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    Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize seçildi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin adayı olarak Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize'yi seçtiğini açıkladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Türkiye'nin Oscar adayı 7. Koğuştaki Mucize seçildi
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    Film sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Akademi Ödülleri'nde ya da daha çok bilinen ismi ile Oscar'da bildiğiniz gibi Yabancı Dilde En İyi Film isminde bir dal bulunuyor. Bu dalda dili İngilizce olmayan dünyanın dört bir yanından film yarışabiliyor. Türkiye'nin de bu yıl bu dalda yarışacak olan filmi belli oldu.

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    Yanlış anlaşılma olmadan şu durumu düzeltelim. Seçilen filmimiz henüz Oscar için aday olmadı, hatta aday adayı da olmadı. Sadece Türkiye bu dalda listeye sokacağı filmi seçti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 16 kişilik Seçici Kurul ile bu yılki Oscar etkinliğinin Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışacak olan filmimizi 7. Koğuştaki Mucize olarak seçti. Kurul bu seçimi daha önce başvuru yapan 23 film arasından yaptı. Diğer filmlerin hangisi olduğu açıklanmadı. 

    7. Koğuştaki Mucize, geçtiğimiz yıl ekim ayında yayınlanmıştı ve ülkemizde de yurt dışında da gayet güzel yorumlar almıştı. Filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, senaryosunu ise Özge Efendioglu ve Kubilay Tat üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Celile Toyon Uysal, Ilker Aksum, Yurdaer Okur ve Yildiray Sahinler gibi isimler bulunuyor. Film şu anda Netflix üzerinde erişilebilir durumda.



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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

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    1 saat önce
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    strathmorea (alper ozan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uyarlama filmden Oscar adayı çıkartıyoruz. Ne kadar özgün bir sinemamız var bakın görün. Hiç bir cacık olmayacak tabii ki.
    Yanıtla +13
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    Noctivagant 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir yanlışı düzeltelim. Oscar Aday Adayı. Esas adayı Oscar Komitesi aday adayları arasından seçip gösterecek.
    Yanıtla +8
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    mintnoss1 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten Avrupada da bayağı ivme almış popülasyon kazanmış bir film olarak bence başarılı ama keşke aday olması için uyarlama bir filmden ziyade özgün bir senaryo ortaya çıkarılsaydı
    Zaten Avrupada da bayağı ivme almış popülasyon kazanmış bir film olarak bence başarılı ama keşke aday olması için uyarlama bir filmden ziyade özgün bir senaryo ...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben çok beğendim bu filmi aday olsa da olur
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    DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    E bu film calinti senaryo nasil böyle birşeye aday gösteriliyor ki çok saçma ????
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şaka mı bu ya! orijinali 2013 yılı güney kore yapımı Miracle in Cell No. 7 isimli film olup, orijinal film uluslararası bir çok ödül almıştır. ancak oscar için değil yarışma aday bile olamamıştır. aslına oscar vermeyen abd'liler suretine mi oscar verecek....
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    Noctivagant 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir yanlışı düzeltelim. Oscar Aday Adayı. Esas adayı Oscar Komitesi aday adayları arasından seçip gösterecek.
    Yanıtla +8
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    tunc4y (Tuncay ak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Biz bu film ile oscar alsak ne olacak ki ? İşemeli S.çmalı komedi filmleri mi bitecek? Youtube de 2 video , tiktok'ta 2 video çektikten sonra film yapanlar mı bitecek? Film kültürümüz git gide dibe vururken hala oscar muhabbeti mi yapacağız? Artık seviyeyi arttırmak için ciddi anlamda sinemada vizyona girmesi ya da girmemesi konusunda bir kurul vs kurulmalı ve ona göre filmler yapılmalı bu sayede bizim de sinemamız Amerikan sineması olmasa da G.Kore seviyesine getirelim hiç olmazsa.
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    strathmorea (alper ozan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uyarlama filmden Oscar adayı çıkartıyoruz. Ne kadar özgün bir sinemamız var bakın görün. Hiç bir cacık olmayacak tabii ki.
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    Ed Wood (Faruk Taner) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Film zaten Ayla gibi aday adayı. Bir şey çıkmaz. Yabancı Dilde ödül almak isteniyorsa film çekilmeden önce pr çalışmaları başlayacak, altyapı ona uygun hazırlanacak ve jürinin fikirleri alınacak. Yoksa biz bir film yaptık, aday adayı olarak sunduk hadi kabul edin demekle olmaz bu işler.

    Oscar için yırtınmaya gerek var mı bilemem. Sesimizi duyurmak açısından olabilir. Ama konu gerçek sinema ise zaten Cannes bunun için fazlasıyla yeterli. Oscar'da başarı için parayı reklama dökmek şart.
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    435 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne ticari ne festival hiç bir başarısı olmayan filmi ne akla hizmet Turkiye’yi temsil etmek üzere seçiyorlar anlamıyorum. Oscar kurulu maalesef akademi ödüllerini takip etmiyor, kafasını anlamıyor. Türkiye’de çok daha iyi filmler üretildi ve uluslararası başarı elde ettiler. gel gelelim kurulumuz 7 koğuştaki mucize denen arabesk filmi seçti. Saçmalık!
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    mintnoss1 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten Avrupada da bayağı ivme almış popülasyon kazanmış bir film olarak bence başarılı ama keşke aday olması için uyarlama bir filmden ziyade özgün bir senaryo ortaya çıkarılsaydı
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