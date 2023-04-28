Tam Boyutta Gör Türksat'ın yerli imkanlarla geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma tarihi hakkında yeni açıklama yapıldı. Türksat 6A, 2024’te fırlatılacak.

Uydunun 2024'ün başlarında fırlatılacağını ifade eden Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Önümüzdeki yılın başlarında uydumuzu fırlatmayı hedefliyoruz." dedi. Türksat 6A’nın uçuş modelinin testleri sürüyor. Bu yıl sonuna kadar testlerin tamamlanması bekleniyor. 2024 yılının başlarında Türksat 6A, SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılacak.

NASA, bir sonraki SpaceX Starship fırlatma tarihini açıkladı 1 sa. önce eklendi

Türksat 6A, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranı ile Türksat’ın milli imkanlarla ürettiği ilk haberleşme uydusu olacak. Daha önceki Türksat uydularında çeşitli yabancı firmalar tarafından üretilmişti. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı

Yörünge: 42˚ Jeosenkron

Azami Güç Üretimi: 8,4 kW

Tasarım Ömrü: > 15 Yıl

Kütle: Yaklaşık 4250 kg

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Türksat 6A fırlatma tarihi hakkında yeni açıklama!