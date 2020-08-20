Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi

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Savunma sanayiinde son yıllarda kazanılan ivme ile projelerdeki millilik oranı hızla artıyor. Bu kapsamda Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilme aşamasına gelen iki botta %71’lik millilik oranına ulaşıldı. Bu oran aynı zamanda yerlilik anlamında en yüksek seviyeyi gösteriyor.

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İstanbul Tuzla’da kurulu Kaptanoğlu Gruba ait Desan Tersanesi’nde üretilen ve ilk saç kesimi Ekim 2018’de yapılan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, planlanan tarihten 3 ay önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törende 23 Ağustos Pazar günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

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Tüm yazılım ve programların tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği projede şaft ve CU4 askeri standartlara uygun pervane, yüzde 100 yerli olarak üretildi. Söz konusu şaft ve pervane ise ilk kez bir Türk Loydu (başlıca kuruluş amacı Türkiye'de gemi sınıflandırma ve belgelendirme olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da belgelendirme yapan bir vakıf) tarafından sertifikalandırılma özelliği taşıyor.

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Olası kaza durumlarında kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale operasyonlarına destek vermesi planlanan araçlar Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yara alan, karaya oturan ve batan gemilerin yerlerinin belirlenmesinde, acil dalış görevlerinde ve su altı onarım timi personelinin intikali kapsamında görev alabilecek. Tüm bunlara ilaveten söz konusu araçlar, dalgıç personelin sığ ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde de kullanılacak.

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Türk askeri denizcilik projeleri arasında, tüm gemilerin aynı anda tamamlanarak teslim edildiği ilk faaliyet olarak kabul edilen projede şaft ve pervane sistemine ilaveten; dümen sistemi, dizel jeneratörler, akustik izleme ve yakalama sistemi, gemi bilgi dağıtım sistemi, solunum hava kompresörleri, sabit basınç odası, dalış panelleri, ana tevzi tablosu, bot kontrol ve izleme sisteminin yanı sıra yangın algılama sistemi doğrudan yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi.

http://alanyatelevizyonu.com.tr/haber/savunma-sanayiinde-buyuk-adim-yerlilik-oraninda-en-yuksek-seviyeye-ulasildi_h24739.html

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