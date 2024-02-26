Türkiye'ye gelecek BYD Seal U Cenevre'de sahneye çıktı

BYD Seal U, özellikleriyle neler sunuyor❓
BYD Seal U, daha önce ülkemizde de sergilenen BYD Seal isimli sedan modelin daha yüksek ve geniş bir kardeşi gibi görünüyor. Halihazırda Çin'de BYD Song Plus ismiyle satılan model; 4785 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1668 mm yüksekliğe ve 2765 mm aks mesafesine sahip. Düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunan BYD SEAL U, pratikliği artırmak adına, 60:40 oranında katlanan arka koltuklarıyla 552 ila 1.440 litre arasında bagaj hacmi sunuyor.
BYD Seal U'nun %100 elektrikli versiyonu, Avrupa'da 71 kWsa veya 87 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleriyle satılacak. Önden çekişli modelde 160 kW (218 hp) güç ve 330 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron motor görev yapıyor. 175 km/s son hıza çıkabilen model, Çin'deki ölçümlere göre 605 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Henüz Avrupa'da test edilmediği için WLTP menzili belli değil.
18.3 kWsa Blade Batarya’ya sahip olan BYD SEAL U, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunuyor. Bu menzil şehir içerisinde 110 kilometreye kadar çıkıyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini gerçek ve konforlu bir uzun yol otomobili yapıyor. BYD SEAL U DM-i’nin bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı destekliyor olması rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor.
Yeni model, dinamik performansıyla da dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlayan araç, 170 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte BYD SEAL U, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km tüketim ortalamasıyla da dikkat çekiyor. BYD Seal U, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.