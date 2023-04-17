Türkiye'nin otomobil üretimi ilk çeyrekte yüzde 34 arttı

Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 34 artarak 222 bin 51 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adedi buldu. Yılın ilk üç aylık döneminde ticari araç üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış gösterdi.
Kapasite kullanım oranı yüzde 74
Yılın ilk üç ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 19 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5’lik büyüme yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat yüzde 17 artarak 8,8 milyar dolara ulaştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk üç aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk çeyrekte toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 8,8 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 22 artarak 8,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 21 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 oranında arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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