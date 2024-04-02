Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 şirkete yaradı: Piyasa değeri 4 milyar dolar arttı

Piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı
Piyasa değeri 4 milyar dolar artan Xiaomi, GM ve Ford'un piyasa değerine yaklaşmayı başardı. Gün içerisinde şirketin piyasa değeri 55 milyar dolara ulaştı. Xiaomi'nin hisseleri Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
Geçtiğimiz Perşembe günü Xiaomi, Tesla Model 3'e rakip olan SU7 modelini 29.900 dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunmuştu. Bu fiyat Model 3'ün baz modelinden 4 bin dolar daha düşük.
Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, elektrikli araçlardaki fiyat rekabeti ve yavaşlayan talep nedeniyle yeni oyuncular için zorlayıcı olsa da, analistler, Xiaomi'nin finansal açıdan sahip olduğu güç ve akıllı telefon uzmanlığı sayesinde başarılı olabileceğini tahmin ediliyor.
Araç başına 10 bin dolar zarar ediyor
Yine de, ilk başarı işaretlerine rağmen Xiaomi'nin, SU7 ile ilk aşamada finansal açıdan zorlanacağı belirtiliyor. Analistler, Xiaomi'nin araç başına 10 bin dolar zarar ettiğini tahmin ediyor. Xiaomi bu yıl 60.000 adetlik bir üretim hacmine ulaşmayı öngörüyor. Bu üretim rakamıyla Citi Research analistleri bu sene Xiaomi'nin otomobil işinde 566 milyon dolar zarar edeceğini tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...