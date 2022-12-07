Türkiye, yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olacak

Tam Boyutta Gör Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bir süre önce "Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2022 - Renewables 2022" raporu yayınladı. Raporda 2022-2027 yılları arasındaki 5 yıllık süre zarfındaki yenilenebilir enerji dönüşümü ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve bu süre zarfında yenilenebilir enerjinin, lider küresel elektrik gücü olacağı belirtilmişti. IEA Başkanı Fatih Birol, aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerjisi hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye, yenilenebilir enerjide ilk 10'a girecek

Tam Boyutta Gör Birol, dünyada yaşanan yenilenebilir enerji büyümesinin Türkiye’de de yaşandığına dikkat çekerek IEA'nın Türkiye'ye öngörülerini paylaştı. Buna göre Türkiye, yenilenebilir enerjisini sadece 5 yıl içerisinde yüzde 64 büyütecek. Bu büyüme sayesinde Türkiye, Avrupa’da yenilenebilir enerjide dördüncü büyük pazar haline gelecek ve dünya çapında da onuncu sırada yer alacak.

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Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki aslan payı ise yüzde 75 ile rüzgar ve güneş enerjisinden gelecek. Ayrıca, Türkiye'deki jeotermal enerji büyümesinin de çok yüksek olduğu ve bu alanda Türkiye’nin Endonezya ile lider olduğunun altı çiziliyor.

IEA'nın raporuna göre Türkiye’nin 2027 yılındaki yenilenebilir enerji kapasitesi 90 GW seviyesine erişecek. Toplam kapasite artışında en büyük pay yüzde 49 ile güneş enerjisi, yüzde 24 pay ise rüzgar enerjisi tarafından gelecek. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları son yıllarda hızlı bir ivme içinde. Eğer bu ivme sürdürülürse Türkiye, 2027 itibarıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Brezilya, İspanya, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık'ın ardından en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesine sahip ülkeler sıralamasında onuncu sırada yer alacak.

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