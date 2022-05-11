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    Anlık Bildirim

    TurkNet internet altyapı sorgulama nasıl yapılır?

    TurkNet'in adresinize ne kadar indirme ve upload hızı sunduğu hakkında bilgi almak için TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama özelliğinden yararlanabilirsiniz. TurkNet altyapı sorgulama nasıl yapılır?
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    TurkNet internet altyapı sorgulama nasıl yapılır?
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    Yeni internet aboneliği başlatacak müşterilerin aklındaki ilk soru “Adresimde ne kadar hız alırım?” oluyor. Bu içeriğimizde TurkNet’e abone olmak isteyen müşterilerin internet altyapı sorgulamasını nasıl yapabileceğini anlatıyoruz. Bu sorgulamadan önce mevcut internetinizin ne kadar hızlı olduğunu öğrenmek için internet hız testi yapabilirsiniz.

    TurkNet’in size sunacağı en yüksek hızı öğrenmek için TurkNet’in web sitesinde bulunan İnternet Altyapı Sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmetten faydalanmak için cep telefonu, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmanız gerekmiyor. Aşağıdaki bağlantıdan sorgulama yapabilirsiniz.

    TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama

    TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama hizmeti nasıl kullanılır?

    TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama hizmetini kullanmak çok kolay. Adres ile sorgulama veya telefon ile sorgulama seçeneklerinden birini seçerek bilgilerinizi doldurmanız yeterli. Altyapını Sorgula butonuna bastıktan sonra TurkNet'in size verebileceği maksimum hızı göreceksiniz.

    TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama

    TurkNet internet altyapı sorgulama nasıl yapılır?

    Sorgu sonucu sayfasında, adresinizde ADSL, VDSL ve Fiber internet bağlantı seçeneklerinden hangisinin bulunduğunu, en yüksek ne kadar indirme hızı ve ne kadar upload hızı elde edebileceğinizi görebilirsiniz.

    TurkNet’e abone olmak istiyorsanız sonuç sayfasındaki Hemen Abone Ol butonuna basarak abonelik işlemlerinizi başlatabilmeniz mümkün.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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