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    Anlık Bildirim

    Yörüngeye yerleşmeye bir adım kaldı: TÜRKSAT 6A, 4'üncü ateşlemeyi tamamladı

    Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme evresi de başarıyla tamamlandı. Böylelikle son bir ateşlemenin ardından Türksat 6A, yörüngesine yerleşerek göreve başlayacak.
    TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci başarıyla tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, uzay çalışmalarında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son yıllarda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerle dikkat çeken Türkiye, uzay alanında bağımsızlığını güçlendirme yolunda hızla ilerliyor.

    TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci tamamlandı

    Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu Türksat 6A ise uzaya gönderildiğinden bu yana ateşleme süreciyle birlikte yörüngesine hızla ilerlemeye devam ediyor. TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemeler sürerken dün saat 21.50'de başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı.

    Bu ateşleme ile birlikte uydunun dönme hızı yavaşlatılmış oldu. Ateşleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uydunun 23 Temmuz 2024 itibariyle 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi planlanırken Ekim ayında ise 42 derece Doğu yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece uydunun Kasım ayında hizmete başlaması planlanıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 4. ateşleme süreciyle ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "TÜRKSAT 6A'nın yörüngesi için planlanan ateşlenmeler devam ediyor. 21.50'den itibaren başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    türkçe rock radyo frekansları rehinli araç yurtdışına çıkabilir mi yasadışı bahis oynayıp ceza alan var mı balon yapan lastik garantiye girer mi tılan ziyareti yorumları

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