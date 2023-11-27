Kritik öneme sahip ASELSAN ASELFLIR-500 için seri üretim tarihi verildi

Tam Boyutta Gör 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ambargolara cevaben 1975 yılında kurulan ASELSAN, yine bir ambargo sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500’ü geliştirmiş ve testlerini gerçekleştirmişti. Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de öne çıkmayı başarıyor. Şimdi ise ASELFLIR-500 için seri üretim tarihi de verildi.

ASELFLIR-500 seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500’ün Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçeceğini duyurdu.

ASELFLIR-500’ün 20 kilometrelerin üzerinde insan tespiti, 80 kilometrelerde tank tespiti yapabilen ve 20 kilometrelerin üzerinde işaretleme gerçekleştirebilen bir sistem olduğu açıklanmıştı. Hem gece hem gündüz çalışan bu sistem, aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip ve özellikle ilk defa bu sınıfta HD SWIR kamera özelliğini kullanıyor. Böylece sisli ve deniz ortamlarında yüksek görüntüleme performans elde ediliyor.

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ASELFLIR-500 ile birlikte Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumun gelmiş durumda. Geliştirme çalışmaları 2021'de başlayan ASELFLIR-500, kısa sürede önemli aşamalar kaydederek ilk uçuşu Mart 2023'te yaptı. ASELFLIR-500 için temmuz ayında iki hava aracı üzerinde yapılan testlerde büyük başarıya ulaşıldı. Bu testlerde, ASELFLIR-500'ün rakip sistemlere göre üstün performans sergilediği ortaya konuldu.

ASELFLIR-600 yolda

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ASELFLIR-600’ün teknik özelliklerini geçtiğimiz mart ayından yayımlamıştı. AKINCI ve AKSUNGUR TİHA’lar gibi yüksek faydalı yük kapasitesine sahip platformlara yönelik geliştirilen ASELFLIR-600, T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nde de kullanılabilecek. Bu sistem, ASELFLIR-500’ün bir üst modeli olacak. Ana rakibi ise Wescam’in MX ailesinin en ağır üyesi MX25 olacak. ASELFLIR-600’de yüksek çözünürlüğün yanında; daha geniş optik açıklık ile arttırılmış görüntüleme menzili, 4 eksenli mekanik+2 eksenli optik stabilizasyon, otomatik hedef algılama, çoklu hedef takibi ve 35 km lazer işaretleme menzili gibi özellikler de yer alıyor.

ASELFLIR-500 özellikleri

220 mm çaplı ortak optik açıklık

HD IR, HD Day TV, HD-SWIR kameraların dar görüş açısı ve çok dar görüş açısı için çok büyük optik açıklık

Daha büyük optik açıklık sayesinde alınan daha fazla ışık ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzil

Küçük ve hafif sistem

Termal ve Day TV görüntüleme kanallarında yapay zeka

Tabanlı görüntü işleme çözümleri

Tek bir hatta değiştirilebilir birim

Üstün menzil performansı

Yüksek performanslı hd ır kamera

Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV kamera sayısal büyütme uygulanmaksızın 1920x1080p video çıkışı

“High Definition” (1280x720p) HD Day TV kameralara göre 12.8 kat daha fazla sensör pikseli

Yüksek çözünürlüklü SWIR kamera

HD IR, HD Day TV ve HD SWIR kameralar için ortak görüş açıları

Lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer

Lazer nokta takibi

Lazer noktalayıcı

Dahili sensör hizalama birimi

Tümüyle sayısal video işleme hattı

Gelişmiş görüntü işleme

Çoklu hedef takibi

IR, Day TV ve SWIR videoları üzerinde eşzamanlı hedef takibi

Hassas hedef konumu belirleme

Hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme

Ataletsel ölçüm birimi

Hassas stabilizasyon

Platform ile otomatik hizalanma

Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışma

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