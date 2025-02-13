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    ABD Dışişleri Bakanlığı Zırhlı Tesla için önemli bir bütçe ayırdı!

    Elektrikli araçların popülaritesi günden güne artmaya devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Zırhlı Tesla alımı için ayrılmış bütçe, bu durumun geldiği noktayı daha iyi gösteriyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Zırhlı Tesla için önemli bir bütçe ayırdı

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 bütçe planında dikkat çeken bir harcama kalemi yer alıyor: 400 milyon dolarlık "Zırhlı Tesla" alımı. Ancak ilginç olan, bu bütçenin "Diğer Çeşitli Gıda Üretimi" kategorisinde listelenmiş olması.

    Benzer şekilde, diğer zırhlı araçlar da ilginç başlıklar altında sınıflandırılmış. Örneğin, "Zırhlı Sedan" içecek üretimi kategorisinde, "Zırhlı BMW X5/X7" şişelenmiş su üretimi altında, "Zırhlı Elektrikli Araç (Sedan Değil)" ise buz üretimi başlığı altında yer alıyor. Ancak, bunlara ayrılan bütçe Tesla'nın oldukça gerisinde: sırasıyla 50, 40 ve 40 milyon dolar.

    Bu harcamalarla ilgili net bir açıklama bulunmazken, envanterin son olarak Aralık ayında Biden yönetimi döneminde güncellendiği belirtiliyor. Trump yönetiminin göreve gelmesiyle bu harcamaların denetime tabi tutulabileceği konuşuluyor. Özellikle Elon Musk’ın hükümetin harcamalarını sorgulama girişimi, bu tarz bütçe kalemlerinin gözden geçirilmesini hızlandırabilir.

    Tesla'nın Cybertruck modelinin belirli bir zırh korumasına sahip olduğu bilinse de tamamen kurşun geçirmez olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın bu alımı hangi amaçla yaptığı merak konusu.

    Genel olarak, 530 milyon dolar değerindeki zırhlı araç bütçesi ve bunların alakasız kategorilerde listelenmesi soru işaretleri yaratıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil, ancak detayların netleşmesiyle birlikte bu harcamanın daha fazla tartışma yaratması bekleniyor.

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    Sempron 3200 23 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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