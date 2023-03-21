Türkiye pazarına giren BYD'nin akıllı saati araba anahtarı olarak kullanılacak

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Türkiye pazarına gireceğini duyuran elektrikli otomobil üreticisi BYD, tanıttığı ilk akıllı saati ile araba anahtarlarından sürücüleri kurtarmak istiyor. BYD’nin akıllı saati, beklenen yeteneklerinin yanında bir araba anahtarı görevi de görerek güçlü bir konsepti hayata sokuyor.

BYD'nin akıllı saati araba anahtarının yerini alacak

Şimdilik bu saat küçük bir katılımcı grubu ile test ediliyor ve çıkış tarihi gibi detayları belirsizliğini koruyor. BYD'nin çözümü, alışkın olduğumuz dairesel bir akıllı saat şeklinde geliyor. Sadece arabayı kilitlemek veya kilidini açmakla kalmayan cihaz bildiğimiz geleneksel akıllı saatlerin özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yani aktivite takibi veya bildirimler gibi özellikler saatte kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Saatin üzerinde aracın kilidini açan ve kapatan tuşlar yer alıyor ancak saat ile aracı çalıştırmak, camları kontrol etmek veya bagajı açmak gibi bir dizi özelliklere de erişilebiliyor. Bu işlevler, saati geleneksel bir araba anahtarına göre güçlü bir alternatif haline getiriyor. BYD akıllı saat 360×360 çözünürlüklü safir ekran ile gelirken Android 4.4 ve iOS 7.1 veya üzeri akıllı telefonlarla uyumlu yapıya sahip. 200mAh pil ile donatılan cihaz, 30 günlük etkileyici bir bekleme süresi ve bir haftaya varan aktif kullanım ömrü sunuyor.

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Elbette Apple Watch veya Huawei'nin telefonları ve akıllı saatleri benzer araba kontrolü sunuyor. Dolayısıyla BYD’nin akıllı saati bir devrim niteliğinde değil ancak bir otomobil üreticisinin kendi otomobillerinin kontrollerinin önemli kısmını bir saate taşıması dikkate değer bir hamle. Akıllı saate ek olarak BYD, iPhone'lar ve diğer markalarla uyumlu yeni bir NFC dijital anahtar geliştirdi. Bu teknolojiye sahip ilk model ise Frigate 07 SUV modeli olacak.

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Türkiye pazarına giren BYD'nin akıllı saati araba anahtarı olacak