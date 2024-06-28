SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu yörüngeden çıkaracak

ISS için yolun sonu
NASA tarafından yapılan açıklamada SpaceX'in ISS’i yörüngeden çıkaracak aracı geliştirmek ve teslim etmek üzere seçildiğini duyurdu. Yapılan sözleşmenin, 843 milyon dolar değerinde olduğu da açıklandı. Bu miktar sadece aracın geliştirilmesini kapsıyor. SpaceX’in geliştireceği araç 2030'da operasyonel ömrünün sona ermesinin ardından ISS’in kontrollü bir şekilde imha edilmesinden sorumlu olacak.
ISS'nin başlıca ortakları 2030 yılına kadar faaliyet göstermeyi taahhüt ederken, Rus uzay yetkilileri de 2028 yılına kadar destek vereceklerini teyit ettiler. ISS her ne kadar ömrünü sonlandıracak olsa da NASA, diğer ajanslar ve ticari ortaklar yörüngeye yerleştirilecek yeni istasyonlar özelinde çalışmaya devam ediyor.
Örneğin Axiom Space, Axiom Station'ı geliştirirken Blue Origin, Sierra Space, Boeing ve Amazon ile birlikte Orbital Reef olarak bilinen kendi istasyonunu planlıyor. Voyager Space de Lockheed Martin ve Northrop Grumman'ın yardımıyla Starlab kompleksi üzerinde çalışıyor. Kaliforniya merkezli Vast Space ise Haven-1 modülünü 2025 yılında bir SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatmayı planlıyor. ISS sonrasında görünüşe göre uzay daha “ticari” bir faaliyet alanı olacak.Kaynakça https://www.space.com/nasa-spacex-international-space-station-deorbit-vehicle https://www.nasa.gov/news-release/nasa-selects-international-space-station-us-deorbit-vehicle/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.