Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı

    Realme bir kez daha Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'ye ilk etapta 3 farklı Realme telefon getirildi. Realme C2, Realme 5 Pro ve Realme XT'nin Türkiye fiyatı haberimizde.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    5,2b
    3
    35
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme ülkemize resmen giriş yaptı. Oppo’nun alt markası olan ve uygun fiyatı ile dikkat çeken Realme, ilk etapta 3 farklı telefon modelini satışa sundu. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni modeller de Türkiye’ye gelecek.

    Realme, Ağustos 2019’da Realme 3 Pro modelini Türkiye’de satışa sunarak ilk adımı atmıştı ancak firma içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle satıştan çekilmişti. Realme, bir kez daha Türkiye pazarına adım attı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!

    Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Realme telefonların Türkiye fiyatı

    Realme C2, Realme 5 Pro ve Realme XT modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. 64 GB Realme C2’nin Türkiye fiyatı 1399 TL, 128 GB Realme 5 Pro’nun Türkiye fiyatı 1899 TL ve 128 GB Realme XT’nin Türkiye fiyatı 2999 TL olarak belirlendi. Realme 5 Pro, lansmana özel olarak Perşembe akşamına kadar 1699 TL'ye satılacak. Bu telefonları anlaşmalı e-ticaret mağazalarından satın alabilirsiniz. Telefonların özellikleri için aşağıdaki haberleri ziyaret edebilirsiniz:

    Ayrıca Bkz. "Realme 5 ve Realme 5 Pro tanıtıldı"

    Ayrıca Bkz. "Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı"

    Ayrıca Bkz. "64MP kameralı Realme XT duyuruldu"

    Realme Türkiye garantili olarak satışa sunulan telefonların servis hizmetini Genpa ve KVK yürütüyor. Realme ülkemizde akıllı telefonların yanı sıra powerbank, Buds Wireless ve Buds Air kablosuz kulaklık modellerini de satışa sunacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    boyka06 1 gün en beğenilen
    Hiç helal falan olmasın realme,sabah XT modelini 2199 tl den satışa açıp şu an 2999 tl yapmak nedir,5 pro modeli de 2 günlüğüne 1699 tl imiş bu fiyatlarla ölü doğmuş bir marka olur anca Türkiye de
    Hiç helal falan olmasın realme,sabah XT modelini 2199 tl den satışa açıp şu an 2999 tl yapmak nedir,5 pro modeli de 2 günlüğüne 1699 tl imiş bu fiyatlarla ölü ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gold iesta 1 gün
    Xiaomi piyasayı bikere ele geçirdi bunlar iş yapmaz
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kuruwa 1 gün
    Avrupanın çocuğuna aldığı telefon u biz büyükler kazık fiyata alıyoruz ne acı.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    korsallar 5 sa.
    X2 pro uygun fiyatla gelirse dusunulur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Bu Çinli telefonlar niye sürekli aynı Turkuaz mavi dalgalı renk kasaları tercih ediyorlar acaba? Huawei, Oppo, Xiaomi ve şimdi Realme. Birbirinin kopyası gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Beyin 6 sa.
    Bunların ithalatçısı siteyi yenilemiş sanırım

    bknz: vekab.com.tr/...

    X2 ve X2 Pro da var sitede ama İngilizce

    Sanırsam hazırlık yapılıyor yakında bu modelleri de görürüz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Madik1903 8 sa. yeni yorumcu
    XT modeli 2200 iken fiyatı yükseltip milleti tuzağa çekiyorlar. Realme politikası çok yanlış. Kara listeye alındı firma.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yolyordam35 11 sa.
    realme x2 ile 2.149tl den giris yapsaydi rekabetci olurdu. bu sekilde zor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrDj 20 sa.
    realme c2 gsmarena yaz micro usb 2.0 ı görürsün.

    öteki modellerine bakmadım.

    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ronades 21 sa.
    Herkes redmi note 8 ile karşılaştırmış ama ben realminin yazılım açısından xiaomiden daha iyi olduğunu düşünüyorum.Forumlarda gezinirseniz hep bir sorunlardan bahsediliyor ve hepsi yazılım üzerine.Ben x2 gelirse almayı düşünüyordum fakat gelmedi.İleride gelirse düşünebilirim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    __Nikolaus__ 10 sa. Ronades
    Realme 3 pro kullandım 2 gün, çok fazla kullandığım bir özellik olan ikincil alan yoktu , farklı bir kullanıcı yoktu sırf bu sebepten iade ettim, yazılım akıcı olabilir ama özellik olarak yetersiz bu bahsettiğim özellik realme haricinde neredeyse her markada var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    medjai 21 sa.
    Tcl gibi fiyatlar bir aya 1500 civarini görür resmi note8 gibi bir rakibi varken bu fiyata satilmaz hem çok yeni bir markaya guven olmadan bu fiyatlara zor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrDj 22 sa.
    Fiyat ve özellik bakımından hafıza ve ram i saymazsak m20 ve redmi 8a var.

    Bunları c2 ile karşılaştırdım.

    Type-c olmayan telefona bu paraları istemek.

    İşlemci konusuna değinmeye gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    er1710 21 sa. MrDj
    Type c olmadığını nerden çıkarttın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5225 kez okundu.
    28 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    realme, realme türkiye ve
    8 etiket daha realme türkiye fiyatı türkiye fiyatı Türkiye Gündemi android telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 sa. Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber] 23 sa. Glovo, Türkiye'den çekiliyor 1 gün Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor 1 gün AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir 1 gün Paul Walker'ın otomobilleri açık artırma ile satıldı: 370Z, R32 Skyline 1 gün 2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak 1 gün realme telefonlar Türkiye'de 1 gün Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda 1 gün Superbox'ı costuracak router | TP-Link Deco 5G 1 gün Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu 1 gün Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu 1 gün PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali 1 gün Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı 1 gün Pocophone serisinin ikinci telefonu hakkında ilk teaser yayınlandı 1 gün Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı 1 gün Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti 1 gün Katlanabilir Galaxy Z Flip detayları netleşiyor 1 gün Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu 1 gün Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor 1 gün Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı Sonraki Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı 1 gün NUVIA girişimine Apple darbesi 1 gün ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor 1 gün Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir 1 gün Router'ı ve adaptörü 802.11ax yapsak? "Asus RT-AX58U router ve PCE-AX58BT Wi-Fi adaptör incelemesi" 1 gün Samsung Galaxy A71 elimizde | Yeni tasarım yeni kamera 1 gün Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor 1 gün İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti 1 gün John Wick dizisi The Continental'ın yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 gün PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı 1 gün 64 çekirdekli canavar | AMD Ryzen Threadripper 3990X elimizde 1 gün Ford Mustang Mach-E ile ilk karşılaşma: İddialı tasarım, güçlü özellilker 1 gün Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı 1 gün Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı 1 gün Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı 1 gün Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu 1 gün Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu 2 gün 2009 THY Amsterdam kazası ile ilgili skandal gelişme 2 gün Xiaomi, Tencent'in yardımıyla oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor 2 gün Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracağı arazi için anlaşma sağlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim