Yenilenebilir enerjide hedefler arttı: 120 GW ve 80 milyar dolar yatırım

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında gelecek planlarının yer aldığı "Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035" başlıklı basın toplantısında konuştu. Bakan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını açıkladı. Türkiye’nin elektrik ve gaz talebinin son 20 yılda yüzde 200 arttığını ifade eden Bayraktar, 2035 yılında elektrik talebinin 510 TWh seviyesine erişeceğini söyledi.

Türkiye’nin enerjideki ikinci önemli meselesinin dışa bağımlılıktan kurtulmak olduğunu ifade eden Alparslan Bayraktar “Maalesef Türkiye olarak ekonomimizin en kırılgan olduğu konu enerji ithalatımız. Özellikle doğalgazdaki ve petroldeki dışa bağımlılığımızı azaltıp, ülkemizi 30 yılda net enerji ihracatçısı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Bayraktar “2023 yılında 96.5 milyar dolar ödedik. 2022’de bu 71 milyar dolar idi. Enerji ithalatı faturasını her yıl ödüyoruz. Ekonomiyi kırılgan yapıdan kurtarmak için yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanabilmemiz lazım. Türkiye enerji ithalatı problemini azaltıp çözdüğünde çok daha güçlü bir ekonomi olacak” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide hedef 120 GW’a yükseltildi

Tam Boyutta Gör Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü hedefinin, mevcut Ulusal Enerji Planı'ndaki 82 GW'tan 120 GW'a çıkarıldığını açıkladı. Dolayısıyla halihazırdaki 30 GW'lık rüzgar ve güneş kapasitesi 2035'te 4 katına çıkarılacak. Bununla birlikte her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA tahsis edilecek. 2035’e kadar denizüstü rüzgar enerjisi için de hedef 5 GW olarak açıklandı. 2035 enerji yol haritası için 80 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin 32 bin 195 megavat HES, 12 bin 369 megavat RES, 18 bin 756 megavat GES, 1691 megavat JES kurulu gücü bulunuyor. Bakan Bayraktar, yatırım sürecindeki kapasitenin yaklaşık 70 GW olduğunu da söylerek buradaki sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Sakarya Gaz Sahası, 4 milyon haneye hizmet verecek

Tam Boyutta Gör Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceğini bildirdi.

Bayraktar enerji alanında yapılacak reform konularından bahsederek, "Önümüzdeki dönemde ısı kanunu, jeotermal kanunu... küçük modüler reaktörler için kanuni düzenleme altyapısı hedefimiz var" diye konuştu. Bayraktar ayrıca EİAŞ, BOTAŞ, EÜAŞ gibi kamu enerji şirketlerini çok daha esnek ve atak hale getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu şirketleri bölgesel şampiyonlar haline getirmek istiyoruz" dedi.

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