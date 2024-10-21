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    Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar yatırım

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir Enerji 2035 Lansmanı" kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi için 2035 hedefini 120 GW olarak açıkladı.
    Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında gelecek planlarının yer aldığı "Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035" başlıklı basın toplantısında konuştu. Bakan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını açıkladı. Türkiye’nin elektrik ve gaz talebinin son 20 yılda yüzde 200 arttığını ifade eden Bayraktar, 2035 yılında elektrik talebinin 510 TWh seviyesine erişeceğini söyledi.

    Türkiye’nin enerjideki ikinci önemli meselesinin dışa bağımlılıktan kurtulmak olduğunu ifade eden Alparslan Bayraktar “Maalesef Türkiye olarak ekonomimizin en kırılgan olduğu konu enerji ithalatımız. Özellikle doğalgazdaki ve petroldeki dışa bağımlılığımızı azaltıp, ülkemizi 30 yılda net enerji ihracatçısı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

    Bakan Bayraktar “2023 yılında 96.5 milyar dolar ödedik. 2022’de bu 71 milyar dolar idi. Enerji ithalatı faturasını her yıl ödüyoruz. Ekonomiyi kırılgan yapıdan kurtarmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanabilmemiz lazım. Türkiye enerji ithalatı problemini azaltıp çözdüğünde çok daha güçlü bir ekonomi olacak” ifadelerini kullandı. 

    Yenilenebilir enerjide hedef 120 GW’a yükseltildi

    Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü hedefinin, mevcut Ulusal Enerji Planı'ndaki 82 GW'tan 120 GW'a çıkarıldığını açıkladı. Dolayısıyla halihazırdaki 30 GW'lık rüzgar ve güneş kapasitesi 2035'te 4 katına çıkarılacak. Bununla birlikte her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA tahsis edilecek. 2035’e kadar denizüstü rüzgar enerjisi için de hedef 5 GW olarak açıklandı. 2035 enerji yol haritası için 80 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES, 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor. Bakan Bayraktar, yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 GW olduğunu da söylerek buradaki sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

    Sakarya Gaz Sahası, 4 milyon haneye hizmet verecek

    Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.

    Bayraktar enerji alanında yapılacak reform konularından bahsederek, "Önümüzdeki dönemde ısı kanunu, jeotermal kanunu... küçük modüler reaktörler için kanuni düzenleme altyapısı hedefimiz var" diye konuştu. Bayraktar ayrıca EİAŞ, BOTAŞ, EÜAŞ gibi kamu enerji şirketlerini çok daha esnek ve atak hale getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu şirketleri bölgesel şampiyonlar haline getirmek istiyoruz" dedi.

    Kaynakça https://www.cnbce.com/enerji/bakan-duyurdu-yenilenebilir-enerjide-4-kat-artis-hedefi-h5535 https://x.com/bahadirsgumus/status/1848296844688064547 https://www.enerjigunlugu.net/bayraktar-2035te-net-enerji-ihracatcisi-olmayi-hedefliyoruz-60811h.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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