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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 şirkete yaradı: Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı

    Xiaomi, geçtiğimiz hafta ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanımıştı. İlk 24 saatte 90 binin üzerinde sipariş alan otomobile olan ilgi, şirketin hisselerine de olumlu yansıdı.
    Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 şirkete yaradı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz hafta ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıtmıştı. Oldukça ilgi göre otomobil, ilk 24 saatte 90 binin üzerinde sipariş alarak büyük başarı elde etti. Hatta öyle ki teslimat süreleri 30 haftaya kadar uzamış durumda. Bu ilgi ve heyecan Xiaomi'nin hisselerine de olumlu etki etmiş durumda.

    Piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı

    Piyasa değeri 4 milyar dolar artan Xiaomi, GM ve Ford'un piyasa değerine yaklaşmayı başardı. Gün içerisinde şirketin piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı. Xiaomi'nin hisseleri Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

    Geçtiğimiz Perşembe günü Xiaomi, Tesla Model 3'e rakip olan SU7 modelini 29.900 dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunmuştu. Bu fiyat Model 3'ün baz modelinden 4 bin dolar daha düşük.

    Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, elektrikli araçlardaki fiyat rekabeti ve yavaşlayan talep nedeniyle yeni oyuncular için zorlayıcı olsa da, analistler, Xiaomi'nin finansal açıdan sahip olduğu güç ve akıllı telefon uzmanlığı sayesinde başarılı olabileceğini tahmin ediliyor.

    Araç başına 10 bin dolar zarar ediyor

    Yine de, ilk başarı işaretlerine rağmen Xiaomi'nin, SU7 ile ilk aşamada finansal açıdan zorlanacağı belirtiliyor. Analistler, Xiaomi'nin araç başına 10 bin dolar zarar ettiğini tahmin ediyor. Xiaomi bu yıl 60.000 adetlik bir üretim hacmine ulaşmayı öngörüyor. Bu üretim rakamıyla Citi Research analistleri bu sene Xiaomi'nin otomobil işinde 566 milyon dolar zarar edeceğini tahmin ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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