NASA, bir sonraki SpaceX Starship fırlatma tarihini açıkladı

Starship, iki ay sonra tekrar fırlatılabilir
NASA'nın 2024 mali yılı için bütçe talebinin görüşüldüğü bir oturumda Kongre'nin karşısına çıkan Nelson, üyelere SpaceX'in testler sırasında roketleri havaya uçurabilecek "donanım zengini" bir şirket olduğu konusunda güvence verdi. NASA Başkanı, SpaceX’in bir sonraki Starship denemesini iki ay sonra yani Haziran ayında yapmayı planladığını açıkladı.
Nelson, ayrıca Starship’in patlamasının çok da büyük bir olay olmadığı görüşünde. Zira Nelson’a göre SpaceX, kaynak bakımından zengin bir kurum ve çalışma şekilleri böyle. SpaceX, şimdiye kadar roketlerini çok kapsamlı testlerden ziyade önce fırlatmayı tercih ediyor. Fırlatmada sorun yaşanırsa sorunu doğrudan görebiliyorlar ve tekrar deneyebiliyorlar. Falcon 9’un ilk uçuşu ve sonrasındaki hızlı ilerleme, yine Falcon 9’un ilk yere inişi ve sonrasındaki hızlı ilerleme bunlara bir örnek.
NASA kendisine güveniyor
Komite aynı zamanda NASA’da yapılacak olası bütçe kesintilerinin etkilerini de sordu. Zira NASA bütçesinde yüzde 22’lik bir düşüş yaşanması gündemde. Nelson böyle bir kararın tamamen bir felaket olacağını ve hedeflerin gecikeceğini söyledi. Nelson aynı zamanda 2024 yılı için planlanan yüzde 7’lik bütçe artışının yapılmamasında da yine programların gecikeceğinin altını çizdi.
Bu arada NASA, Ay görevleri için şimdilik SpaceX’e bağımlı durumda. Zira Artemis görevlerinde insanları Ay’a indirmesi planlan roket Starship olacak. NASA’nın tüm yumurtaları aynı sepette görünüyor ancak ajans ikinci bir iniş aracı arayışında olduğunu da belirtiyor. Ek olarak Çin’in de benzer Ay planlarının olduğunu belirtelim. Yani bir Ay yarışı söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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