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    Türksat 6A fırlatma tarihi hakkında yeni açıklama!

    Türksat'ın milli imkanlarla geliştirdiği ilk uydusu Türksat 6A, 2024 yılının başlarında uzaya fırlatılacak. Türksat 6a, 2024'te faaliyete geçecek.               
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    Türksat 6A fırlatma tarihi hakkında yeni açıklama! Tam Boyutta Gör
    Türksat'ın yerli imkanlarla geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma tarihi hakkında yeni açıklama yapıldı. Türksat 6A, 2024’te fırlatılacak.

    Uydunun 2024'ün başlarında fırlatılacağını ifade eden Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Önümüzdeki yılın başlarında uydumuzu fırlatmayı hedefliyoruz." dedi. Türksat 6A’nın uçuş modelinin testleri sürüyor. Bu yıl sonuna kadar testlerin tamamlanması bekleniyor. 2024 yılının başlarında Türksat 6A, SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılacak.

    Türksat 6A, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile Türksat’ın milli imkanlarla ürettiği ilk haberleşme uydusu olacak. Daha önceki Türksat uydularında çeşitli yabancı firmalar tarafından üretilmişti. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

    Türksat 6A özellikleri

    • Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı
    • Yörünge: 42˚ Jeosenkron
    • Azami Güç Üretimi: 8,4 kW
    • Tasarım Ömrü: > 15 Yıl
    • Kütle: Yaklaşık 4250 kg
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