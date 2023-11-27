Kritik öneme sahip ASELSAN ASELFLIR-500 için seri üretim tarihi verildi

ASELFLIR-500 seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500’ün Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçeceğini duyurdu.
ASELFLIR-500’ün 20 kilometrelerin üzerinde insan tespiti, 80 kilometrelerde tank tespiti yapabilen ve 20 kilometrelerin üzerinde işaretleme gerçekleştirebilen bir sistem olduğu açıklanmıştı. Hem gece hem gündüz çalışan bu sistem, aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip ve özellikle ilk defa bu sınıfta HD SWIR kamera özelliğini kullanıyor. Böylece sisli ve deniz ortamlarında yüksek görüntüleme performans elde ediliyor.
ASELFLIR-500 ile birlikte Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumun gelmiş durumda. Geliştirme çalışmaları 2021'de başlayan ASELFLIR-500, kısa sürede önemli aşamalar kaydederek ilk uçuşu Mart 2023'te yaptı. ASELFLIR-500 için temmuz ayında iki hava aracı üzerinde yapılan testlerde büyük başarıya ulaşıldı. Bu testlerde, ASELFLIR-500'ün rakip sistemlere göre üstün performans sergilediği ortaya konuldu.
ASELFLIR-600 yolda
ASELFLIR-600’ün teknik özelliklerini geçtiğimiz mart ayından yayımlamıştı. AKINCI ve AKSUNGUR TİHA’lar gibi yüksek faydalı yük kapasitesine sahip platformlara yönelik geliştirilen ASELFLIR-600, T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nde de kullanılabilecek. Bu sistem, ASELFLIR-500’ün bir üst modeli olacak. Ana rakibi ise Wescam’in MX ailesinin en ağır üyesi MX25 olacak. ASELFLIR-600’de yüksek çözünürlüğün yanında; daha geniş optik açıklık ile arttırılmış görüntüleme menzili, 4 eksenli mekanik+2 eksenli optik stabilizasyon, otomatik hedef algılama, çoklu hedef takibi ve 35 km lazer işaretleme menzili gibi özellikler de yer alıyor.
ASELFLIR-500 özellikleri
- 220 mm çaplı ortak optik açıklık
- HD IR, HD Day TV, HD-SWIR kameraların dar görüş açısı ve çok dar görüş açısı için çok büyük optik açıklık
- Daha büyük optik açıklık sayesinde alınan daha fazla ışık ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzil
- Küçük ve hafif sistem
- Termal ve Day TV görüntüleme kanallarında yapay zeka
- Tabanlı görüntü işleme çözümleri
- Tek bir hatta değiştirilebilir birim
- Üstün menzil performansı
- Yüksek performanslı hd ır kamera
- Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV kamera sayısal büyütme uygulanmaksızın 1920x1080p video çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HD Day TV kameralara göre 12.8 kat daha fazla sensör pikseli
- Yüksek çözünürlüklü SWIR kamera
- HD IR, HD Day TV ve HD SWIR kameralar için ortak görüş açıları
- Lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer
- Lazer nokta takibi
- Lazer noktalayıcı
- Dahili sensör hizalama birimi
- Tümüyle sayısal video işleme hattı
- Gelişmiş görüntü işleme
- Çoklu hedef takibi
- IR, Day TV ve SWIR videoları üzerinde eşzamanlı hedef takibi
- Hassas hedef konumu belirleme
- Hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme
- Ataletsel ölçüm birimi
- Hassas stabilizasyon
- Platform ile otomatik hizalanma
- Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.