Yerli enerji şirketi Kontrolmatik, ABD’de kuracağı fabrika için 900 milyon dolar teşvik kazanacak

Tam Boyutta Gör Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını verimli kullanmak için farklı projeler ve hizmetler sunan, enerji şirketi Kontrolmatik Teknoloji, ABD’de gerçekleştireceği yeni yatırımını KAP’a bildirdi. Kurulacak yeni şirket, ABD’de bir üretim tesisi kuracak ve 900 milyon dolarlık teşvikten yararlanacak.

Kontrolmatik, ABD'de yıllık 3GWh pil üretim fabrikası kuracak

Ağırlıklı olarak enerji çözümleri başta olmak üzere mühendislik ve proje yönetimi şirketi Kontrolmatik, Powin LLC ile 7,5 GWh lithium-ion hücre alımına yönelik çerçeve alım anlaşması doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 3GWh kapasiteli batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi kuracak. ABD’de kurulacak olan yan şirketin başlangıç sermayesi 40 milyon dolar olacak.

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ABD’de kurulacak olan lityum pil gigafactory'si, kamu hizmeti ve endüstriyel ölçekli sabit enerji depolama sektörlerine pil hücreleri ve paketleri üretecek. 2024 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrika için ABD’nin sunmuş olduğu Inflation Reduction Act (IRA- Enflasyon Düşürme Yasası) kanunundan yararlanılması hedefleniyor.

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900 milyon dolarlık teşvikten yararlanılacak

Kontrolmatik ayrıca, yeni yan kuruluşun Oregon merkezli pil enerji depolama sistemi entegratörü Powin ile ilk olarak Haziran ayında duyurulan 7.5GWh alım anlaşmasını ilerletmenin bir parçası olduğunu söyledi. Kontrolmatik, çerçeve anlaşmasının Powin'in 2024'te 0.5GWh pil hücresi satın almasını ve 2026'dan 2028'e kadar yılda 2GWh'ye yükselmesini kapsadığını belirtiyor.

Bu arada kurulacak üretim tesisi için IRA üretim teşvikleri (45 USD/kWh) 2030 yılına kadar devam edecek, 2031 ve sonrasında yıllık %25'er azaltımlarla 2032'de son bulacak. Bu kapsamda 2032 yılına kadar toplam 912.8 milyon dolar teşvikten yararlanılacak.

Ek olarak Kontrolmatik’in Türkiye’de kurduğu LFP gigafactory inşasının bu yıl için bitirilmesi ve 2023’ün ikinci çeyreğinde üretime geçmesi bekleniyor. Bu kurulan fabrikanın yıllık 2.25 GWh kapasiteli üretime sahip olması hedefleniyor.

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