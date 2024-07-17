Yörüngeye yerleşmeye bir adım kaldı: TÜRKSAT 6A, 4'üncü ateşlemeyi tamamladı

Tam Boyutta Gör Türkiye, uzay çalışmalarında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son yıllarda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerle dikkat çeken Türkiye, uzay alanında bağımsızlığını güçlendirme yolunda hızla ilerliyor.

TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci tamamlandı

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu Türksat 6A ise uzaya gönderildiğinden bu yana ateşleme süreciyle birlikte yörüngesine hızla ilerlemeye devam ediyor. TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemeler sürerken dün saat 21.50'de başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı.

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Bu ateşleme ile birlikte uydunun dönme hızı yavaşlatılmış oldu. Ateşleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uydunun 23 Temmuz 2024 itibariyle 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi planlanırken Ekim ayında ise 42 derece Doğu yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor. Böylece uydunun Kasım ayında hizmete başlaması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 4. ateşleme süreciyle ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "TÜRKSAT 6A'nın yörüngesi için planlanan ateşlenmeler devam ediyor. 21.50'den itibaren başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı" dedi.

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TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci başarıyla tamamlandı