Türkiye üç milli fırkateyni aynı anda üretecek

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin milli savaş gemilerini üretmesi için hayata geçirilen MİLGEM projesinin ilk İ sınıfı fırkateyni olan TCG İstanbul’un inşa çalışmalarında sona yaklaşıyor. Ayrıca İ Sınıfında yer alacak MİLGEM’in 6, 7 ve 8’inci gemileri için çalışmalar sürüyor.

36 ayda teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Milgem’in 6, 7, ve 8’inci gemileri olan üç adet İ sınıfı fırkateyni Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinde eş zamanlı olarak üretilecek. Üç geminin 36 ayda teslim edilmesi planlanıyor.

Projede Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı firmaları başrolü üstlenirken, bunlara ek olarak çoğunluğu yerli firmalardan oluşan yaklaşık 80 yüklenici firma görev alacak.

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İ sınıfı fırkateynlerde kullanılacak yerli sistemlerin kullanılacağına vurgu yapan İsmail Demir; yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümlerin konfigürasyona dahil edildiğini belirtti.

Savaş gemilerinin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin faydaları hakkında konuşan Demir, şunları söyledi:

“Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görev alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200.”

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