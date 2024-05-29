Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci sıraya yükseldi

Kurulu yenilenebilir güç sıralamasında Çin (1.453.701 MW) ilk sırada yer alırken onu ABD (387.549 MW) ve Brezilya (194.085 MW) izliyor. Türkiye ise 58.462 MW kapasite ile Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada yer alıyor.
IRENA’nın yenilenebilir enerji raporunda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik kaynaklara ve jeotermal kaynaklara yer veriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik üretimindeki 110 MW kurulu gücünün 25 bin MW’ını güneş ve rüzgar enerjisinin oluşturduğunu ifade ederek “25 bin MW kurulu gücümüz, yıl sonunda 30 bine çıkacak, 2025’te 35 bine çıkacak ve böylece 2035’e kadar koyduğumuz hedef bu 25 bin MW’ın yaklaşık 90 bin MW’a kadar gitmesi.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.