Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme ülkemize resmen giriş yaptı. Oppo’nun alt markası olan ve uygun fiyatı ile dikkat çeken Realme, ilk etapta 3 farklı telefon modelini satışa sundu. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni modeller de Türkiye’ye gelecek.

Realme, Ağustos 2019’da Realme 3 Pro modelini Türkiye’de satışa sunarak ilk adımı atmıştı ancak firma içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle satıştan çekilmişti. Realme, bir kez daha Türkiye pazarına adım attı.

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Realme telefonların Türkiye fiyatı

Realme C2, Realme 5 Pro ve Realme XT modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. 64 GB Realme C2’nin Türkiye fiyatı 1399 TL, 128 GB Realme 5 Pro’nun Türkiye fiyatı 1899 TL ve 128 GB Realme XT’nin Türkiye fiyatı 2999 TL olarak belirlendi. Realme 5 Pro, lansmana özel olarak Perşembe akşamına kadar 1699 TL'ye satılacak. Bu telefonları anlaşmalı e-ticaret mağazalarından satın alabilirsiniz. Telefonların özellikleri için aşağıdaki haberleri ziyaret edebilirsiniz:

Ayrıca Bkz. "Realme 5 ve Realme 5 Pro tanıtıldı"

Ayrıca Bkz. "Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı"

Ayrıca Bkz. "64MP kameralı Realme XT duyuruldu"

Realme Türkiye garantili olarak satışa sunulan telefonların servis hizmetini Genpa ve KVK yürütüyor. Realme ülkemizde akıllı telefonların yanı sıra powerbank, Buds Wireless ve Buds Air kablosuz kulaklık modellerini de satışa sunacak.

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