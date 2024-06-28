Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkaracak

    NASA, zamanı geldiğinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) yörüngeden çıkarmayı hedefliyor. Bu program kapsamında ise ajans, Elon Musk’ın SpaceX firmasını seçti.
    SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkaracak Tam Boyutta Gör
    NASA, alçak Dünya yörüngesinde bilimsel, eğitsel ve teknolojik gelişmelerin devamını teşvik ederken, Ay ve Mars'ta derin uzay araştırmalarına olan ilgisini de artırıyor. Ajans, bir yandan da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2030'da operasyonel ömrünün sona ermesinin ardından kontrollü bir şekilde yörüngeden çıkarılmasına hazırlanıyor. Bu bağlamda NASA, ISS’i yörüngeden çıkaracak firma olarak Elon Musk’ın SpaceX firmasını seçtiğini açıkladı.

    ISS için yolun sonu

    NASA tarafından yapılan açıklamada SpaceX'in ISS’i yörüngeden çıkaracak aracı geliştirmek ve teslim etmek üzere seçildiğini duyurdu. Yapılan sözleşmenin, 843 milyon dolar değerinde olduğu da açıklandı. Bu miktar sadece aracın geliştirilmesini kapsıyor. SpaceX’in geliştireceği araç 2030'da operasyonel ömrünün sona ermesinin ardından ISS’in kontrollü bir şekilde imha edilmesinden sorumlu olacak.

    ISS'nin başlıca ortakları 2030 yılına kadar faaliyet göstermeyi taahhüt ederken, Rus uzay yetkilileri de 2028 yılına kadar destek vereceklerini teyit ettiler. ISS her ne kadar ömrünü sonlandıracak olsa da NASA, diğer ajanslar ve ticari ortaklar yörüngeye yerleştirilecek yeni istasyonlar özelinde çalışmaya devam ediyor.

    Örneğin Axiom Space, Axiom Station'ı geliştirirken Blue Origin, Sierra Space, Boeing ve Amazon ile birlikte Orbital Reef olarak bilinen kendi istasyonunu planlıyor. Voyager Space de Lockheed Martin ve Northrop Grumman'ın yardımıyla Starlab kompleksi üzerinde çalışıyor. Kaliforniya merkezli Vast Space ise Haven-1 modülünü 2025 yılında bir SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatmayı planlıyor. ISS sonrasında görünüşe göre uzay daha “ticari” bir faaliyet alanı olacak.

    Kaynakça https://www.space.com/nasa-spacex-international-space-station-deorbit-vehicle https://www.nasa.gov/news-release/nasa-selects-international-space-station-us-deorbit-vehicle/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mutfakta doğalgaz borusu yer değiştirme apartman ortak alan elektrik aboneliği ücreti engelli raporu itiraz yorumlari veterinerde kedi uyutma ücreti kredi kartından çekilen nakit avans nasıl ödenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y36
    Vivo Y36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız