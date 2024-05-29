Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci sıraya yükseldi

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Tam Boyutta Gör Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA), 2023 yılı sonu verilerinden oluşan dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü araştırmasını yayımladı. Türkiye, kurulu yenilenebilir enerji gücüyle 11’inci sıraya yükseldi.

Kurulu yenilenebilir güç sıralamasında Çin (1.453.701 MW) ilk sırada yer alırken onu ABD (387.549 MW) ve Brezilya (194.085 MW) izliyor. Türkiye ise 58.462 MW kapasite ile Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada yer alıyor.

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IRENA’nın yenilenebilir enerji raporunda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik kaynaklara ve jeotermal kaynaklara yer veriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik üretimindeki 110 MW kurulu gücünün 25 bin MW’ını güneş ve rüzgar enerjisinin oluşturduğunu ifade ederek “25 bin MW kurulu gücümüz, yıl sonunda 30 bine çıkacak, 2025’te 35 bine çıkacak ve böylece 2035’e kadar koyduğumuz hedef bu 25 bin MW’ın yaklaşık 90 bin MW’a kadar gitmesi.” dedi.

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Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci sıraya yüksel