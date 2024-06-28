SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkaracak

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Tam Boyutta Gör NASA, alçak Dünya yörüngesinde bilimsel, eğitsel ve teknolojik gelişmelerin devamını teşvik ederken, Ay ve Mars'ta derin uzay araştırmalarına olan ilgisini de artırıyor. Ajans, bir yandan da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2030'da operasyonel ömrünün sona ermesinin ardından kontrollü bir şekilde yörüngeden çıkarılmasına hazırlanıyor. Bu bağlamda NASA, ISS’i yörüngeden çıkaracak firma olarak Elon Musk’ın SpaceX firmasını seçtiğini açıkladı.

ISS için yolun sonu

NASA tarafından yapılan açıklamada SpaceX'in ISS’i yörüngeden çıkaracak aracı geliştirmek ve teslim etmek üzere seçildiğini duyurdu. Yapılan sözleşmenin, 843 milyon dolar değerinde olduğu da açıklandı. Bu miktar sadece aracın geliştirilmesini kapsıyor. SpaceX’in geliştireceği araç 2030'da operasyonel ömrünün sona ermesinin ardından ISS’in kontrollü bir şekilde imha edilmesinden sorumlu olacak.

ISS'nin başlıca ortakları 2030 yılına kadar faaliyet göstermeyi taahhüt ederken, Rus uzay yetkilileri de 2028 yılına kadar destek vereceklerini teyit ettiler. ISS her ne kadar ömrünü sonlandıracak olsa da NASA, diğer ajanslar ve ticari ortaklar yörüngeye yerleştirilecek yeni istasyonlar özelinde çalışmaya devam ediyor.

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Örneğin Axiom Space, Axiom Station'ı geliştirirken Blue Origin, Sierra Space, Boeing ve Amazon ile birlikte Orbital Reef olarak bilinen kendi istasyonunu planlıyor. Voyager Space de Lockheed Martin ve Northrop Grumman'ın yardımıyla Starlab kompleksi üzerinde çalışıyor. Kaliforniya merkezli Vast Space ise Haven-1 modülünü 2025 yılında bir SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatmayı planlıyor. ISS sonrasında görünüşe göre uzay daha “ticari” bir faaliyet alanı olacak.

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