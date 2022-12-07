Türkiye, yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olacak

Türkiye, yenilenebilir enerjide ilk 10'a girecek
Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki aslan payı ise yüzde 75 ile rüzgar ve güneş enerjisinden gelecek. Ayrıca, Türkiye'deki jeotermal enerji büyümesinin de çok yüksek olduğu ve bu alanda Türkiye’nin Endonezya ile lider olduğunun altı çiziliyor.
IEA'nın raporuna göre Türkiye’nin 2027 yılındaki yenilenebilir enerji kapasitesi 90 GW seviyesine erişecek. Toplam kapasite artışında en büyük pay yüzde 49 ile güneş enerjisi, yüzde 24 pay ise rüzgar enerjisi tarafından gelecek. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları son yıllarda hızlı bir ivme içinde. Eğer bu ivme sürdürülürse Türkiye, 2027 itibarıyla Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Brezilya, İspanya, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık'ın ardından en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesine sahip ülkeler sıralamasında onuncu sırada yer alacak.Kaynakça https://iea.blob.core.windows.net/assets/64c27e00-c6cb-48f1-a8f0-082054e3ece6/Renewables2022.pdf https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-yenilenebilir-enerjide-dunyanin-en-buyuk-10-ulkesinden-biri-olma-yolunda/2756394 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım