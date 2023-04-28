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    NASA, bir sonraki SpaceX Starship fırlatma tarihini açıkladı

    Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi SpaceX Starship, ilk fırlatılışından dakikalar sonra havada patlamıştı. NASA ise kısa süre önce bir sonraki SpaceX Starship fırlatma tarihini paylaştı.
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    NASA, bir sonraki SpaceX Starship fırlatma tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, ABD Temsilciler Meclisi Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi'ne SpaceX'in Starship roketi planları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bill Nelson, komiteye yaptığı sunumlarda NASA’nın gelecek planlarının yanında Starship’in bir sonraki fırlatma tarihine de değindi.

    Starship, iki ay sonra tekrar fırlatılabilir

    NASA'nın 2024 mali yılı için bütçe talebinin görüşüldüğü bir oturumda Kongre'nin karşısına çıkan Nelson, üyelere SpaceX'in testler sırasında roketleri havaya uçurabilecek "donanım zengini" bir şirket olduğu konusunda güvence verdi. NASA Başkanı, SpaceX’in bir sonraki Starship denemesini iki ay sonra yani Haziran ayında yapmayı planladığını açıkladı.

    Nelson, ayrıca Starship’in patlamasının çok da büyük bir olay olmadığı görüşünde. Zira Nelson’a göre SpaceX, kaynak bakımından zengin bir kurum ve çalışma şekilleri böyle. SpaceX, şimdiye kadar roketlerini çok kapsamlı testlerden ziyade önce fırlatmayı tercih ediyor. Fırlatmada sorun yaşanırsa sorunu doğrudan görebiliyorlar ve tekrar deneyebiliyorlar. Falcon 9’un ilk uçuşu ve sonrasındaki hızlı ilerleme, yine Falcon 9’un ilk yere inişi ve sonrasındaki hızlı ilerleme bunlara bir örnek.

    NASA kendisine güveniyor

    NASA, bir sonraki SpaceX Starship fırlatma tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Komite, NASA Başkanına aynı zamanda gelecek görevlerin programlarını da sordu. Nelson, Artemis 2'nin "2024'ün sonunda", Artemis 3'ün ise yaklaşık bir yıl sonra fırlatılmasını beklediğini söyledi. NASA tarafından Mart ayında yayınlanan bir görev manifestosu Artemis 2'nin Kasım 2024'te, Artemis 3'ün ise Aralık 2025'te fırlatılacağını gösteriyordu.

    Komite aynı zamanda NASA’da yapılacak olası bütçe kesintilerinin etkilerini de sordu. Zira NASA bütçesinde yüzde 22’lik bir düşüş yaşanması gündemde. Nelson böyle bir kararın tamamen bir felaket olacağını ve hedeflerin gecikeceğini söyledi. Nelson aynı zamanda 2024 yılı için planlanan yüzde 7’lik bütçe artışının yapılmamasında da yine programların gecikeceğinin altını çizdi.

    Bu arada NASA, Ay görevleri için şimdilik SpaceX’e bağımlı durumda. Zira Artemis görevlerinde insanları Ay’a indirmesi planlan roket Starship olacak. NASA’nın tüm yumurtaları aynı sepette görünüyor ancak ajans ikinci bir iniş aracı arayışında olduğunu da belirtiyor. Ek olarak Çin’in de benzer Ay planlarının olduğunu belirtelim. Yani bir Ay yarışı söz konusu.

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