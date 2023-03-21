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    Anlık Bildirim

    Türkiye pazarına giren BYD'nin akıllı saati araba anahtarı olarak kullanılacak

    Bu ayın başlarında Türkiye pazarına gireceğini açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Çin’li BYD’nin geliştirdiği ilk akıllı saat aynı zamanda araba anahtarı olarak da kullanılacak.
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    Bu ayın başlarında Türkiye pazarına gireceğini duyuran elektrikli otomobil üreticisi BYD, tanıttığı ilk akıllı saati ile araba anahtarlarından sürücüleri kurtarmak istiyor. BYD’nin akıllı saati, beklenen yeteneklerinin yanında bir araba anahtarı görevi de görerek güçlü bir konsepti hayata sokuyor.

    BYD'nin akıllı saati araba anahtarının yerini alacak

    Şimdilik bu saat küçük bir katılımcı grubu ile test ediliyor ve çıkış tarihi gibi detayları belirsizliğini koruyor. BYD'nin çözümü, alışkın olduğumuz dairesel bir akıllı saat şeklinde geliyor. Sadece arabayı kilitlemek veya kilidini açmakla kalmayan cihaz bildiğimiz geleneksel akıllı saatlerin özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yani aktivite takibi veya bildirimler gibi özellikler saatte kullanılabiliyor.

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    Saatin üzerinde aracın kilidini açan ve kapatan tuşlar yer alıyor ancak saat ile aracı çalıştırmak, camları kontrol etmek veya bagajı açmak gibi bir dizi özelliklere de erişilebiliyor. Bu işlevler, saati geleneksel bir araba anahtarına göre güçlü bir alternatif haline getiriyor. BYD akıllı saat 360×360 çözünürlüklü safir ekran ile gelirken Android 4.4 ve iOS 7.1 veya üzeri akıllı telefonlarla uyumlu yapıya sahip. 200mAh pil ile donatılan cihaz, 30 günlük etkileyici bir bekleme süresi ve bir haftaya varan aktif kullanım ömrü sunuyor.

    Elbette Apple Watch veya Huawei'nin telefonları ve akıllı saatleri benzer araba kontrolü sunuyor. Dolayısıyla BYD’nin akıllı saati bir devrim niteliğinde değil ancak bir otomobil üreticisinin kendi otomobillerinin kontrollerinin önemli kısmını bir saate taşıması dikkate değer bir hamle. Akıllı saate ek olarak BYD, iPhone'lar ve diğer markalarla uyumlu yeni bir NFC dijital anahtar geliştirdi. Bu teknolojiye sahip ilk model ise Frigate 07 SUV modeli olacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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