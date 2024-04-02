Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 şirkete yaradı: Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz hafta ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıtmıştı. Oldukça ilgi göre otomobil, ilk 24 saatte 90 binin üzerinde sipariş alarak büyük başarı elde etti. Hatta öyle ki teslimat süreleri 30 haftaya kadar uzamış durumda. Bu ilgi ve heyecan Xiaomi'nin hisselerine de olumlu etki etmiş durumda.

Piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı

Piyasa değeri 4 milyar dolar artan Xiaomi, GM ve Ford'un piyasa değerine yaklaşmayı başardı. Gün içerisinde şirketin piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı. Xiaomi'nin hisseleri Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz Perşembe günü Xiaomi, Tesla Model 3'e rakip olan SU7 modelini 29.900 dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunmuştu. Bu fiyat Model 3'ün baz modelinden 4 bin dolar daha düşük.

Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü 5 gün önce eklendi

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, elektrikli araçlardaki fiyat rekabeti ve yavaşlayan talep nedeniyle yeni oyuncular için zorlayıcı olsa da, analistler, Xiaomi'nin finansal açıdan sahip olduğu güç ve akıllı telefon uzmanlığı sayesinde başarılı olabileceğini tahmin ediliyor.

Araç başına 10 bin dolar zarar ediyor

Yine de, ilk başarı işaretlerine rağmen Xiaomi'nin, SU7 ile ilk aşamada finansal açıdan zorlanacağı belirtiliyor. Analistler, Xiaomi'nin araç başına 10 bin dolar zarar ettiğini tahmin ediyor. Xiaomi bu yıl 60.000 adetlik bir üretim hacmine ulaşmayı öngörüyor. Bu üretim rakamıyla Citi Research analistleri bu sene Xiaomi'nin otomobil işinde 566 milyon dolar zarar edeceğini tahmin ediyor.

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Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 şirkete yaradı