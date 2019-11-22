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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu

    Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik personel kadrosu belli oldu. Uzay ajansında fizikçi, matematikçi, astronom, mühendis ve uzay teknolojileri uzmanı gibi unvanlar bulunuyor.
    9 sa.
    2,1b
    10
    14
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Türkiye Uzay Ajansı'nın 123 kişilik kadrosu belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Aralık 2018'de temelleri atılan Türkiye Uzay Ajansı'nın kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnameye göre uzay ajansında başlangıçta toplam 123 kişi görev yapacak. Belirlenen yeni kadro ve unvanlar şu şekilde:

    • Başkan (1)
    • Başkan Yardımcısı (2)
    • Hukuk Müşaviri (1)
    • Daire Başkanı (6)
    • Başkanlık Müşaviri (4)
    • Uzay Teknolojileri Uzmanı (20)
    • Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10)
    • Şube Müdürü (12)
    • İç Denetçi (1) 
    • Avukat (3)
    • Mühendis (20)
    • Fizikçi (6)
    • Matematikçi (6)
    • Astronom (12)
    • Grafiker (3)
    • Memur (10)
    • Sekreter (6)

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esasların, Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği belirtildi.

    Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ayrıca Türkiye Uzay Ajansı'nda ihdas edilen yeni kadrolarla birlikte 123 personelin görev yapacağı ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabileceği ifade edildi.

    Uzay ajansında görev yapacak olan uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımla ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.

    Yönetim kurulu belirlenmişti

    Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu atamaları geride bıraktığımız Ağustos ayında yapılmıştı. Başkanlığına Serdar Hüseyin Yıldırım'ın atandığı uzay ajansının yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

    • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay
    • TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir
    • TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu
    • NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray
    • STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci
    • Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen


    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-uzay-ajansinda-kadro-ve-unvanlar-kararnameyle-belirlendi/1652453 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MustafaC53 8 sa. en beğenilen
    aaa donanım haberden kimse yok mu ?! Tüü reziller. Neyse o kadronun hepsini yandaş, bıyıklı ve göbekli insanlarla doldurur reis (!)
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    mladenbmv 3 sa.
    bak çok önemli bir bölümünden mezun birilerini unutmuşlar imam lazım bir tane veya iki tane.
    Yanıtla +1
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    joven 5 sa.
    Aylak devlet memurlarını kadroda yer vermeyi ihmal etmemişler
    Yanıtla +1
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    joven 5 sa.
    Teknolejik alt yapı oluşturmadan bu ve benzeri çabalar neticeye tesir etmez.
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    erkamaydin 6 sa.
    İş yapacak 44 kişi var yöneten 57 :)
    Yanıtla +3
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    FatihAsl 7 sa.
    Hayırlı olsun
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    emreee85 7 sa.
    Yalnız çoğu yönetici :D
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    basartenk 7 sa.
    Beni aldı bi gülme
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    WarSaw 5 sa. basartenk
    ahahah aynenya :))))
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    erkanberk 7 sa.
    Haydi gençler uzaya projesi ile yola çıkılması an meselesi. Şaka şaka. Hayırlı uğurlu olur inşallah.
    Yanıtla +1
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    Fuat.Kamis 8 sa.
    Parklar genel müdürünü koymamışlar gene ki..
    Yanıtla +1
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    smart1978 8 sa.
    NATO vesilesiyle ...
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