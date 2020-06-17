Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerini satın alıyor

Turkcell’in İsveçli ortağı Telia, hisselerini satmak için görüşmelere başladı. Türkiye Varlık Fonu isimli şirket, Telia’nın hisselerini satın almak istiyor.

Telia, Turkcell’in yüzde 24’lük hissesini elinde barındırıyor. İsveçli şirket 530 milyon dolar değerindeki bu hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na satmak üzere. Turkcell’in yüzde 51’lik hissesi ise Turkcell Holding’in elinde.

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Türkiye Varlık Fonu, 2016 yılında hükümet tarafından kuruldu. Şirketin başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor. Kamuya bağlı şirketlerin piyasa değerini artırmak amacıyla kuruldu. Çaykur, THY, TCDD, Halkbank, Türkiye Petrolleri, PTT gibi şirketler Varlık Fonu bünyesine alındı.

Telia’dan yapılan açıklama şöyle:

"Telia Company, Turkcell Holding’teki payının potansiyel olarak elden çıkarılmasıyla ilgili medyada yapılan spekülasyonlara dikkat çekerek, Turkcell’deki dolaylı payının yaklaşık 530 M USD için potansiyel olarak satışı ilgili görüşmelerin halen devam ettiğini teyit edebilir.

Müzakereler halen devam etmekte ve ileri bir aşamadadır, ancak henüz bir anlaşmaya varılamamıştır. Telia Company’nin bu aşamada başka yorumu bulunmamaktadır ancak uygun olduğunda ve gerektiğinde daha fazla iletişim kuracaktır. Telia Company, Çukurova, LetterOne ve Telia Company’ye ait bir holding şirketi olan Turkcell Holding’in yüzde 47,1’ine sahiptir. Holding ise Turkcell’in yüzde 51’ne sahiptir."

https://turk-internet.com/turkiye-varlik-fonu-teliadan-530-milyon-lik-hisse-almak-icin-gorusuyor/

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