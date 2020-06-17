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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerini satın alıyor

    İsveçli Telia, Turkcell hisselerini satmak istiyor. 530 milyon dolar değerindeki hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na satışı için görüşmeler yapılıyor.
    1 sa.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerini satın alıyor

    Turkcell’in İsveçli ortağı Telia, hisselerini satmak için görüşmelere başladı. Türkiye Varlık Fonu isimli şirket, Telia’nın hisselerini satın almak istiyor.

    Telia, Turkcell’in yüzde 24’lük hissesini elinde barındırıyor. İsveçli şirket 530 milyon dolar değerindeki bu hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na satmak üzere. Turkcell’in yüzde 51’lik hissesi ise Turkcell Holding’in elinde.

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    Türkiye Varlık Fonu, 2016 yılında hükümet tarafından kuruldu. Şirketin başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor. Kamuya bağlı şirketlerin piyasa değerini artırmak amacıyla kuruldu. Çaykur, THY, TCDD, Halkbank, Türkiye Petrolleri, PTT gibi şirketler Varlık Fonu bünyesine alındı.

    Telia’dan yapılan açıklama şöyle:

    "Telia Company, Turkcell Holding’teki payının potansiyel olarak elden çıkarılmasıyla ilgili medyada yapılan spekülasyonlara dikkat çekerek, Turkcell’deki dolaylı payının yaklaşık 530 M USD için potansiyel olarak satışı ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini teyit edebilir.

    Müzakereler halen devam etmekte ve ileri bir aşamadadır, ancak henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. Telia Company’nin bu aşamada başka yorumu bulunmamaktadır ancak uygun olduğunda ve gerektiğinde daha fazla iletişim kuracaktır. Telia Company, Çukurova, LetterOne ve Telia Company’ye ait bir holding şirketi olan Turkcell Holding’in yüzde 47,1’ine sahiptir. Holding ise Turkcell’in yüzde 51’ne sahiptir."



    https://turk-internet.com/turkiye-varlik-fonu-teliadan-530-milyon-lik-hisse-almak-icin-gorusuyor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    javaprof (orhan yılmaz) 1 sa. en beğenilen
    Çok güzel bir haber inşalalh olur. Millileşme adımları sürmeli silah sanayii bu konuda iyi gidiyor bu sektörlere de bulaşmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 34 dk. javaprof
    marketler zincirleri daha yeni satıldı la :D ne millileşmesi
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    homebird (Bilen BİLİR) 39 dk.
    Satarsa: Neden yurtdışına satıliyor stratejik şirketler? Alırsa: Devletin başka işimi yok? Girmediğimiz bir teleminikasyon kalmıştı.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 7 dk.
    %24 hisse gidiyor yani bu adamların şirkette bir ağırlığı yok. %51’i zaten turkcelle ait. Siz seviniyorsunuz 500 milyon dolar para çıkacak cebimizden diye. Ayrıca milliliği yerliliği Turktelekom yağmalanırken düşünecektiniz. Herşey sat sav milli yerli de hey Allah’ım...
    Yanıtla +2
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    ERIKCI (Arap Saçı) 16 dk.
    güzel bir hamle ama umarım umut vaat eden yabancı şirketlerin hisselerinin alındığı günleri de görürüz <3
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    Galatas4ray (ENVER A.) 17 dk.
    Millileşse ne olacak bana yararı mı var.Şuan en büyük kazığı yerli ve milli şirketlerden yiyoruz farkındamısınız?
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    Wakanda (Black Panther) 31 dk.
    Turkcell operatörünü kuran Telia, hisse sata sata sonunda Turkcell'den çıkıyor, daha önce de hisse satmıştı. Turkcell sonunda gerçekten yerli bir şirket olacak. İnşallah bu satış şirketi olumsuz etkilemez.
    Yanıtla +1
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    ykstrue 36 dk. yeni yorumcu
    Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum fakat şartlar netleşmeden kesin birşey söylemek doğru olmaz.
    Kısa bir değerlendirme yaparsak ve Turkcell'in 2019 net kârının 3.2 milyar TL olduğunu düşünürsek yüzde 24'lük bir hisse yaklaşık olarak 800 milyon TL getiri sağlıyor. Hissenin satış fiyatı 530 milyon doları kur oranını 7 olarak baz alsak 3.71 milyar TL gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yıllık net kârının sabit kaldığını düşünürsek yaklaşık olarak 5 yıl gibi bir sürede verilen parayı geri ödemeyi ve kâr etmeyi sağlıyor.
    Yanıtla +1
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    homebird (Bilen BİLİR) 39 dk.
    Satarsa: Neden yurtdışına satıliyor stratejik şirketler? Alırsa: Devletin başka işimi yok? Girmediğimiz bir teleminikasyon kalmıştı.
    Yanıtla +7
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 40 dk.
    Borsa fiyatiyla sirket degerini bir tutmayin. Bugun Netflix, Lockheed Martin'den daha pahali bir sirket. Whatsapp, Tupras'tan daha pahali.
    Yanıtla +2
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    misterrium (Doruk Buğday) 43 dk.
    Kırmızı başlıklı kız geldi aklıma.. "Seni daha iyi Dinleyebilmek içiiiiiiiiin"
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    emre1393 (Emre K......) 55 dk.
    koca türkcell'in %24 hissesi anca 530M dolar mı ediyormuş?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    itachi237 (Efe Bey ) 51 dk. emre1393
    530M dolar az geldi bana da özellikle peak satışından sonra..
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 sa. en beğenilen
    Çok güzel bir haber inşalalh olur. Millileşme adımları sürmeli silah sanayii bu konuda iyi gidiyor bu sektörlere de bulaşmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 34 dk. javaprof
    marketler zincirleri daha yeni satıldı la :D ne millileşmesi
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    950 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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