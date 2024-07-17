Yörüngeye yerleşmeye bir adım kaldı: TÜRKSAT 6A, 4'üncü ateşlemeyi tamamladı

TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci tamamlandı
Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu Türksat 6A ise uzaya gönderildiğinden bu yana ateşleme süreciyle birlikte yörüngesine hızla ilerlemeye devam ediyor. TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemeler sürerken dün saat 21.50'de başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı.
Bu ateşleme ile birlikte uydunun dönme hızı yavaşlatılmış oldu. Ateşleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uydunun 23 Temmuz 2024 itibariyle 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi planlanırken Ekim ayında ise 42 derece Doğu yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece uydunun Kasım ayında hizmete başlaması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 4. ateşleme süreciyle ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "TÜRKSAT 6A'nın yörüngesi için planlanan ateşlenmeler devam ediyor. 21.50'den itibaren başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı" dedi.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.