Türkiye, rüzgar enerjisinde büyümekte zorlanıyor: 2024 hedefi tutmadı

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Tam Boyutta Gör Ember tarafından yayınlanan yeni bir rapor Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücünü 2024 yılında sadece yüzde 6.5 büyüterek 770 MW artırabildiğine işaret etti. Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki büyüme hızının geçtiğimiz yıl yavaşlaması, sektörde yeni stratejik adımlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Rüzgarda hedef tutmadı

Rapora göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Stratejik Planı'nda 2024 yılı için hedeflenen 13,3 GW’lık kurulu güce ulaşılamadı ve kapasite artışı yalnızca yüzde 6,5 ile sınırlı kaldı. 2024 yılında rüzgar enerjisi kurulu gücü 12,5 GW seviyesinde kaldı.

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri, rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyel sunmaya devam etse de bugüne kadar tahsis edilen 2,9 GW’lık kapasitenin yalnızca 301 MW’ı devreye alınabildi. 2024 yılı sonunda yapılan düzenlemelerle YEKA projelerine olan yatırımcı ilgisinin artırılması hedefleniyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Planı’ndaki (UEP) rüzgar kapasitesi hedefi 18 GW ile 2030 yılına kadar her yıl yalnızca 1 GW’lık yeni kapasitenin devreye alınmasını öngörüyor. Ancak COP29 sırasında yayınlanan Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi (LTS), UEP’e kıyasla hedefi yüzde 45 yükselterek rüzgar kurulu gücünün 2035 yılında 43 GW seviyesine ulaşacağını öngörmüştü. Bu hedef ise 2030 ile 2035 yılları arasındaki dönemde her yıl 5 GW’lık rüzgar kapasitesinin devreye alınması anlamına geliyor. Başka bir deyişle, mevcut durum ile hedefler arasında büyük farklar var.

İzin süreçlerinde “Süper İzin” dönemi

Tam Boyutta Gör “Süper izin” olarak adlandırılan yeni düzenlemelerle, rüzgar enerjisi projelerinin hayata geçirilme sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Çevre izinlerinin diğer izinlerle eş zamanlı yürütülmesi, teknik inceleme sürelerinin kısaltılması ve kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılması gibi adımlar, özellikle 2025 yılında uygulanmaya başlanacak.

Bununla birlikte Türkiye, 2035 yılına kadar 5 GW deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 2023 yılında Ege ve Marmara kıyılarında dört farklı bölgede teknik ölçüm ve ön fizibilite çalışmaları başlatıldı. Türkiye’nin toplam deniz üstü rüzgar potansiyelinin 75 GW olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2030 yılına kadar 18 GW’lık kapasite tahsisatı yapılan depolamalı rüzgar santralleri, rüzgar enerjisi sektörüne yeni bir ivme kazandırabilir. Bu projelerin hayata geçmesi, geçmişteki yıllık kurulum hızlarının yeniden yakalanmasını ve hatta aşılmasını sağlayabilir.

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