Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize seçildi

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Film sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Akademi Ödülleri'nde ya da daha çok bilinen ismi ile Oscar'da bildiğiniz gibi Yabancı Dilde En İyi Film isminde bir dal bulunuyor. Bu dalda dili İngilizce olmayan dünyanın dört bir yanından film yarışabiliyor. Türkiye'nin de bu yıl bu dalda yarışacak olan filmi belli oldu.

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Yanlış anlaşılma olmadan şu durumu düzeltelim. Seçilen filmimiz henüz Oscar için aday olmadı, hatta aday adayı da olmadı. Sadece Türkiye bu dalda listeye sokacağı filmi seçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 16 kişilik Seçici Kurul ile bu yılki Oscar etkinliğinin Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışacak olan filmimizi 7. Koğuştaki Mucize olarak seçti. Kurul bu seçimi daha önce başvuru yapan 23 film arasından yaptı. Diğer filmlerin hangisi olduğu açıklanmadı.

7. Koğuştaki Mucize, geçtiğimiz yıl ekim ayında yayınlanmıştı ve ülkemizde de yurt dışında da gayet güzel yorumlar almıştı. Filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, senaryosunu ise Özge Efendioglu ve Kubilay Tat üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Celile Toyon Uysal, Ilker Aksum, Yurdaer Okur ve Yildiray Sahinler gibi isimler bulunuyor. Film şu anda Netflix üzerinde erişilebilir durumda.

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