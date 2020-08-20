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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi

    Tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim edildiği ilk faaliyet olarak kabul edilen Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi'nde %71'lik millilik oranına ulaşılarak bir rekor kırıldı.
    1 gün
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    Savunma...
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    Gökhan G.
    Editör
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    Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi
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    Savunma sanayiinde son yıllarda kazanılan ivme ile projelerdeki millilik oranı hızla artıyor. Bu kapsamda Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilme aşamasına gelen iki botta %71’lik millilik oranına ulaşıldı. Bu oran aynı zamanda yerlilik anlamında en yüksek seviyeyi gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu"

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    İstanbul Tuzla’da kurulu Kaptanoğlu Gruba ait Desan Tersanesi’nde üretilen ve ilk saç kesimi Ekim 2018’de yapılan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, planlanan tarihten 3 ay önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törende 23 Ağustos Pazar günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

    Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi
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    Tüm yazılım ve programların tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği projede şaft ve CU4 askeri standartlara uygun pervane, yüzde 100 yerli olarak üretildi. Söz konusu şaft ve pervane ise ilk kez bir Türk Loydu (başlıca kuruluş amacı Türkiye'de gemi sınıflandırma ve belgelendirme olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da belgelendirme yapan bir vakıf) tarafından sertifikalandırılma özelliği taşıyor.

    Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi
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    Olası kaza durumlarında kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarına destek vermesi planlanan araçlar Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde, acil dalış görevlerinde ve su altı onarım timi personelinin intikali kapsamında görev alabilecek. Tüm bunlara ilaveten söz konusu araçlar, dalgıç personelin sığ ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde de kullanılacak.

    Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi
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    Türk askeri denizcilik projeleri arasında, tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim edildiği ilk faaliyet olarak kabul edilen projede şaft ve pervane sistemine ilaveten; dümen sistemi, dizel jeneratörler, akustik izleme ve yakalama sistemi, gemi bilgi dağıtım sistemi, solunum hava kompresörleri, sabit basınç odası, dalış panelleri, ana tevzi tablosu, bot kontrol ve izleme sisteminin yanı sıra yangın algılama sistemi doğrudan yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi.



    http://alanyatelevizyonu.com.tr/haber/savunma-sanayiinde-buyuk-adim-yerlilik-oraninda-en-yuksek-seviyeye-ulasildi_h24739.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    addidas_85 1 gün en beğenilen
    Nasıl da kuduracak bazıları

    (Dış mihraklar )
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guest Account (misafir hesap) 15 sa.
    allah almanlardan razı olsun bin kere
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    deniz_sea (Deniz ) 15 sa.
    Yapanların ellerine kollarına sağlık,
    İnşallah savaş ve uçak gemisi de yaparlar,
    Yanıtla +1
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    Perturbator (Mehmetcan ) 22 sa.
    Akdenizde(Egeyi de Akdeniz içinde saymalıyız) güçlü olmamız şart, etrafımız biz zayıf düştüğümüz an bizi bozguna uğratmak isteyenlerle çevrili olduğu bir gerçek.

    Böyle ve daha büyük projelerin devamına imza atmamız gerek.

    Atmamız süpriz olmaz, zira kendim de şahidim çok kaliteli mühendis arkadaşlarım bu projelerde yer alıyorlar.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 22 sa.
    Ben bi uçak gemisi bekliyorum artık. Şimdi imalat başlasa en erken 2023'te biter.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    Vidası yerli değil demiş kk😜
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün
    Süper. Şöyle 1-2 büyük savaş gemisi de üretsekte denizlerimize iyice sahip çıksak. O Fransızlar gemi getirip şekil yapmak neymiş görse. Yunanlılar zaten ne karada ne denizde ne havada yakın bile değiller. Yinede arada böyle gemi falan savuşturmaya çıkıyorlar ya, o an droneları da, denizaltıları da, savaş gemilerini de çıkartacaksın tak diye. Bak bakalım bir daha nasıl desturla geliyorlar.
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    addidas_85 1 gün en beğenilen
    Nasıl da kuduracak bazıları

    (Dış mihraklar )
    Yanıtla +7
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    x2yk (x y) 1 gün
    Hey maşallah.
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