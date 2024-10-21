Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar yatırım

- Yenilenebilir enerjide hedef 120 GW’a yükseltildi
- Sakarya Gaz Sahası, 4 milyon haneye hizmet verecek
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Türkiye’nin enerjideki ikinci önemli meselesinin dışa bağımlılıktan kurtulmak olduğunu ifade eden Alparslan Bayraktar “Maalesef Türkiye olarak ekonomimizin en kırılgan olduğu konu enerji ithalatımız. Özellikle doğalgazdaki ve petroldeki dışa bağımlılığımızı azaltıp, ülkemizi 30 yılda net enerji ihracatçısı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bakan Bayraktar “2023 yılında 96.5 milyar dolar ödedik. 2022’de bu 71 milyar dolar idi. Enerji ithalatı faturasını her yıl ödüyoruz. Ekonomiyi kırılgan yapıdan kurtarmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanabilmemiz lazım. Türkiye enerji ithalatı problemini azaltıp çözdüğünde çok daha güçlü bir ekonomi olacak” ifadelerini kullandı.
Yenilenebilir enerjide hedef 120 GW’a yükseltildi
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES, 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor. Bakan Bayraktar, yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 GW olduğunu da söylerek buradaki sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.
Sakarya Gaz Sahası, 4 milyon haneye hizmet verecek
Bayraktar enerji alanında yapılacak reform konularından bahsederek, "Önümüzdeki dönemde ısı kanunu, jeotermal kanunu... küçük modüler reaktörler için kanuni düzenleme altyapısı hedefimiz var" diye konuştu. Bayraktar ayrıca EİAŞ, BOTAŞ, EÜAŞ gibi kamu enerji şirketlerini çok daha esnek ve atak hale getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu şirketleri bölgesel şampiyonlar haline getirmek istiyoruz" dedi.
Kaynakça https://www.cnbce.com/enerji/bakan-duyurdu-yenilenebilir-enerjide-4-kat-artis-hedefi-h5535 https://x.com/bahadirsgumus/status/1848296844688064547 https://www.enerjigunlugu.net/bayraktar-2035te-net-enerji-ihracatcisi-olmayi-hedefliyoruz-60811h.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)