cihaz üzerindeki yazıcı oy verilen aday kişinin ‘oy verdi’ bilgisini basılı hale getiriyor. Bu bilgi aynı zamanda dijital sunucuda da saklanıyor. Bu sayede mükerrer oyların önüne geçilirken, teknoloji tarafından kabul görmüş ve kullanımda olan kriptografik şifreleme algoritmaları ile seçim ve seçmen güvenliği de sağlanıyor.

VOITERM Kurucusu ve Genel Müdürü Cengiz Pişirici, altyapının hazır hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“VOITERM olarak Türkiye'nin ilk dijital seçim altyapısını uygulamaya tamamen hazırız. Hem ekonomik hem çevresel maliyetler düşünüldüğünde, geleneksel seçim sisteminin kademeli bir biçimde dijital ortama taşınmasında ve elektronik oylama sistemine geçilmesi sürecinde üzerimize düşeni yapmak için heyecanlıyız. Vaat ettiğimiz elektronik seçim teknolojisi, Türkiye’de başarılı sonuçlar verdikten sonra, ülkemizin teknoloji ihracatı kalemlerine eklenme potansiyeli taşıyor. Kullanımı kolay, hızlı ve güvenli bir sistem sunan ve son teknolojiyle bugünün dijitalleşme gereksinimlerine yanıt veren VOITERM dijital seçim sistemi, demokratik katılımı artırabilecek, tüm seçim süreçlerinden maliyet tasarrufu sağlayabilecek, seçim ve demokratik oylamaların çevresel etkilerini azaltabilecek, dünya çapında demokrasinin gelişimini destekleyebilecek nitelikte bir teknoloji.”

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Türkiye'nin kapalı devre elektronik seçim sistemi kullanıma hazır