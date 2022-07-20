Port ücretindeki artış nedeniyle TurkNet'e zam geldi

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Türk Telekom’un 1 Haziran’da port ücretlerine yüzde 67 oranında zam yapmasının ardından Türk Telekom’a ve Türk Telekom internet altyapısını kullanan Millenicom, Netspeed, D-Smart gibi İSS’lere zam gelmişti. Şimdi de TurkNet’e zam geldi.

TurkNet internet fiyatları 169,90 TL'ye yükseldi

TurkNet'in yerleşik operatör altyapısını kullanarak hizmet verdiği ADSL, VDSL ve fiber aboneliklere zam yapıldı. Tarife ücreti yüzde 21'lik artışla ayda 139,90 TL’den 169,90 TL’ye yükseldi.

TurkNet bugüne kadar senede bir kere zam yapıyordu ancak bu sene Mart ayındaki zamla birlikte ikinci kez zam gelmiş oldu. TurkNet’ten edindiğimiz bilgilere göre yüzde 67’lik port ücreti zammı nedeniyle artış yapıldığı belirtildi. Port ücretindeki artışın maliyete etkisi kadar zam yapıldı.

TurkNet Gigafiber internete zam yok

TurkNet, 1000 Mbps hıza ulaşan Gigafiber internet hizmetini kendi altyapısı üzerinden sunuyor. Port ücretindeki artış, kendi altyapısını etkilemediği için Gigafiber aboneleri zamdan etkilenmeyecek ve 139,90 TL'ye kullanmaya devam edebilecek.

TurkNet GigaFiber nedir? 1 ay önce eklendi

Mart ayındaki zamdan sonra TurkNet’in web sitesinde “Haziran 2023’e kadar sabit fiyat garantisi” ifadesi kullanılmaya başlamıştı. Bu ifadeye güvenerek abone olan müşterileri mağdur etmemek adına, bu ibarenin yayında olduğu 1 Mart – 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında abone olan kullanıcılara zam uygulanmayacak.

10 ay fiyat sabitleme teklifi

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TurkNet, mevcut abonelere uygun fiyatlı internet sunmaya devam edebilmek için bir teklif hazırladı. Mevcut kullanıcılar, aylık 139,90 TL’lik internet ücretini 10 ay peşin veya kredi kartıyla 3 taksit şeklinde ödeyerek 10 ay boyunca eski fiyattan kullanmaya devam edebilecek. Dilediğiniz zaman aboneliğinizi iptal ederek, kullanılmayan ayların tutarını iade alabileceksiniz. Tekliften faydalanmak için Online İşlemlerden ödeme yapabilirsiniz.

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