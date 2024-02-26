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    Türkiye'ye gelecek BYD Seal U Cenevre'de sahneye çıktı

    BYD'nin Avrupa'da satışa sunacağı ilk PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobil olacak BYD Seal U, bu yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulacak.
    Türkiye'ye gelecek BYD Seal U Cenevre'de sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin Avrupa'dan önce Türkiye pazarına getirme kararı aldığı BYD Seal U isimli SUV modeli Cenevre'de Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. BYD Seal U, %100 elektrikli ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit adı verilen iki versiyona sahip. Türkiye'ye DM-i adı verilen hibrit sistemle gelecek.

    BYD Seal U, özellikleriyle neler sunuyor❓

    BYD Seal U, daha önce ülkemizde de sergilenen BYD Seal isimli sedan modelin daha yüksek ve geniş bir kardeşi gibi görünüyor. Halihazırda Çin'de BYD Song Plus ismiyle satılan model; 4785 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1668 mm yüksekliğe ve 2765 mm aks mesafesine sahip. Düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunan BYD SEAL U, pratikliği artırmak adına, 60:40 oranında katlanan arka koltuklarıyla 552 ila 1.440 litre arasında bagaj hacmi sunuyor.

    BYD Seal U'nun %100 elektrikli versiyonu, Avrupa'da 71 kWsa veya 87 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleriyle satılacak. Önden çekişli modelde 160 kW (218 hp) güç ve 330 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. 175 km/s son hıza çıkabilen model, Çin'deki ölçümlere göre 605 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Henüz Avrupa'da test edilmediği için WLTP menzili belli değil.

    Türkiye'ye gelecek BYD Seal U Cenevre'de sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    BYD SEAL U DM-i ise ismini  “Akıllı Çift Motor/Dual Motor-intelligent” teknolojisinden alıyor. Yüksek performansı, konforlu sürüşü ve rahat kullanımıyla birlikte yüzde 100 elektrikli dünyasını geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U, dört silindirli 72kW’lık (96 hp) 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor. BYD SEAL U, hibrit motorunu ise otomatik şanzımanla eşleştiriyor.

    18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan BYD SEAL U, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini gerçek ve konforlu bir uzun yol otomobili yapıyor. BYD SEAL U DM-i’nin bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı destekliyor olması rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.

    Yeni model, dinamik performansıyla da dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlayan araç, 170 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte BYD SEAL U, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km tüketim ortalamasıyla da dikkat çekiyor. BYD Seal U, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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