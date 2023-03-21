Türkiye pazarına giren BYD'nin akıllı saati araba anahtarı olarak kullanılacak

BYD'nin akıllı saati araba anahtarının yerini alacak
Şimdilik bu saat küçük bir katılımcı grubu ile test ediliyor ve çıkış tarihi gibi detayları belirsizliğini koruyor. BYD'nin çözümü, alışkın olduğumuz dairesel bir akıllı saat şeklinde geliyor. Sadece arabayı kilitlemek veya kilidini açmakla kalmayan cihaz bildiğimiz geleneksel akıllı saatlerin özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yani aktivite takibi veya bildirimler gibi özellikler saatte kullanılabiliyor.
Elbette Apple Watch veya Huawei'nin telefonları ve akıllı saatleri benzer araba kontrolü sunuyor. Dolayısıyla BYD’nin akıllı saati bir devrim niteliğinde değil ancak bir otomobil üreticisinin kendi otomobillerinin kontrollerinin önemli kısmını bir saate taşıması dikkate değer bir hamle. Akıllı saate ek olarak BYD, iPhone'lar ve diğer markalarla uyumlu yeni bir NFC dijital anahtar geliştirdi. Bu teknolojiye sahip ilk model ise Frigate 07 SUV modeli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)