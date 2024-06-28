Türksat 6A'nın fırlatma tarihi ve saati açıklandı: Geri sayım başladı!

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Tam Boyutta Gör Yüzde 90’nın üzerinde yerlilik oranına sahip, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın fırlatılış tarihi ve saati açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın 9 Temmuz saat 00.20’de uzaya gönderileceğini duyurdu.

Türksat 6A, SpaceX’in ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Fırlatma 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de gerçekleşecek. Space X’in YouTube kanalında başlatılacak canlı yayın ile fırlatma işlemi seyredebilecek. Hava durumuna göre fırlatma tarihinde ertelemeler olabilir.

Fırlatmanın tamamlanması ve uydunun roketten ayrılmasıyla birlikte yaklaşık 70'inci dakikadan itibaren Türksat 6A'dan ilk sinyalin alınması bekleniyor. Türksat 6A, kimyasal itki sistemleriyle yörüngeye doğru yolculuk yapacak. Yaklaşık 1 ay sürecek yolculuğun ardından 42 derece doğu boylamındaki yörüngeye yerleşecek ve dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.

Hangi firmalar neler üretti?

Türksat 6A, yüzde 90 yerlilik oranına sahip. TÜBİTAK Uzay, uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü üretti.

C2TECH, telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti.

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ASELSAN ise Türkiye antenini, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal ederek Türksat 6A'nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa AR-GE'si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde,

GCLAB Mühendislik ve VisionX Teknoloji firmaları uydu uçuş yazılımlarına katkı verirken İZOREEL Kompozit firması elektrikli itki alt sistemi için tedarik edilen yakıt tankını üretti. Küçükpazarlı Aerospace firması, ekipmanların mekanik bileşenlerinin imalatını yaparken Türkiye Sigorta da ülkede gerçekleştirilen ilk uydu entegrasyon sigorta anlaşmasının güvencesi oldu.

TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük : 16 Ku-Bant Aktarıcı

: 16 Ku-Bant Aktarıcı Yörünge : 42˚ Doğu

: 42˚ Doğu Güç Üretimi : 7,5 kW

: 7,5 kW Tasarım Ömrü : > 15 Yıl

: > 15 Yıl Kütle: Yaklaşık 4250 kg

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