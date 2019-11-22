Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu

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Aralık 2018'de temelleri atılan Türkiye Uzay Ajansı'nın kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnameye göre uzay ajansında başlangıçta toplam 123 kişi görev yapacak. Belirlenen yeni kadro ve unvanlar şu şekilde:

Başkan (1)

Başkan Yardımcısı (2)

Hukuk Müşaviri (1)

Daire Başkanı (6)

Başkanlık Müşaviri (4)

Uzay Teknolojileri Uzmanı (20)

Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10)

Şube Müdürü (12)

İç Denetçi (1)

Avukat (3)

Mühendis (20)

Fizikçi (6)

Matematikçi (6)

Astronom (12)

Grafiker (3)

Memur (10)

Sekreter (6)

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esasların, Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ayrıca Türkiye Uzay Ajansı'nda ihdas edilen yeni kadrolarla birlikte 123 personelin görev yapacağı ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabileceği ifade edildi.

Uzay ajansında görev yapacak olan uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımla ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.

Yönetim kurulu belirlenmişti

Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu atamaları geride bıraktığımız Ağustos ayında yapılmıştı. Başkanlığına Serdar Hüseyin Yıldırım'ın atandığı uzay ajansının yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu

NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray

STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-uzay-ajansinda-kadro-ve-unvanlar-kararnameyle-belirlendi/1652453